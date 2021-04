Netflix - Top 10 w Polsce tego tygodnia! [12.04-18.04]

W kolejnym tygodniu kwietnia w Top 10 Netflixa pojawiło się dużo nowości. Sprawdź, co najchętniej oglądali Polacy!

W TOP 10 Netflixa pojawiły się nowe tytuły takie jak "Thunder Force" oraz "Pewnego razu w... Hollywood". Jak się okazuje, Polaków głównie interesują filmy, ale pojawiają się także pojedyncze seriale, w tym... bajki dla dzieci! Co najchętniej było oglądane na trzecim tygodniu kwietnia?

10. Thunder Force [film]

Dwie kumpele z dzieciństwa łączą siły, aby wspólnie walczyć z przestępcami, gdy jedna z nich opracowuje program genetyczny, który daje zwykłym ludziom supermoce.

Reżyser: Ben Falcone

Ben Falcone Scenariusz: Ben Falcone

Ben Falcone Obsada: Mellisa McCarthy, Octavia Spencer, Jason Bateman, Bobby Cannavale, Pom Klementieff, Melissa Leo, Taylor Mosby, Marcella Lowery, Melissa Ponzio

Mellisa McCarthy, Octavia Spencer, Jason Bateman, Bobby Cannavale, Pom Klementieff, Melissa Leo, Taylor Mosby, Marcella Lowery, Melissa Ponzio Gatunek: Akcja, Komedia

Akcja, Komedia Kategorie: Prześmiewczy, Zwariowany, Emocjonujący

Prześmiewczy, Zwariowany, Emocjonujący Kategoria wiekowa: 13+

9. Pewnego razu w... Hollywood [film]

"Pewnego razu w... Hollywood" to dzieło znanego na cały świat reżysera Quentina Tarantino. Na swoim koncie artysta ma takie produkcje jak "Pulp Fiction", "Django" i "Bękarty wojny". Akcja filmu ma miejsce w Los Angeles, w roku 1969. Rick Dalton jest zapomnianym aktorem. On i jego wieloletni dubler Cliff Booth marzą o powrocie na szczyt. Mężczyźni próbują odnaleźć się w branży, której już prawie nie rozpoznają...

Reżyser: Quentin Tarantino

Quentin Tarantino Obsada: Maya Hawke, Dakota Fanning, Margot Robbie, Sydney Sweeney, Al Pacino, Leonardo Dicaprio, Brad Pitt

Maya Hawke, Dakota Fanning, Margot Robbie, Sydney Sweeney, Al Pacino, Leonardo Dicaprio, Brad Pitt Gatunek: Komedia, Dramat

Komedia, Dramat Rok produkcji: 2019

2019 Kraj produkcji: USA

8. Jak najdalej stąd [film]

Zbuntowana nastolatka, której ojciec zginął w wypadku na budowie, musi sama pojechać do Irlandii, aby sprowadzić ciało taty do Polski.

Reżyser: Piotr Domalewski

Piotr Domalewski Scenariusz: Piotr Domalewski

Piotr Domalewski Obsada: Zofia Stafiej, Kinga Preis, Arkadiusz Jakubik, Dawid Tulej, Nigel O'Neill, Shane Casey, David Pearse, Donncha Crowley, Cosmina Stratan, Zofia Przygońska

Zofia Stafiej, Kinga Preis, Arkadiusz Jakubik, Dawid Tulej, Nigel O'Neill, Shane Casey, David Pearse, Donncha Crowley, Cosmina Stratan, Zofia Przygońska Gatunek: Dramat

Dramat Kategorie: O nietypowej tematyce, Mocny, Oszczędny w środkach

O nietypowej tematyce, Mocny, Oszczędny w środkach Kategoria wiekowa: 16+

7. Psi patrol [serial]

Propozycja dla najmłodszych! Psi Patrol to wesoła animacja, która opowiada o Ryderze, który wraz z małymi pieskami ratują miasto i jego mieszkańców z różnych tarapatów.

Twórca: Keith Chapman

Keith Chapman Obsada: Devan Cohen, Owen Mason, Kallan Holley, Gage Munroe, Stuart Ralston, Tristan Samuel, Alex Thorne

Devan Cohen, Owen Mason, Kallan Holley, Gage Munroe, Stuart Ralston, Tristan Samuel, Alex Thorne Gatunek: Kreskówka, Dla dzieci

Kreskówka, Dla dzieci Kategorie: Emocjonujący, Pogodny

Emocjonujący, Pogodny Rok produkcji: 2018

2018 Kategoria wiekowa: bez ograniczeń

6. To: Rozdział 2 [film]

Historia opowiada o wydarzeniach 27 lat po przerażającym starciu z klaunem. Dorośli członkowie "Klubu frajerów" powracają do miasteczka Derry, aby dokończyć to, co zaczęli.

