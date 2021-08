Netflix - Top 10 w Polsce tego tygodnia! [23.08-29.08]

TOP 10 ostatniego tygodnia prezentuje się iście interesująco. Jest trochę kryminałów, dramatów i komedii. Sprawdź, co najchętniej oglądali Polacy w tym tygodniu!

Można powiedzieć, że TOP 10 Netflixa w tym tygodniu trochę zaskakuje! Przede wszystkim w ciągu ostatnich dni wszystko zmieniło się drastycznie ze względu na premierę "Sekcja rytmiczna" oraz "Harmidom - film".

10. Beckett [film]

Po tragicznym wypadku w Grecji amerykański turysta zostaje uwikłany w niebezpieczny spisek polityczny. Czy uda mu się ujść z życiem?

Reżyser: Ferdinando Cito Filomarino

Ferdinando Cito Filomarino Scenariusz: Ferdinando Cito Filomarino, Kevin A. Rice

Ferdinando Cito Filomarino, Kevin A. Rice Obsada: John David Washington, Boyd Holbrook, Alicia Vikander, Vicky Krieps, Lena Kitsopoulou, Panos Koronis, Maria Votti

John David Washington, Boyd Holbrook, Alicia Vikander, Vicky Krieps, Lena Kitsopoulou, Panos Koronis, Maria Votti Gatunek: Akcja i przygoda

Akcja i przygoda Kategorie: Trzymający w napięciu

Trzymający w napięciu Kategoria wiekowa: 16+

9. The Kissing Booth 3 [film]

Elle chce dobrze wykorzystać ostatnie lato przed studiami, więc... pora na kolejną listę! A co przyniesie miłość i przyjaźń? Czy Noah i Lee znajdą odpowiedź na to pytanie?

Reżyser: Vince Marcello

Vince Marcello Scenariusz: Vince Marcello, Jay Arnold

Vince Marcello, Jay Arnold Obsada: Joey King, Joel Courtney, Jacob Elrodi, Meganne Young, Maisie Richardson-Sellers, Taylor Zakhar Perez

Joey King, Joel Courtney, Jacob Elrodi, Meganne Young, Maisie Richardson-Sellers, Taylor Zakhar Perez Gatunek: komedia romantyczna, młodzieżowy

komedia romantyczna, młodzieżowy Kraj produkcji: USA

USA Kategorie: Czarujący, Pogodny, Romantyczny

Czarujący, Pogodny, Romantyczny Kategoria wiekowa: 13+

8. Sekcja rytmiczna [film]

Zdesperowana kobieta, której rodzina zginęła w katastrofie lotniczej na tle terrorystycznym, dołącza do międzynarodowej siatki szpiegowskiej w nadziei na odwet.

Reżyser: Reed Morano

Reed Morano Scenariusz: Mark Burnell

Mark Burnell Gatunek: Akcja

Akcja Kraj produkcji: Wielka Brytania

Wielka Brytania Kategorie: Mocny, Trzymający w napięciu, Emocjonujący

Mocny, Trzymający w napięciu, Emocjonujący Kategoria wiekowa: 16+

7. Riverdale [serial]

Serial „Riverdale” składa się z 5 sezonów, z czego ostatni aktualnie jest wypuszczany co odcinek regularnie co tydzień na platformie Netflix. Produkcja opowiada o grupce przyjaciół, którzy próbują rozwiązać sprawę morderstwa nastolatka z wpływowej rodziny. Zagadka jest jednak bardziej złożona niż to się początkowo wydaje, a mroczne sekrety mieszkańców dodatkowo wszystko komplikują.

Reżyser: Rob Seidenglanz

Rob Seidenglanz Obsada: K.J. Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes, Cole Sprouse, Casey Cott, Luke Perry, Marisol Nichols, Madelaine Petsch, Madchen Amick, Ashleigh Murray, Skeet Ulrich, Lochlyn Munro, Martin Cummins, Natalie Boltt, Mark Consuelos, Vanessa Morgan, Charles Melton, Robin Givens, Molly Ringwald, Asha Bromfield, Jordan Connor, Drew Ray Tanner, Alvin Sanders

K.J. Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes, Cole Sprouse, Casey Cott, Luke Perry, Marisol Nichols, Madelaine Petsch, Madchen Amick, Ashleigh Murray, Skeet Ulrich, Lochlyn Munro, Martin Cummins, Natalie Boltt, Mark Consuelos, Vanessa Morgan, Charles Melton, Robin Givens, Molly Ringwald, Asha Bromfield, Jordan Connor, Drew Ray Tanner, Alvin Sanders Twórcy: Roberto Aguirre-Sacasa

Roberto Aguirre-Sacasa Gatunek: Dramat, Kryminał

Dramat, Kryminał Kategorie: O nietypowej tematyce, Mroczny, Wzruszający

O nietypowej tematyce, Mroczny, Wzruszający Kraj produkcji: USA

USA Kategoria wiekowa: 13+

6. Hit & Run [serial]

Mężczyzna, który szuka prawdy o śmierci swojej żony, zostaje wplątany w niebezpieczną sieć sekretów i intryg rozciągającą się od Nowego Jorku po Tel Awiw

Twórcy: Avi Issacharoff, Lior Raz, Dawn Prestwich, Nicole Yotkin

Avi Issacharoff, Lior Raz, Dawn Prestwich, Nicole Yotkin Gatunek: Dramat

Dramat Kraj produkcji: Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone Kategorie: Mocny, Trzymający w napięciu, Emocjonujący

Mocny, Trzymający w napięciu, Emocjonujący Kategoria wiekowa: 16+

5. Harmidom [film]

Hirek Harmidomski, jego rodzice i dziesięć sióstr jadą do Szkocji, gdzie dowiadują się, że mieli wysoko urodzonych przodków. Wyrusz z nimi w rozśpiewaną podróż!

