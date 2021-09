Netflix - Top 10 w Polsce tego tygodnia! [13.09-19.09]

TOP 10 serwisu Netflix zmienia się każdego dnia, a w tym tygodniu wyjątkowo zaskakuje. Sprawdź, co najchętniej oglądają Polacy!

Netflix to jedna z najpopularniejszych w Polsce platform VOD, która szczyci się wyjątkowo szeroką biblioteką filmów i seriali. To właśnie w jej ramach możemy obejrzeć takie hity jak "Dom z papieru" czy "Łasuch". Każdego dnia przedstawiciele serwisu aktualizują na bieżąco listę najpopularniejszych pozycji, spójrzmy więc, które z nich szczególnie warto zobaczyć dzisiaj.

10. The Good Doctor [serial]

twórca David Shore

Utalentowany chirurg z autyzmem i zespołem sawanta trafia do prestiżowego szpitala, gdzie spotyka się ze sceptycyzmem zarówno ze strony pacjentów, jak i personelu.

Twórca: David Shore

David Shore Obsada: Freddie Highmre, Antonia Thomas, Nicholas Gonzales, Chuku Modu, Beau Garret, Hill Harper, Richard Schiff, Will Yun Lee, Fiona Gubelmann, Christina Chang, Paige Spara, Jasika Nicole

Freddie Highmre, Antonia Thomas, Nicholas Gonzales, Chuku Modu, Beau Garret, Hill Harper, Richard Schiff, Will Yun Lee, Fiona Gubelmann, Christina Chang, Paige Spara, Jasika Nicole Gatunek: Dramat

Dramat Kategorie: Wzruszający

Wzruszający Kategoria wiekowa: 16+

9. Good Girls [serial]

twórczyni Jenna Banks

Trzy mamuśki z przedmieść postanawiają okraść lokalny supermarket, by uniknąć bankructwa i zyskać niezależność.

Twórcy: Jenna Bans

Jenna Bans Obsada: Christina Hendrick, Retta, Mae Whitman, Matthew Lillard, Reno Wilson, Manny Montana, Lidya Jewett, Isaiah Stannard, James Lesure, David Hornsby, Zach Gilford

Christina Hendrick, Retta, Mae Whitman, Matthew Lillard, Reno Wilson, Manny Montana, Lidya Jewett, Isaiah Stannard, James Lesure, David Hornsby, Zach Gilford Gatunek: Dramat

Dramat Kategorie: Błyskotliwy, Prześmiewczy, Trzymający w napięciu

Błyskotliwy, Prześmiewczy, Trzymający w napięciu Kategoria wiekowa: 13+

8. Reksin [serial]

twórca Jacinth Tan Yi Ting

Reksin — w połowie rekin, a w połowie pies — ma złote serce i uwielbia paluszki rybne. Razem ze swoim właścicielem i przyjacielem Maksem przeżywa fantastyczne przygody.

Twórca: Jacinth Tan Yi Ting

Jacinth Tan Yi Ting Obsada: Liam Mitchell, Dee Bradley Baker, Grey Griffin, Josh McDermitt, Kari Wahlgren, Judy Alice Lee, Ali Mawji

Liam Mitchell, Dee Bradley Baker, Grey Griffin, Josh McDermitt, Kari Wahlgren, Judy Alice Lee, Ali Mawji Gatunek: Dla dzieci

Dla dzieci Kategorie: Zwariowany, Pogodny

Zwariowany, Pogodny Kategoria wiekowa: Dla każdego

7. Imprezowa dusza [film]

reż. Stephen Herek

Cassie żyje dla zabawy, aż w końcu ginie w głupim wypadku. Teraz, aby dostać skrzydła, ta dusza towarzystwa musi najpierw naprawić swoje ziemskie błędy.

