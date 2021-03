Netflix - Top 10 w Polsce tego tygodnia! [15.03-21.03]

W trzecim tygodniu marca w Top 10 Netflixa widać zainteresowanie prawie tylko serialami. Sprawdź, co najchętniej oglądali Polacy!

Spis treści

W TOP 10 Netflixa pojawiły się nowe tytuły takie jak "Sky Rojo" oraz "Paradise PD". Jak się okazuje, Polaków nadal najbardziej interesują seriale, a nie filmy. Co najchętniej było oglądane w trzecim tygodniu marca?

Sky Rojo [serial]

Trzy prostytutki — Coral, Wendy i Gina — uciekają w poszukiwaniu wolności. W pogoń za nimi rusza ich alfons Romeo z Las Novias Club, wspierany przez specjalistów od mokrej roboty, Moisesa i Christiana. Kobiety wyruszają w szaloną, chaotyczną podróż, podczas której muszą stawić czoła różnym niebezpieczeństwom, wiedząc, że każda sekunda może być ich ostatnią. Przy okazji odkrywają potęgę przyjaźni oraz to, że razem są silniejsze i mają większą szansę na odzyskanie normalnego życia. Naszą recenzję serialu możecie przeczytać tutaj.

Twórcy: Álex Pina, Esther Martínez Lobato

Álex Pina, Esther Martínez Lobato Obsada: Miguel Ángel Silvestre, Verónica Sánchez, Lali Espósito, Yany Prado, Asier Etxeandia, Enric Auquer

Miguel Ángel Silvestre, Verónica Sánchez, Lali Espósito, Yany Prado, Asier Etxeandia, Enric Auquer Gatunek: Akcja

Akcja Kategorie: Prześmiewczy

Prześmiewczy Kraj produkcji: Hiszpania

Hiszpania Kategoria wiekowa: 16+

New Amsterdam [serial]

Oto serial, który został niesamowicie doceniony w ostatnim czasie przez widzów serwisu Netflix. To taki "Dr. House", tylko główny lekarz nie jest bucem, a sympatycznym (chociaż nieustępliwym) gościem. Scenariusz do serialu "New Amsterdam" został napisany na podstawie książki "Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital" autorstwa Erica Manheimera. Fabuła opowiada o niezwykłym doktorze Maxie Goodwinie, który zostaje dyrektorem najstarszego szpitala w USA. Od teraz każdy dzień to nowa rewolucja - dla dobra pacjentów. Trzeba przyznać, że oglądając cały serial bawiłam się świetnie, nie wymaga on za dużo od widza, a oglądanie głównego bohatera jest wyjątkowo przyjemne.

Reżyser: David Schulner

David Schulner Obsada: Ryan Eggold, Freema Agyeman, Janet Montgomery, Jocko Sims, Anupam Kher, Tyler Labine, Alejandro Hernandez

Ryan Eggold, Freema Agyeman, Janet Montgomery, Jocko Sims, Anupam Kher, Tyler Labine, Alejandro Hernandez Twórcy: Dr. Eric Manheimer, David Schulner

Dr. Eric Manheimer, David Schulner Gatunek: Dramat

Dramat Kategorie: Uczuciowy, Wzruszający, Pogodny

Uczuciowy, Wzruszający, Pogodny Kraj produkcji: USA

USA Kategoria wiekowa: 16+

Paradise PD [serial]

Młody ochotnik dołącza do zdegenerowanych policjantów z małomiasteczkowego posterunku dowodzonego przez jego ojca. Razem spróbują wyniuchać jakichś grubszych dilerów.

