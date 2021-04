Netflix - Top 10 w Polsce tego tygodnia! [19.04-25.04]

W kolejnym tygodniu kwietnia w Top 10 Netflixa pojawiło się dużo nowości. Sprawdź, co najchętniej oglądali Polacy!

W TOP 10 Netflixa pojawiły się nowe tytuły takie jak "Cień i kość" oraz "Chrzest ogniem". Jak się okazuje, Polaków głównie interesują seriale, ale pojawiają się także pojedyncze filmy. Co najchętniej było oglądane na Netflixie w czwartym tygodniu kwietnia?

10. Pewnego razu w... Hollywood [film]

"Pewnego razu w... Hollywood" to dzieło znanego na cały świat reżysera Quentina Tarantino. Na swoim koncie artysta ma takie produkcje jak "Pulp Fiction", "Django" i "Bękarty wojny". Akcja filmu ma miejsce w Los Angeles, w roku 1969. Rick Dalton jest zapomnianym aktorem. On i jego wieloletni dubler Cliff Booth marzą o powrocie na szczyt. Mężczyźni próbują odnaleźć się w branży, której już prawie nie rozpoznają...

Reżyser: Quentin Tarantino

Quentin Tarantino Obsada: Maya Hawke, Dakota Fanning, Margot Robbie, Sydney Sweeney, Al Pacino, Leonardo Dicaprio, Brad Pitt

Maya Hawke, Dakota Fanning, Margot Robbie, Sydney Sweeney, Al Pacino, Leonardo Dicaprio, Brad Pitt Gatunek: Komedia, Dramat

Komedia, Dramat Rok produkcji: 2019

2019 Kraj produkcji: USA

9. The Crown [serial]

Serial "The Crown" ukazuje kulisy wielkich namiętności i walk o polityczne wpływy na dworze królowej Elżbiety II, a także wydarzenia, które kształtowały historię drugiej połowy XX wieku. Na dzień dzisiejszy dostępne są 4 sezony serialu. Jeżeli nie orientujecie się dokładnie kto jest kim to zachęcamy do przeczytania artykułu Kim są bohaterowie 4 sezonu "The Crown".

Twórca: Peter Morgan

Peter Morgan Obsada: Olivia Colman, Helena Bonham Carter, Tobias Menzies, Claire Foy, John Lthgow, Matt Smith, Vanessa Kirby, Gillian Anderson, Josh O'Connor, Emma Corrin, Marion Bailey, Jared Harris, Victoria Hamilton, Eileen Atins, Jeremy Northam, Alex Jennings, Ben Miles, Pip Torrens, Will Keen, Harry Hadden-Paton, Daniel Ings, Greg Wise, Harriet Walter,, Lia Williams, Matthew Goode, Anton Lesser, Ben Daniels, Jasn Watkins, Charles Dance, Emerald Fennell, Erin Doherty

Olivia Colman, Helena Bonham Carter, Tobias Menzies, Claire Foy, John Lthgow, Matt Smith, Vanessa Kirby, Gillian Anderson, Josh O'Connor, Emma Corrin, Marion Bailey, Jared Harris, Victoria Hamilton, Eileen Atins, Jeremy Northam, Alex Jennings, Ben Miles, Pip Torrens, Will Keen, Harry Hadden-Paton, Daniel Ings, Greg Wise, Harriet Walter,, Lia Williams, Matthew Goode, Anton Lesser, Ben Daniels, Jasn Watkins, Charles Dance, Emerald Fennell, Erin Doherty Gatunek: Dramat, Na faktach

Dramat, Na faktach Kategorie: Osobisty

Osobisty Kategoria wiekowa: 16+

8. Zero [serial]

Nieśmiały nastolatek obdarzony mocą niewidzialności musi nauczyć się kontrolować swoje zdolności, aby ochronić swoją dzielnicę. Jego marzenia muszą poczekać.

Twórcy: Menotti

Menotti Obsada: Giuseppe Dave Seke, Haroun Fall, Beatrice Granno, Dylan Magon, Daniela Scattolin, Madior Fall, Virginia Diop

Giuseppe Dave Seke, Haroun Fall, Beatrice Granno, Dylan Magon, Daniela Scattolin, Madior Fall, Virginia Diop Gatunek: Sci-Fi, Dramat

Sci-Fi, Dramat Kategorie: Uczuciowy, Inspirujący, Pogodny

Uczuciowy, Inspirujący, Pogodny Kategoria wiekowa: 16+

7. Cień i kość [serial]

Mroczne siły stają na drodze osieroconej kartografki Aliny Starkov, dysponującej nadprzyrodzoną mocą, która może odmienić los rozdartego przez wojnę świata. Recenzję serialu na łamach naszego portalu możecie przeczytać tutaj.