Reżyser: Stephen Herek

Stephen Herek Scenariusz: Carrie Freedle

Carrie Freedle Obsada: Victoria Justice, Modori Francis, Robyn Scott, Adam Garcia, Timothy Renouf, Gloria Garcia, Myfanwy Waring, Spencer Sutherland

Victoria Justice, Modori Francis, Robyn Scott, Adam Garcia, Timothy Renouf, Gloria Garcia, Myfanwy Waring, Spencer Sutherland Gatunek: Komedia romantyczna, Komedia

Komedia romantyczna, Komedia Kategorie: Sentymentalny, Czarujący, Dziwaczny, Pogodny, Romantyczny

Sentymentalny, Czarujący, Dziwaczny, Pogodny, Romantyczny Kategoria wiekowa: 7+

6. Punkty zwrotne: 11 września i wojna z terroryzmem [serial]

Ten odważny serial ukazuje zamach terrorystyczny z 11 września 2001 r. w szerokiej perspektywie, od początków Al-Kaidy po odpowiedź USA w kraju i za granicą.

Gatunek: Dokumentalny

Dokumentalny Kategorie: Prowokacyjny, Śledczy

Prowokacyjny, Śledczy Kategoria wiekowa: 16+

5. Kierunek: Noc [serial]

twórca Jason George

"Kierunek: Noc" to belgijska produkcja stworzona na zlecenie platformy Netflix przez Jasona George'a. Scenariusz został napisany na podstawie powieści "Starość aksolotla" pióra Jacka Dukaja. Co ciekawe producentami wykonawczymi był sam autor książki oraz Tomasz Bagiński. Pierwszy sezon osiągnął ogromną popularność na całym świecie, w tym w Polsce. Zainteresowanie było tak duże, że dwa miesiące po premierze, Netflix oficjalnie potwierdził zamówienie drugiego sezonu serialu. Fabuła opowiada historię porwania nocnego samolotu, gdy świat ogarnia tajemniczy kataklizm.

Twórcy: Jason George

Jason George Obsada: Pauline Erienne, Leurent Capelluto, Mehmet Kurtulus, Babetida Sadjo, Jan Bijvoet, Ksawery Szlenkier, Vincent Londez, Alba Gaia Kraghede Bellugi, Nabil Mallat, Regina Bikkinina, Nicolas Alechine, Stefano Cassetti, Astrid Whettnall

Pauline Erienne, Leurent Capelluto, Mehmet Kurtulus, Babetida Sadjo, Jan Bijvoet, Ksawery Szlenkier, Vincent Londez, Alba Gaia Kraghede Bellugi, Nabil Mallat, Regina Bikkinina, Nicolas Alechine, Stefano Cassetti, Astrid Whettnall Gatunek: Science Fiction, Dramat

Science Fiction, Dramat Kategorie: Trzymający w napięciu, Wzruszający

Trzymający w napięciu, Wzruszający Kategoria wiekowa: 16+

4. Zwierzyna [film]

reż. Thomas Sieben

Historia opowiada o kilku przyjaciołach świętujących ostatni wieczór kawalerski jednego z nich. Zamiast jednak pójść napić się do baru, mężczyźni postanawiają spędzić to wydarzenie w lesie. Niestety, wesoła przygoda szybko zamienia się w koszmar, gdy ktoś zaczyna na nich polować.

Reżyser: Thomas Sieben

Thomas Sieben Scenariusz: Thomas Sieben

Thomas Sieben Obsada: David Kross, Hanno Koffler, Maria Ehrich, Robert Finster, Youg Ngo, Klaus Steinbacher, Livia Matthes, Nallie Thalbach

David Kross, Hanno Koffler, Maria Ehrich, Robert Finster, Youg Ngo, Klaus Steinbacher, Livia Matthes, Nallie Thalbach Gatunek: Thriller

Thriller Kategorie: Trzymający w napięciu

Trzymający w napięciu Kategoria wiekowa: 16+

3. Kate [film]

reż. Cedric Nicolas-Troyan

“Kate” to film akcji wyreżyserowany przez Cedrica Nicolasa-Troyana. Mężczyzna w swoim dorobku artystyczny ma tylko dwie produkcje: mało znany tytuł “Carrot vs. Ninja” z 2011 roku oraz “Łowca i Królowa Lodu” z 2016, który to spotkał się z większym entuzjazmem widzów. Scenariusz do “Kate” został napisany przez Umair Aleem. Fabuła opowiada o płatnej zabójczyni, której zostało zaledwie 24 godziny życia. Jej ostatnim celem jest odegranie się na wszystkich, którzy kiedykolwiek ją skrzywdzili. Na ekranie pojawiają się: Mary Elizabeth Winstead, Jun Kunimura, Woody Harrelson, Tadanobu Asano, Miyavi, Michiel Huilsman oraz Miku Martineau