Obsada: Tom Kenny, David Herman, Sarah Chalke, Kyle Kinane, Dana Snyder, Cedric Yarbrough, Grey Griffin, John DiMaggio, Roger Black, Waco O'Guin

Tom Kenny, David Herman, Sarah Chalke, Kyle Kinane, Dana Snyder, Cedric Yarbrough, Grey Griffin, John DiMaggio, Roger Black, Waco O'Guin Twórcy: Roger Black, Waco O'Guin

Roger Black, Waco O'Guin Gatunek: Komedia, Animowany

Komedia, Animowany Kategorie: Absurd, Brutalny, Sprośny, Przesmiewczy

Absurd, Brutalny, Sprośny, Przesmiewczy Kraj produkcji: USA

USA Kategoria wiekowa: 16+

Formuła 1: Jazda o życie [serial]

Już zaraz będziemy mogli obejrzeć trzeci sezon ciekawego serialu dokumentalnego, który pozwala nam zajrzeć za kulisy największych wyścigów samochodowych na świecie. Kierowcy, menadżerowie i właściciele zespołów żyją w pośpiechu, zarówno na torze, jak i poza nim. Zobacz, jak wygląda sezon zażartej rywalizacji w Formule 1.

Obsada: Robert Kubica, Daniel Ricciardo, Charles Leclerc, Christian Horner, Carlos Sainz, Max Verstappen, Sergio Pérez, Esteban Ocon, Fernando Alonso

Robert Kubica, Daniel Ricciardo, Charles Leclerc, Christian Horner, Carlos Sainz, Max Verstappen, Sergio Pérez, Esteban Ocon, Fernando Alonso Gatunek: Dokumentalny

Dokumentalny Kategorie: Sportowy, Wciągający, Emocjonujący

Sportowy, Wciągający, Emocjonujący Kraj produkcji: Wielka Brytania

Wielka Brytania Kategoria wiekowa: 16+

Ginny & Georgia [serial]

Czas na pozycję, która utrzymuje się w TOP 10 Netflixa od ostatnich kilku tygodni. Serial "Ginny & Georgia" to opowieść o matce z dziećmi, która po latach pragnie w końcu znaleźć swoje miejsce na ziemi. Niestety, tajemnice Georgii z przeszłości komplikują jej plany.

Obsada: Brianne Howey, Antonia Gentry, Diesel La Torraca, Jennifer Robertson, Felix Mallard, Sara Waisglass, Scott Porter, Raymond Ablack

Brianne Howey, Antonia Gentry, Diesel La Torraca, Jennifer Robertson, Felix Mallard, Sara Waisglass, Scott Porter, Raymond Ablack Twórca: Sarah Lampert

Sarah Lampert Gatunek: Dramat, Familijny, Dla młodzieży

Dramat, Familijny, Dla młodzieży Kategorie: Gorszący, Wzruszający, Romantyczny

Gorszący, Wzruszający, Romantyczny Kraj produkcji: USA

USA Kategoria wiekowa: 16+

Dopasowani [serial]

Gdy badaczka DNA odkrywa sposób na to, jak znaleźć idealną drugą połowę, i otwiera nowy serwis randkowy, spirala uczuć - i kłamstw - zaczyna się nakręcać coraz bardziej.

Twórcy: Howard Overman

Howard Overman Obsada: Hannah Ware, Dimitri Leonidas, Zoë Tapper, Amir El-Masry, Lois Chimimba, Eric Kofi-Abrefa, Pallavi Sharda, Diarmaid Murtagh, Gregg Chillin, Wilf Scolding, Stephen Campbell Moore, Simone Kirby, Eduardo Lloveras, Miguel Amorim, Albano Jerónimo, Jana Pérez

Hannah Ware, Dimitri Leonidas, Zoë Tapper, Amir El-Masry, Lois Chimimba, Eric Kofi-Abrefa, Pallavi Sharda, Diarmaid Murtagh, Gregg Chillin, Wilf Scolding, Stephen Campbell Moore, Simone Kirby, Eduardo Lloveras, Miguel Amorim, Albano Jerónimo, Jana Pérez Gatunek: Science Fiction, Dramat

Science Fiction, Dramat Kategorie: Wzruszający

Wzruszający Kraj produkcji: Wielka Brytania

Wielka Brytania Kategoria wiekowa: 16+

Snowpiercer [serial]

Kilka lat po tym, jak ziemia zamieniła się w skute lodem pustkowie, ostatni pozostali przy życiu ludzie próbują przetrwać na pokładzie gigantycznego pociągu o nazwie Snowpiercer. Okrąża on nieustannie świat, a za sobą ciągnie 1001 wagonów podzielonych na klasy: bogaci jadą z przodu, ubodzy z tyłu. "Snowpiercer" to opowieść o ciemiężonych całe życie ludzi, którzy postanawiają stawić opór i podnieść bunt.