Reżyser: Andy Muschietti

Andy Muschietti Scenariusz: Gary Dauberman

Gary Dauberman Obsada: Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Harder, Isaiah Mustafa, Jay Ryan, James Ransone, Andy Bean, Bill Skarsgard, Teach Grant, Jaeden Martell, Wyatt Oleff, Jack Dylan Grazer, Finn Wolfhard, Sophia Lillis, Chosen Jacobs, Jeremy Ray Taylor

Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Harder, Isaiah Mustafa, Jay Ryan, James Ransone, Andy Bean, Bill Skarsgard, Teach Grant, Jaeden Martell, Wyatt Oleff, Jack Dylan Grazer, Finn Wolfhard, Sophia Lillis, Chosen Jacobs, Jeremy Ray Taylor Gatunek: Horror

Horror Kategorie: Straszny

Straszny Kategoria wiekowa: 16+

5. Prime Time [film]

W sylwestra 1999 r. uzbrojony mężczyzna wchodzi do studia telewizyjnego i bierze prezenterkę jako zakładniczkę. Chce jednego: przekazać wiadomość na żywo na antenie.

Reżyser: Jakub Piątek

Jakub Piątek Scenariusz: Jakub Piątek, Łukasz Czapski

Jakub Piątek, Łukasz Czapski Obsada: Bartosz Bilenia, Magdalena Popławska, Andrzej Kłak, Małgorzata Hajewska, Dobromir Dymecki, Monika Frajczyk, Cezary Kosiński, Adam Nawojczyk, Juliusz Chrząstkowski

Bartosz Bilenia, Magdalena Popławska, Andrzej Kłak, Małgorzata Hajewska, Dobromir Dymecki, Monika Frajczyk, Cezary Kosiński, Adam Nawojczyk, Juliusz Chrząstkowski Gatunek: Dramat, Thriller

Dramat, Thriller Kraj produkcji: Polska

Polska Kategoria wiekowa: 16+

4. Wąż [miniserial]

Okrutny morderca Charles Sobhraj bierze na cel turystów przemierzających Azję południową szlakiem hipisów. Miniserial oparty na wstrząsających wydarzeniach z lat 70.

Obsada: Tahar Rahim, Jenna Coleman, Billy Howle, Ellie Bember, Amesh Edireweera, Tim McInnerny, Damon Herriman

Tahar Rahim, Jenna Coleman, Billy Howle, Ellie Bember, Amesh Edireweera, Tim McInnerny, Damon Herriman Gatunek: Thriller

Thriller Kategorie: Mroczny, Trzymający w napięciu

Mroczny, Trzymający w napięciu Rok produkcji: 2021

2021 Kategoria wiekowa: 16+

3. Kto zabił Sarę? [serial]

Na pierwszym miejscu serial, który utrzymuje się w TOP 10 od kilku ostatnich tygodni. Fabuła opowiada o skoncentrowanym na zemście Álexie, który pragnie dowiedzieć się, dlaczego został wrobiony w morderstwo siostry. W rewanżu ma zamiar ujawnić nie tylko sprawce zbrodni, ale o wiele więcej.

Reżyser: David Ruiz

David Ruiz Scenarzysta: José Ignacio Valenzuela

José Ignacio Valenzuela Obsada: Carolina Miranda, Manolo Cardona, Ginés García Millán, Claudia Ramírez, Eugenio Siller

Carolina Miranda, Manolo Cardona, Ginés García Millán, Claudia Ramírez, Eugenio Siller Gatunek: Kryminał, Dramat

Kryminał, Dramat Kategorie: Przerażający, Mroczny, Trzymający w napięciu

Przerażający, Mroczny, Trzymający w napięciu Kraj produkcji: Meksyk

Meksyk Kategoria wiekowa: 16+

2. New Amsterdam [serial]

"New Amsterdam" to serial, który jest fenomenem ostatnich miesięcy. Scenariusz został napisany na podstawie książki "Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital" autorstwa Erica Manheimera. Fabuła opowiada o niezwykłym doktorze Maxie Goodwinie, który zostaje dyrektorem najstarszego szpitala w USA. Od teraz każdy dzień to nowa rewolucja - dla dobra pacjentów. Na Netflixie dostępne są do obejrzenia tylko dwa pierwsze sezony serialu, ale podpowiadamy gdzie obejrzeć 3 sezon.

Reżyser: David Schulner

David Schulner Obsada: Ryan Eggold, Freema Agyeman, Janet Montgomery, Jocko Sims, Anupam Kher, Tyler Labine, Alejandro Hernandez

Ryan Eggold, Freema Agyeman, Janet Montgomery, Jocko Sims, Anupam Kher, Tyler Labine, Alejandro Hernandez Twórcy: Dr. Eric Manheimer, David Schulner

Dr. Eric Manheimer, David Schulner Gatunek: Dramat

Dramat Kategorie: Uczuciowy, Wzruszający, Pogodny

Uczuciowy, Wzruszający, Pogodny Kraj produkcji: USA

USA Kategoria wiekowa: 16+

1. Miłość i potwory [film]

Siedem lat po tym, jak Ziemie opanowały zmutowane potwory, nieporadny Joel opuszcza swój przytulny podziemny bunkier i wyrusza na poszukiwania byłej dziewczyny.