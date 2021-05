Netflix - Top 10 w Polsce tego tygodnia! [10.05-16.05]

W drugim, pełnym tygodniu maja w Top 10 Netflixa pojawiło się dużo nowości. Sprawdź, co najchętniej oglądali Polacy!

W tym tygodniu w TOP 10 Netflixa pojawiły się nowe tytuły takie jak "Dziedzictwo Jowisza" oraz "The Sinner", jednak poza tym pojawiają się stałe elementy ostatniej topki. Dodatkowo wygląda na to, że nastał czas, żeby pożegnać filmy "Co widać i słychać" i "Mitchellowie kontra maszyny", które utraciły na popularności. Co najchętniej było oglądane na Netflixie w połowie maja?

10. Cień i kość [serial]

Mroczne siły stają na drodze osieroconej kartografki Aliny Starkov, dysponującej nadprzyrodzoną mocą, która może odmienić los rozdartego przez wojnę świata. Recenzję serialu na łamach naszego portalu możecie przeczytać tutaj.

Obsada: Jessie Mei Li, Archie Renaux, Ben Barnes, Freddy Carter, Amita Suman, Kit Young, Danielle Galligan, Calahan Skogman, Sujaya Dasgupta, Simon Sears, Daisy Head, Zoe Wanamaker, Luke Pasqualino, Julian Kostov

Jessie Mei Li, Archie Renaux, Ben Barnes, Freddy Carter, Amita Suman, Kit Young, Danielle Galligan, Calahan Skogman, Sujaya Dasgupta, Simon Sears, Daisy Head, Zoe Wanamaker, Luke Pasqualino, Julian Kostov Gatunek: Fantasy, Dramat

Fantasy, Dramat Kategorie: Przerażający

Przerażający Kategoria wiekowa: 16+

9. Psi patrol [serial]

Propozycja dla najmłodszych! Psi Patrol to wesoła animacja, która opowiada o Ryderze, który wraz z małymi pieskami ratują miasto i jego mieszkańców z różnych tarapatów.

Twórca: Keith Chapman

Keith Chapman Obsada: Devan Cohen, Owen Mason, Kallan Holley, Gage Munroe, Stuart Ralston, Tristan Samuel, Alex Thorne

Devan Cohen, Owen Mason, Kallan Holley, Gage Munroe, Stuart Ralston, Tristan Samuel, Alex Thorne Gatunek: Kreskówka, Dla dzieci

Kreskówka, Dla dzieci Kategorie: Emocjonujący, Pogodny

Emocjonujący, Pogodny Rok produkcji: 2018

2018 Kategoria wiekowa: bez ograniczeń

"Psi Patrol"

8. Szkoła zabójców [serial]

San Francisco lat 80. Bezdomny nastolatek dostaje zaproszenie do elitarnej prywatnej szkoły, w której dzieci z przestępczych rodzin uczą się sztuki zabijania.

Twórcy: Miles Orion Feldsott, Rick Remender

Miles Orion Feldsott, Rick Remender Obsada: Benedict Wong, Benjamin Wadsworth, Lana Condor, Maria Garbiela de Faria, Luke Tennie, Liam James, Michel Duval, Taylor Kickson, Jack Gillett

Benedict Wong, Benjamin Wadsworth, Lana Condor, Maria Garbiela de Faria, Luke Tennie, Liam James, Michel Duval, Taylor Kickson, Jack Gillett Gatunek: Dramat, Akcja

Dramat, Akcja Kategoria: O nietypowej tematyce, Mroczny

O nietypowej tematyce, Mroczny Kategoria wiekowa: 16+

7. New Amsterdam [serial]

"New Amsterdam" to serial, który jest fenomenem ostatnich miesięcy. Scenariusz został napisany na podstawie książki "Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital" autorstwa Erica Manheimera. Fabuła opowiada o niezwykłym doktorze Maxie Goodwinie, który zostaje dyrektorem najstarszego szpitala w USA. Od teraz każdy dzień to nowa rewolucja - dla dobra pacjentów. Na Netflixie dostępne są do obejrzenia tylko dwa pierwsze sezony serialu, ale podpowiadamy gdzie obejrzeć 3 sezon.

Reżyser: David Schulner

David Schulner Obsada: Ryan Eggold, Freema Agyeman, Janet Montgomery, Jocko Sims, Anupam Kher, Tyler Labine, Alejandro Hernandez

Ryan Eggold, Freema Agyeman, Janet Montgomery, Jocko Sims, Anupam Kher, Tyler Labine, Alejandro Hernandez Twórcy: Dr. Eric Manheimer, David Schulner

Dr. Eric Manheimer, David Schulner Gatunek: Dramat

Dramat Kategorie: Uczuciowy, Wzruszający, Pogodny

Uczuciowy, Wzruszający, Pogodny Kraj produkcji: USA

USA Kategoria wiekowa: 16+

6. Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw [film]

Amerykański agent na tropie broni biologicznej zawiera w Anglii trudny sojusz z dawnym wrogiem. To może się udać - o ile Habbs i Shaw wcześniej się nie pozabijają.