Obsada: Jessie Mei Li, Archie Renaux, Ben Barnes, Freddy Carter, Amita Suman, Kit Young, Danielle Galligan, Calahan Skogman, Sujaya Dasgupta, Simon Sears, Daisy Head, Zoe Wanamaker, Luke Pasqualino, Julian Kostov

Jessie Mei Li, Archie Renaux, Ben Barnes, Freddy Carter, Amita Suman, Kit Young, Danielle Galligan, Calahan Skogman, Sujaya Dasgupta, Simon Sears, Daisy Head, Zoe Wanamaker, Luke Pasqualino, Julian Kostov Gatunek: Fantasy, Dramat

Fantasy, Dramat Kategorie: Przerażający

Przerażający Kategoria wiekowa: 16+

6. Kto zabił Sarę? [serial]

To już kolejny tydzień, w którym serial "Kto zabił Sarę" utrzymuje się w TOP 10. Fabuła opowiada o skoncentrowanym na zemście Álexie, który pragnie dowiedzieć się, dlaczego został wrobiony w morderstwo siostry. W rewanżu ma zamiar ujawnić nie tylko sprawce zbrodni, ale o wiele więcej.

Reżyser: David Ruiz

David Ruiz Scenarzysta: José Ignacio Valenzuela

José Ignacio Valenzuela Obsada: Carolina Miranda, Manolo Cardona, Ginés García Millán, Claudia Ramírez, Eugenio Siller

Carolina Miranda, Manolo Cardona, Ginés García Millán, Claudia Ramírez, Eugenio Siller Gatunek: Kryminał, Dramat

Kryminał, Dramat Kategorie: Przerażający, Mroczny, Trzymający w napięciu

Przerażający, Mroczny, Trzymający w napięciu Kraj produkcji: Meksyk

Meksyk Kategoria wiekowa: 16+

5. Wąż [miniserial]

Okrutny morderca Charles Sobhraj bierze na cel turystów przemierzających Azję południową szlakiem hipisów. Miniserial oparty na wstrząsających wydarzeniach z lat 70.

Obsada: Tahar Rahim, Jenna Coleman, Billy Howle, Ellie Bember, Amesh Edireweera, Tim McInnerny, Damon Herriman

Tahar Rahim, Jenna Coleman, Billy Howle, Ellie Bember, Amesh Edireweera, Tim McInnerny, Damon Herriman Gatunek: Thriller

Thriller Kategorie: Mroczny, Trzymający w napięciu

Mroczny, Trzymający w napięciu Rok produkcji: 2021

2021 Kategoria wiekowa: 16+

4. Miłość i potwory [film]

Siedem lat po tym, jak Ziemie opanowały zmutowane potwory, nieporadny Joel opuszcza swój przytulny podziemny bunkier i wyrusza na poszukiwania byłej dziewczyny.

Reżyser: Michael Matthews

Michael Matthews Scenariusz: Brian Duffield, Matthew Robinson

Brian Duffield, Matthew Robinson Obsada: Dylan O'Brien, Jessica Henwick, Michael Rooker, Dan Ewing, Ariana Greenblatt

Dylan O'Brien, Jessica Henwick, Michael Rooker, Dan Ewing, Ariana Greenblatt Gatunek: Familijny

Familijny Kategorie: Emocjonujący

Emocjonujący Kategoria wiekowa: 13+

3. Chrzest ogniem [film]

Kobieta, która nawiązuje bliską relację z oczekującym na śmierć więźniem, postanawia udowodnić, że został on niesłusznie skazany za spalenie żywcem własnych dzieci.

Reżyser: Edward Zwick

Edward Zwick Scenariusz: Geoffrey Fletcher

Geoffrey Fletcher Obsada: Jack O'Connell, Laura Dem, Emily Meade, Chris Coy, Jeff Perry, McKinley Belcher III, David Wilson Barnes, Darren Pettie

Jack O'Connell, Laura Dem, Emily Meade, Chris Coy, Jeff Perry, McKinley Belcher III, David Wilson Barnes, Darren Pettie Gatunki: Dramat

Dramat Kategorie: Wzruszający

Wzruszający Kategoria wiekowa: 16+

2. Minionki [film]

"Minionki" to prequel do filmu "Jak ukraść Księżyc", w którym przyjrzymy się dokładniej żółciutkim, pozornie nieporadnym towarzyszy Gru. Tytułowe minionki opowiedzą historię ich współpracy z najgorszymi złoczyńcami.

Reżyser: Kyle Balda, Pierre Coffin

Kyle Balda, Pierre Coffin Scenariusz: Brian Lynch

Brian Lynch Obsada: Sandra Bullock, Jon Hamm, Michael Keaton, Allison Janney, Steve Coogan, Jennifer Saunders, Geoffrey Rush, Pierre Coffin

Sandra Bullock, Jon Hamm, Michael Keaton, Allison Janney, Steve Coogan, Jennifer Saunders, Geoffrey Rush, Pierre Coffin Gatunek: Familijny

Familijny Kategorie: Zwariowany, Emocjonujący, Pogodny

Zwariowany, Emocjonujący, Pogodny Kategoria wiekowa: 7+

1. New Amsterdam [serial]

"New Amsterdam" to serial, który jest fenomenem ostatnich miesięcy. Scenariusz został napisany na podstawie książki "Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital" autorstwa Erica Manheimera. Fabuła opowiada o niezwykłym doktorze Maxie Goodwinie, który zostaje dyrektorem najstarszego szpitala w USA. Od teraz każdy dzień to nowa rewolucja - dla dobra pacjentów. Na Netflixie dostępne są do obejrzenia tylko dwa pierwsze sezony serialu, ale podpowiadamy gdzie obejrzeć 3 sezon.