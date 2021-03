Netflix - Top 10 w Polsce tego tygodnia! [22.03-28.03]

W czwartym tygodniu marca w Top 10 Netflixa widać zainteresowanie prawie tylko serialami. Sprawdź, co najchętniej oglądali Polacy!

Spis treści

W TOP 10 Netflixa pojawiły się nowe tytuły takie jak "MA" oraz "Ferajna z Baker Street". Jak się okazuje, Polaków nadal najbardziej interesują seriale, a nie filmy, bo ten pojawił się w naszej rozpisce tylko jeden. Co najchętniej było oglądane w czwartym tygodniu marca?

Riverdale [serial]

Serial „Riverdale” składa się z 5 sezonów, z czego ostatni aktualnie jest wypuszczany co odcinek regularnie w każdą środę na platformie Netflix. Produkcja opowiada o grupce przyjaciół, którzy próbują rozwiązać sprawę morderstwa nastolatka z wpływowej rodziny. Zagadka jest jednak bardziej złożona niż to się początkowo wydaje, a mroczne sekrety mieszkańców dodatkowo wszystko komplikują.

Reżyser: Rob Seidenglanz

Rob Seidenglanz Obsada: K.J. Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes, Cole Sprouse, Casey Cott, Luke Perry, Marisol Nichols, Madelaine Petsch, Madchen Amick, Ashleigh Murray, Skeet Ulrich, Lochlyn Munro, Martin Cummins, Natalie Boltt, Mark Consuelos, Vanessa Morgan, Charles Melton, Robin Givens, Molly Ringwald, Asha Bromfield, Jordan Connor, Drew Ray Tanner, Alvin Sanders

K.J. Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes, Cole Sprouse, Casey Cott, Luke Perry, Marisol Nichols, Madelaine Petsch, Madchen Amick, Ashleigh Murray, Skeet Ulrich, Lochlyn Munro, Martin Cummins, Natalie Boltt, Mark Consuelos, Vanessa Morgan, Charles Melton, Robin Givens, Molly Ringwald, Asha Bromfield, Jordan Connor, Drew Ray Tanner, Alvin Sanders Twórcy: Roberto Aguirre-Sacasa

Roberto Aguirre-Sacasa Gatunek: Dramat, Kryminał

Dramat, Kryminał Kategorie: O nietypowej tematyce, Mroczny, Wzruszający

O nietypowej tematyce, Mroczny, Wzruszający Kraj produkcji: USA

USA Kategoria wiekowa: 13+

New Amsterdam [serial]

Oto serial, który został niesamowicie doceniony w ostatnim czasie przez widzów serwisu Netflix. To taki "Dr. House", tylko główny lekarz nie jest bucem, a sympatycznym (chociaż nieustępliwym) gościem. Scenariusz do serialu "New Amsterdam" został napisany na podstawie książki "Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital" autorstwa Erica Manheimera. Fabuła opowiada o niezwykłym doktorze Maxie Goodwinie, który zostaje dyrektorem najstarszego szpitala w USA. Od teraz każdy dzień to nowa rewolucja - dla dobra pacjentów. Trzeba przyznać, że oglądając cały serial bawiłam się świetnie, nie wymaga on za dużo od widza, a oglądanie głównego bohatera jest wyjątkowo przyjemne.

Reżyser: David Schulner

David Schulner Obsada: Ryan Eggold, Freema Agyeman, Janet Montgomery, Jocko Sims, Anupam Kher, Tyler Labine, Alejandro Hernandez

Ryan Eggold, Freema Agyeman, Janet Montgomery, Jocko Sims, Anupam Kher, Tyler Labine, Alejandro Hernandez Twórcy: Dr. Eric Manheimer, David Schulner

Dr. Eric Manheimer, David Schulner Gatunek: Dramat

Dramat Kategorie: Uczuciowy, Wzruszający, Pogodny

Uczuciowy, Wzruszający, Pogodny Kraj produkcji: USA

USA Kategoria wiekowa: 16+

Kto zabił Sarę? [serial]

Skoncentrowany na zemście i dowiedzeniu, że został wrobiony w morderstwo siostry Álex ma zamiar ujawnić nie tylko sprawce zbrodni, ale o wiele więcej.