Reżyser: Cedric Nicolas-Troyan

Cedric Nicolas-Troyan Scenariusz: Umair Aleem

Umair Aleem Obsada: Mary Elizabeth Winstead, Jun Kunimura, Woody Harrelson, Tadanobu Asano, Miyavi, Michiel Huilsman, Miku Martineau

Mary Elizabeth Winstead, Jun Kunimura, Woody Harrelson, Tadanobu Asano, Miyavi, Michiel Huilsman, Miku Martineau Gatunek: Akcja i przygoda

Akcja i przygoda Kategorie: Brutalny, Emocjonujący

Brutalny, Emocjonujący Kategoria wiekowa: 16+

2. Dom z papieru [serial]

twórca Álex Pina

Ośmioro zamaskowanych przestępców napada na hiszpańską mennicę narodową. Ich przedstawicielem jest tajemniczy Profesor, który prowadzi negocjacje z policją.

Twórca: Álex Pina

Álex Pina Obsada: Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Alba Flores, Miguel Herrán, Pedro Alonso, Enrique Arce, Itziar Ituño, Jaime Lorente, Esther Acebo, Darko Peric, Rodrigo De la Serna, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Fernando Cayo, Olalla Hernández, Belén Cuesta, Najwa Nimri

Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Alba Flores, Miguel Herrán, Pedro Alonso, Enrique Arce, Itziar Ituño, Jaime Lorente, Esther Acebo, Darko Peric, Rodrigo De la Serna, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Fernando Cayo, Olalla Hernández, Belén Cuesta, Najwa Nimri Gatunek: Akcja, Thriller

Akcja, Thriller Kraj produkcji: Hiszpania

Hiszpania Rok produkcji: 2017-2021

2017-2021 Kategorie: Trzymający w napięciu, Emocjonujący

Trzymający w napięciu, Emocjonujący Kategoria wiekowa: 16+

1. Lucyfer [serial]

twórca Tom Kapinos

"Lucyfer" to serial produkcji Warner Bros. Television. łączący wątki kryminalne z elementami fantasy. Scenariusz został napisany na podstawie komiksu o tym samym tytule pióra Neila Gaimana i Sama Kietha, wydawanego przez DC Comics. Początkowo "Lucyfer" Zadebiutował na antenie amerykańskiej telewizji Fox, na której to zlecenie powstały pierwsze trzy sezony. Wszystko się zmieniło od czwartego sezonu, kiedy to produkcją zajęła się platforma Netflix. Na dzień dzisiejszy serial składa się łącznie z sześciu sezonów. Fabuła serialu opowiada o znudzonym diable, który porzuca rolę władcy piekieł i przenosi się do Los Angeles. Tu otwiera klub nocny i zaczyna towarzyszyć pani detektyw z wydziału zabójstw.

Twórca: Tom Kapinos

Tom Kapinos Obsada: Tom Ellis, Lauren German, Kevin Alejandro, D.B. Woodside, Lesley-Ann Brandt, Aimee Garcia, Scarlett Estevez, Rachael Harris, Inbar Lavi, Tricia Helfer, Tom Welling, Jeremiah W. Birkett, Pej Vahdat, Michael Gladis, Dennis Haysbert

Tom Ellis, Lauren German, Kevin Alejandro, D.B. Woodside, Lesley-Ann Brandt, Aimee Garcia, Scarlett Estevez, Rachael Harris, Inbar Lavi, Tricia Helfer, Tom Welling, Jeremiah W. Birkett, Pej Vahdat, Michael Gladis, Dennis Haysbert Gatunek: Kryminalny

Kryminalny Kategorie: Prześmiewczy, Emocjonujący

Prześmiewczy, Emocjonujący Kategoria wiekowa: 13+