Reżyser: Graeme Manson

Graeme Manson Obsada: Jennifer Conneylu, Daveed Diggs, Mickey Sumner, Alison Wright, Lena Hall, Iddo Goldberg, Susan Park, Katie McGuinness, Sam Otto, Sheila Vand, Roberto Urbina, Mike O'Malley, Annalise Basso, Jaylin Fletcher, Happy Anderson, Timothy V. Murphy, Vincent Gale, Karry O'Malley, Sean Bean, Rowan Blanchard, Steven Ogg

Jennifer Conneylu, Daveed Diggs, Mickey Sumner, Alison Wright, Lena Hall, Iddo Goldberg, Susan Park, Katie McGuinness, Sam Otto, Sheila Vand, Roberto Urbina, Mike O'Malley, Annalise Basso, Jaylin Fletcher, Happy Anderson, Timothy V. Murphy, Vincent Gale, Karry O'Malley, Sean Bean, Rowan Blanchard, Steven Ogg Gatunek: Thriller, Akcja, Sci-Fi

Thriller, Akcja, Sci-Fi Kategorie: Osobisty, Mroczny

Osobisty, Mroczny Kraj produkcji: USA

USA Kategoria wiekowa: 16+

Zaginione królestwo piratów [serial]

"Zaginione królestwo piratów" to serial dokumentalny opowiadający o prawdziwych piratach z Karaibów. Produkcja zagłębia się w ich organizację pokazując, że za niemoralnym sposobem zarobku stoi zaskakująco cywilizowana republika.

Obsada: James Oliver Wheatley, Sam Callis, Thomas Padley

James Oliver Wheatley, Sam Callis, Thomas Padley Gatunek: Dokumentalny

Dokumentalny Kategorie: Prowokacyjny, Mocny, Emocjonujący

Prowokacyjny, Mocny, Emocjonujący Kraj produkcji: USA, Wielka Brytania

USA, Wielka Brytania Kategoria wiekowa: 16+

Dzień na tak [film]

Rodzice, którzy zwykle mówią "nie", niespodziewanie zgadzają się na najbardziej szalone pomysły dzieci - przez jeden pełen przygód "dzień na tak".

Reżyser: Miguel Arteta

Miguel Arteta Scenariusz: Justin Malen

Justin Malen Obsada: Jennifer Farner, Edgar Ramirez, Jenna Ortega, Julian Lerner, Everly Carganilla, Tracie Thorns, Fortune Feimster, Nat Faxon, Arturo Castro

Jennifer Farner, Edgar Ramirez, Jenna Ortega, Julian Lerner, Everly Carganilla, Tracie Thorns, Fortune Feimster, Nat Faxon, Arturo Castro Gatunek: Familijny, Komedia

Familijny, Komedia Kategorie: Zwariowany, Pogodny

Zwariowany, Pogodny Kraj produkcji: USA

USA Kategoria wiekowa: bez ograniczeń

Instynkt [serial]

Do warszawskiej policji dołącza tajemnica pani komisarz. Jej niekonwencjonalne metody śledcze wprowadzają niemałe zamieszanie w wydziale zabójstw.

Obsada: Danuta Stenka, Szymon Bobrowski, Piotr Głowacki, Paweł Królikowski, Marieta Żukowska

Danuta Stenka, Szymon Bobrowski, Piotr Głowacki, Paweł Królikowski, Marieta Żukowska Gatunek: Kryminalny

Kryminalny Kraj produkcji: Polska

Polska Kategoria wiekowa: 16+