Reżyser: David Ruiz

David Ruiz Scenarzysta: José Ignacio Valenzuela

José Ignacio Valenzuela Obsada: Carolina Miranda, Manolo Cardona, Ginés García Millán, Claudia Ramírez, Eugenio Siller

Carolina Miranda, Manolo Cardona, Ginés García Millán, Claudia Ramírez, Eugenio Siller Gatunek: Kryminał, Dramat

Kryminał, Dramat Kategorie: Przerażający, Mroczny, Trzymający w napięciu

Przerażający, Mroczny, Trzymający w napięciu Kraj produkcji: Meksyk

Meksyk Kategoria wiekowa: 16+

Sky Rojo [serial]

Trzy prostytutki — Coral, Wendy i Gina — uciekają w poszukiwaniu wolności. W pogoń za nimi rusza ich alfons Romeo z Las Novias Club, wspierany przez specjalistów od mokrej roboty, Moisesa i Christiana. Kobiety wyruszają w szaloną, chaotyczną podróż, podczas której muszą stawić czoła różnym niebezpieczeństwom, wiedząc, że każda sekunda może być ich ostatnią. Przy okazji odkrywają potęgę przyjaźni oraz to, że razem są silniejsze i mają większą szansę na odzyskanie normalnego życia. Naszą recenzję serialu możecie przeczytać tutaj.

Twórcy: Álex Pina, Esther Martínez Lobato

Álex Pina, Esther Martínez Lobato Obsada: Miguel Ángel Silvestre, Verónica Sánchez, Lali Espósito, Yany Prado, Asier Etxeandia, Enric Auquer

Miguel Ángel Silvestre, Verónica Sánchez, Lali Espósito, Yany Prado, Asier Etxeandia, Enric Auquer Gatunek: Akcja

Akcja Kategorie: Prześmiewczy

Prześmiewczy Kraj produkcji: Hiszpania

Hiszpania Kategoria wiekowa: 16+

Ginny & Georgia [serial]

Czas na pozycję, która utrzymuje się w TOP 10 Netflixa od ostatnich kilku tygodni. Serial "Ginny & Georgia" to opowieść o matce z dziećmi, która po latach pragnie w końcu znaleźć swoje miejsce na ziemi. Niestety, tajemnice Georgii z przeszłości komplikują jej plany.

Obsada: Brianne Howey, Antonia Gentry, Diesel La Torraca, Jennifer Robertson, Felix Mallard, Sara Waisglass, Scott Porter, Raymond Ablack

Brianne Howey, Antonia Gentry, Diesel La Torraca, Jennifer Robertson, Felix Mallard, Sara Waisglass, Scott Porter, Raymond Ablack Twórca: Sarah Lampert

Sarah Lampert Gatunek: Dramat, Familijny, Dla młodzieży

Dramat, Familijny, Dla młodzieży Kategorie: Gorszący, Wzruszający, Romantyczny

Gorszący, Wzruszający, Romantyczny Kraj produkcji: USA

USA Kategoria wiekowa: 16+

Formuła 1:Jazda o życie [serial]

Serial dokumentalny "Formuła 1: Jazda o życie" pozwala nam zajrzeć za kulisy największych wyścigów samochodowych na świecie. Kierowcy, menadżerowie i właściciele zespołów żyją w pośpiechu, zarówno na torze, jak i poza nim. Zobacz, jak wygląda sezon zażartej rywalizacji w Formule 1.

Obsada: Robert Kubica, Daniel Ricciardo, Charles Leclerc, Christian Horner, Carlos Sainz, Max Verstappen, Sergio Pérez, Esteban Ocon, Fernando Alonso

Robert Kubica, Daniel Ricciardo, Charles Leclerc, Christian Horner, Carlos Sainz, Max Verstappen, Sergio Pérez, Esteban Ocon, Fernando Alonso Gatunek: Dokumentalny

Dokumentalny Kategorie: Sportowy, Wciągający, Emocjonujący

Sportowy, Wciągający, Emocjonujący Kraj produkcji: Wielka Brytania

Wielka Brytania Kategoria wiekowa: 16+

MA [film]

Czas na zupełną nowość w TOP 10 Netflixa i jednocześnie jedyny film w tym zestawieniu. Tytuł "MA" opowiada o pewnej kobiecie, która zgadza się kupić alkohol dla grupy nastolatków. Od tamtej pory dzieciaki zaczynają imprezować w jej piwnicy. Jak się okazuje, jej gościnność szybko przeradza się w obsesję.