Reżyser: David Leitch

David Leitch Scenariusz: Chris Morgan, Drew Pearce

Chris Morgan, Drew Pearce Obsada: Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby, Helen Mirren, Eiza Gonzalez, Cliff Curtis, Eddie Marsan, Eliana Su'a, Rob Delaney

Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby, Helen Mirren, Eiza Gonzalez, Cliff Curtis, Eddie Marsan, Eliana Su'a, Rob Delaney Gatunek: Akcja

Akcja Kategorie: Zastrzyk adrenaliny, Emocjonujący

Zastrzyk adrenaliny, Emocjonujący Kategoria wiekowa: 13+

5. Niewinny [serial]

Przypadkowe morderstwo sprowadza mężczyznę na mroczną ścieżkę pełną intryg i śmierci. Gdy znajduje miłość i wolność, jeden telefon rozpoczyna koszmar na nowo.

Reżyser: Oriol Paulo

Oriol Paulo Obsada: Mario Casas, Aura Garrido, Alexandra Jiménez, Josean Bengoetxea, Jordi Coll, José Coronado, Ana Wagener, Juana Acosta, Gonzalo de Castro

Mario Casas, Aura Garrido, Alexandra Jiménez, Josean Bengoetxea, Jordi Coll, José Coronado, Ana Wagener, Juana Acosta, Gonzalo de Castro Gatunek: Dramat, Kryminał

Dramat, Kryminał Kategorie: Mroczny, Trzymający w napięciu

Mroczny, Trzymający w napięciu Kraj produkcji: Hiszpania

Hiszpania Kategoria wiekowa: 16+

4. The Sinner [serial]

W małym miasteczku w stanie Nowy Jork udręczony detektyw poszukuje odpowiedzi na temat zagmatwanych spraw, a jednocześnie zmaga się z własnymi demonami.

Twórcy: Derek Simonds

Derek Simonds Obsada: Jessica Biel, Bill Pullman, Carrie Coon, Matt Bomer, Chris Messina, Christopher Abbott, Dohn Norwood, Abby Miller, Jay O. Sanders, Natalie Paul, Elisha Henig, Jessica Hecht

Jessica Biel, Bill Pullman, Carrie Coon, Matt Bomer, Chris Messina, Christopher Abbott, Dohn Norwood, Abby Miller, Jay O. Sanders, Natalie Paul, Elisha Henig, Jessica Hecht Gatunek: Kryminał

Kryminał Kategorie: trzymający w napięciu

trzymający w napięciu Kategoria wiekowa: 16+

3. Tlen [film]

Liz budzi się w komorze kriogenicznej. Aby przeżyć, musi zebrać wszystkie siły i ustalić, kim naprawdę jest, zanim skończy jej się tlen.

Reżyser: Alexandre Aja

Alexandre Aja Scenariusz: Christe LeBlanc

Christe LeBlanc Obsada: Melanie Laurent, Mathieu Amalric, Malik Zidi

Melanie Laurent, Mathieu Amalric, Malik Zidi Gatunek: Sci-Fi

Sci-Fi Kategorie: Trzymający w napięciu

Trzymający w napięciu Kategoria wiekowa: 13+

2. Dziedzictwo Jowisza [serial]

Po niemal stu latach dbania o bezpieczeństwo ludzkości pierwsze pokolenie superbohaterów postanawia przekazać pałeczkę swoim dzieciom. Obdarzona supermocami młodzież musi jednak najpierw zapracować na zaufanie opinii publicznej, co nie jest łatwe w cieniu legendy uwielbianych przez cały świat rodziców i przy ich wysokich standardach.

Obsada: Josh Duhamel, Ben Daniels, Leslie Bibb, Andrew Horton, Elena Kampouris, Matt Lanter, Mike Wade, Tenika Davis, Ian Quinlan, David Julian Hirsh, Tyler Mane

Josh Duhamel, Ben Daniels, Leslie Bibb, Andrew Horton, Elena Kampouris, Matt Lanter, Mike Wade, Tenika Davis, Ian Quinlan, David Julian Hirsh, Tyler Mane Gatunek: Sci-Fi

Sci-Fi Kategorie: Mroczny, Emocjonujący

Mroczny, Emocjonujący Kategoria wiekowa: 16+

1. Sexify [serial]

To już drugi tydzień, w którym "Sexify" utrzymuje się na pierwszej pozycji w TOP 10. Fabuła opowiada o trzech przyjaciółkach, które chcą stworzyć aplikację, która zrewolucjonizuje życie erotyczne i da im wygraną w konkursie. Najpierw jednak muszą nabrać nieco doświadczenia dziedzinie seksu.