Netflix - Top 10 w Polsce tego tygodnia! [24.05-30.05]

W ostatnim tygodniu maja w Top 10 Netflixa pojawiło się sporo nowości. Sprawdź, co najchętniej oglądali Polacy!

W tym tygodniu w TOP 10 Netflixa pojawiły się nowe tytuły takie jak "Lucyfer" oraz "Park Jurajski: Obóz kredowy", jednak poza tym pojawiają się stałe elementy ostatniej topki. Dodatkowo wygląda na to, że nastał czas, żeby pożegnać "Miłość bez końca" i "Jestem wszystkimi dziewczynami", które utraciły na popularności. Co najchętniej było oglądane na Netflixie w tym tygodniu maja?

10. Angry Birds 2 [film]

Wrogowie stają się nieco mniej nieprzyjaźni, gdy Świnie proponują Ptakom rozejm i sojusz przeciwko nowemu nieprzyjacielowi zagrażającemu jednym i drugim.

Reżyser: Thuromp Van Orman, John Rice

Thuromp Van Orman, John Rice Scenariusz: Peter Ackerman, Eyal Podell, Jonathon E. Stewart

Peter Ackerman, Eyal Podell, Jonathon E. Stewart Obsada: Jason Sudeikis, Rachel Bloom, Leslie Jones, John Gad, Bill Hader, Danny McBride, Awkwafina, Sterling K. Brown, Tiffany Haddish, Eugenio Derbez

Jason Sudeikis, Rachel Bloom, Leslie Jones, John Gad, Bill Hader, Danny McBride, Awkwafina, Sterling K. Brown, Tiffany Haddish, Eugenio Derbez Gatunek: Familijny

Familijny Kategoria wiekowa: 7+

9. Pingwiny z Madagaskaru [film]

Pingwini szpiedzy Skipper, Kowalski, Rico i Szeregowy łączą siły z szarmanckimi agentami Wiatru Północy, aby pokonać złoczyńcę znanego jako Oktawiusz Mackiewicz.

Reżyseria: Eric Darnell, Simon J. Smith

Eric Darnell, Simon J. Smith Scenariusz: Alan J. Schoolcraft, Brent Simons, Michael Colton, John Aboud, Brandon Sawyer

Alan J. Schoolcraft, Brent Simons, Michael Colton, John Aboud, Brandon Sawyer Gatunek: Familijny

Familijny Kategorie: Błyskotliwy, Zwariowany, Emocjonujący

Błyskotliwy, Zwariowany, Emocjonujący Kategoria wiekowa: 7+

8. The Sinner [serial]

W małym miasteczku w stanie Nowy Jork udręczony detektyw poszukuje odpowiedzi na temat zagmatwanych spraw, a jednocześnie zmaga się z własnymi demonami.

Twórcy: Derek Simonds

Derek Simonds Obsada: Jessica Biel, Bill Pullman, Carrie Coon, Matt Bomer, Chris Messina, Christopher Abbott, Dohn Norwood, Abby Miller, Jay O. Sanders, Natalie Paul, Elisha Henig, Jessica Hecht

Jessica Biel, Bill Pullman, Carrie Coon, Matt Bomer, Chris Messina, Christopher Abbott, Dohn Norwood, Abby Miller, Jay O. Sanders, Natalie Paul, Elisha Henig, Jessica Hecht Gatunek: Kryminał

Kryminał Kategorie: trzymający w napięciu

trzymający w napięciu Kategoria wiekowa: 16+

7. New Amsterdam [serial]

"New Amsterdam" to serial, który jest fenomenem ostatnich miesięcy. Scenariusz został napisany na podstawie książki "Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital" autorstwa Erica Manheimera. Fabuła opowiada o niezwykłym doktorze Maxie Goodwinie, który zostaje dyrektorem najstarszego szpitala w USA. Od teraz każdy dzień to nowa rewolucja - dla dobra pacjentów. Na Netflixie dostępne są do obejrzenia tylko dwa pierwsze sezony serialu, ale podpowiadamy gdzie obejrzeć 3 sezon.

Reżyser: David Schulner

David Schulner Obsada: Ryan Eggold, Freema Agyeman, Janet Montgomery, Jocko Sims, Anupam Kher, Tyler Labine, Alejandro Hernandez

Ryan Eggold, Freema Agyeman, Janet Montgomery, Jocko Sims, Anupam Kher, Tyler Labine, Alejandro Hernandez Twórcy: Dr. Eric Manheimer, David Schulner

Dr. Eric Manheimer, David Schulner Gatunek: Dramat

Dramat Kategorie: Uczuciowy, Wzruszający, Pogodny

Uczuciowy, Wzruszający, Pogodny Kraj produkcji: USA

USA Kategoria wiekowa: 16+

6. Niewinny [serial]

Przypadkowe morderstwo sprowadza mężczyznę na mroczną ścieżkę pełną intryg i śmierci. Gdy znajduje miłość i wolność, jeden telefon rozpoczyna koszmar na nowo.