Reżyser: Tate Taylor

Tate Taylor Scenariusz: Scotty Landes

Scotty Landes Obsada: Octavia Spencer, Diana Silvers, Juliette Lewis, McKaley Miller, Corney Fogelmanis, Gianni Paolo, Dante Brown, Tanyell Waivers, Dominic Burgess, Heather Marie Pate, Tate Tylor, Luke Evans, Missi Pyle, Allison Janney

Octavia Spencer, Diana Silvers, Juliette Lewis, McKaley Miller, Corney Fogelmanis, Gianni Paolo, Dante Brown, Tanyell Waivers, Dominic Burgess, Heather Marie Pate, Tate Tylor, Luke Evans, Missi Pyle, Allison Janney Gatunek: Thriller

Thriller Kategorie: Brutalny, Straszny, Trzymający w napięciu

Brutalny, Straszny, Trzymający w napięciu Kategoria wiekowa: 16+

Ferajna z Baker Street [serial]

Grupa uliczników bada w wiktoriańskim Londynie paranormalne zbrodnie na zlecenie doktora Watsona i jego tajemniczego partnera, Sherlocka Holmesa. Z naszą recenzją tego serialu możecie zapoznać się tutaj.

Twórca: Tom Bidwell

Tom Bidwell Obsada: Mckell David, Thaddea Graham, Jojo Macari, Harrison Osterfield, Darci Shaw, Clarke Peters, Royce Pierreson, Henry Lloyd-Hughes

Mckell David, Thaddea Graham, Jojo Macari, Harrison Osterfield, Darci Shaw, Clarke Peters, Royce Pierreson, Henry Lloyd-Hughes Gatunek: Kryminał, Sensacyjny

Kryminał, Sensacyjny Kategorie: Przerażający, Prześmiewczy, Emocjonujący

Przerażający, Prześmiewczy, Emocjonujący Kraj produkcji: Wielka Brytania

Wielka Brytania Kategoria wiekowa: 16+

Paradise PD [serial]

Młody ochotnik dołącza do zdegenerowanych policjantów z małomiasteczkowego posterunku dowodzonego przez jego ojca. Razem spróbują wyniuchać jakichś grubszych dilerów.

Obsada: Tom Kenny, David Herman, Sarah Chalke, Kyle Kinane, Dana Snyder, Cedric Yarbrough, Grey Griffin, John DiMaggio, Roger Black, Waco O'Guin

Tom Kenny, David Herman, Sarah Chalke, Kyle Kinane, Dana Snyder, Cedric Yarbrough, Grey Griffin, John DiMaggio, Roger Black, Waco O'Guin Twórcy: Roger Black, Waco O'Guin

Roger Black, Waco O'Guin Gatunek: Komedia, Animowany

Komedia, Animowany Kategorie: Absurd, Brutalny, Sprośny, Przesmiewczy

Absurd, Brutalny, Sprośny, Przesmiewczy Kraj produkcji: USA

USA Kategoria wiekowa: 16+

Instynkt [serial]

Do warszawskiej policji dołącza tajemnica pani komisarz. Jej niekonwencjonalne metody śledcze wprowadzają niemałe zamieszanie w wydziale zabójstw.

Obsada: Danuta Stenka, Szymon Bobrowski, Piotr Głowacki, Paweł Królikowski, Marieta Żukowska

Danuta Stenka, Szymon Bobrowski, Piotr Głowacki, Paweł Królikowski, Marieta Żukowska Gatunek: Kryminalny

Kryminalny Kraj produkcji: Polska

Polska Kategoria wiekowa: 16+