Reżyser: Dave Needham

Dave Needham Scenariusz: Hevin Sullivan, Chris Viscadi

Hevin Sullivan, Chris Viscadi Gatunek: Musical, Familijny

Musical, Familijny Rok produkcji: 2021

2021 Kategorie: Zwariowany, Emocjonujący

Zwariowany, Emocjonujący Kategoria wiekowa: 7+

4. Bez pożegnania [miniserial]

Dziesięć lat po tym, jak stracił dwie ukochane osoby, nagłe zniknięcie dziewczyny ponownie wciąga go w świat mrocznych tajemnic. NA podstawie powieści Harlana Cobena.

Twórcy: David Elkaim, Vincent Poymiro, Harlan Coben

David Elkaim, Vincent Poymiro, Harlan Coben Reżyser: Juan Carlos Medina

Juan Carlos Medina Obsada: Finnegan Oldfield, Nicolas Duvauchelle, Guillaume Gouix, Garance Marillier, Nailla Harzoune

Finnegan Oldfield, Nicolas Duvauchelle, Guillaume Gouix, Garance Marillier, Nailla Harzoune Gatunek: Kryminalny

Kryminalny Kategorie: Mocny, Mroczny, Trzymający w napięciu

Mocny, Mroczny, Trzymający w napięciu Kategoria wiekowa: 16+

3. Czarna wyspa [film]

Mroczne sekrety pozornie spokojnej wyspy mogą być groźne dla osieroconego ucznia, który nawiązuje bliską relację z tajemniczą nową nauczycielką.

Reżyser: Miguel Alexandre

Miguel Alexandre Scenariusz: Miguel Alexandre, Lisa Hofer

Miguel Alexandre, Lisa Hofer Obsada: Philip Froissant, Alice Dwyer, Hans Zischler, Mercedes Muller, Sammy Scheuritzel, Lieselotte Voss, Katharina Schutz, Jodie Lesle Ahlborn, Marco Wittorf, Ilknur Boyraz

Philip Froissant, Alice Dwyer, Hans Zischler, Mercedes Muller, Sammy Scheuritzel, Lieselotte Voss, Katharina Schutz, Jodie Lesle Ahlborn, Marco Wittorf, Ilknur Boyraz Gatunek: Thriller

Thriller Kategorie: Mrożący krew w żyłach, Przerażający, Straszny, Straszny, Trzymający w napięciu

Mrożący krew w żyłach, Przerażający, Straszny, Straszny, Trzymający w napięciu Kategoria wiekowa: 13+

2. The Good Doctor [serial]

Utalentowany chirurg z autyzmem i zespołem sawanta trafia do prestiżowego szpitala, gdzie spotyka się ze sceptycyzmem zarówno ze strony pacjentów, jak i personelu.

Twórca: David Shore

David Shore Obsada: Freddie Highmre, Antonia Thomas, Nicholas Gonzales, Chuku Modu, Beau Garret, Hill Harper, Richard Schiff, Will Yun Lee, Fiona Gubelmann, Christina Chang, Paige Spara, Jasika Nicole

Freddie Highmre, Antonia Thomas, Nicholas Gonzales, Chuku Modu, Beau Garret, Hill Harper, Richard Schiff, Will Yun Lee, Fiona Gubelmann, Christina Chang, Paige Spara, Jasika Nicole Gatunek: Dramat

Dramat Kategorie: Wzruszający

Wzruszający Kategoria wiekowa: 16+

1. Sweet Girl [film]

Z powodu chciwości firmy farmaceutycznej stracił miłość swojego życia. Teraz jego córka nie ma matki, a on ma poczucie krzywdy. Na razie.

Reżyser: Brian Andrew Mendoza

Brian Andrew Mendoza Scenariusz: Gregg Hurwitz, Philip Eisner

Gregg Hurwitz, Philip Eisner Obsada: Jason Momoa, Isabela Merced, Manuel Garcia-Rulfo, Amy Brenneman, Adria Arjona, Raza Jaffrey, Justin Bartha, Lex Scott Davis, Michael Raymond-James

Jason Momoa, Isabela Merced, Manuel Garcia-Rulfo, Amy Brenneman, Adria Arjona, Raza Jaffrey, Justin Bartha, Lex Scott Davis, Michael Raymond-James Gatunek: Akcja i przygoda, Dramaty

Akcja i przygoda, Dramaty Kategorie: Zastrzyk adrenaliny, Trzymający w napięciu, Emocjonujący

Zastrzyk adrenaliny, Trzymający w napięciu, Emocjonujący Kategoria wiekowa: 16+