Reżyser: Oriol Paulo

Oriol Paulo Obsada: Mario Casas, Aura Garrido, Alexandra Jiménez, Josean Bengoetxea, Jordi Coll, José Coronado, Ana Wagener, Juana Acosta, Gonzalo de Castro

Mario Casas, Aura Garrido, Alexandra Jiménez, Josean Bengoetxea, Jordi Coll, José Coronado, Ana Wagener, Juana Acosta, Gonzalo de Castro Gatunek: Dramat, Kryminał

Dramat, Kryminał Kategorie: Mroczny, Trzymający w napięciu

Mroczny, Trzymający w napięciu Kraj produkcji: Hiszpania

Hiszpania Kategoria wiekowa: 16+

5. Park Jurajski: Obóz kredowy [serial]

Szóstka nastolatków spędzających wakacje na obozie na wyspie Isla Nublar walczy o przetrwanie, gdy zamieszkujące ją dinozaury wydostają się na wolność.

Obsada: Paul-Mikel Williams, Jenna Ortega, Sean Giambrone, Kausar Mohammed, Ryan Potter, Raini Rodriguz, Stephanie Beatriz, Agus Sampson, Bradley Whitford, Glen Powell, Jameela Jamil

Paul-Mikel Williams, Jenna Ortega, Sean Giambrone, Kausar Mohammed, Ryan Potter, Raini Rodriguz, Stephanie Beatriz, Agus Sampson, Bradley Whitford, Glen Powell, Jameela Jamil Gatunek: Dla dzieci

Dla dzieci Kategorie: Emocjonujący

Emocjonujący Kategoria wiekowa: 7+

4. Sexify [serial]

To już kolejny tydzień, w którym "Sexify" utrzymuje się w TOP 10. Fabuła opowiada o trzech przyjaciółkach, które chcą stworzyć aplikację, która zrewolucjonizuje życie erotyczne i da im wygraną w konkursie. Najpierw jednak muszą nabrać nieco doświadczenia dziedzinie seksu.

Obsada: Aleksandra Skaba, Maria Sobocińska, Sandra Drzymalska, Piotr Pacek, Kamil Wodka, Jan Wieteska, Wojciech Solarz

Aleksandra Skaba, Maria Sobocińska, Sandra Drzymalska, Piotr Pacek, Kamil Wodka, Jan Wieteska, Wojciech Solarz Gatunek: Komedia

Komedia Kategoria: Dziwaczny, Osobisty, Uczuciowy

Dziwaczny, Osobisty, Uczuciowy Kraj produkcji: Polska

Polska Kategoria wiekowa: 16+

3. Armia umarłych [film]

Po wybuchu epidemii zombie w Las Vegas grupa najemników podejmuje śmiertelne ryzyko i zapuszcza się do strefy objętej kwarantanną, aby dokonać skoku wszech czasów.

Reżyser: Zack Snyder

Zack Snyder Scenariusz: Zack Snyder, Shay Hatten, Joby Harold

Zack Snyder, Shay Hatten, Joby Harold Obsada: Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Garret Dillahunt, Ana de la Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweinghofer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada, Tig Notaro, Raul Castillo, Huma Qureshi, Samantha Win, Richard Cetrone, Michael Cassidy

Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Garret Dillahunt, Ana de la Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweinghofer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada, Tig Notaro, Raul Castillo, Huma Qureshi, Samantha Win, Richard Cetrone, Michael Cassidy Gatunek: Akcja

Akcja Kategorie: Brutalny, Prześmiewczy, Emocjonujący

Brutalny, Prześmiewczy, Emocjonujący Kategoria wiekowa: 16+

2. Kto zabił Sarę? [serial]

Na platformie Netflix pojawiły się nowe odcinki i serial od nowa powrócił do łask TOP 10 platformy. "Kto zabił Sarę?" to kryminał opowiadający o skoncentrowanym na zemście Álexie. Mężczyzna pragnie dowieść, że został wrobiony w morderstwo siostry.

Reżyser: David Ruiz

David Ruiz Scenarzysta: José Ignacio Valenzuela

José Ignacio Valenzuela Obsada: Carolina Miranda, Manolo Cardona, Ginés García Millán, Claudia Ramírez, Eugenio Siller

Carolina Miranda, Manolo Cardona, Ginés García Millán, Claudia Ramírez, Eugenio Siller Gatunek: Kryminał, Dramat

Kryminał, Dramat Kategorie: Przerażający, Mroczny, Trzymający w napięciu

Przerażający, Mroczny, Trzymający w napięciu Kraj produkcji: Meksyk

Meksyk Kategoria wiekowa: 16+

1. Lucyfer [serial]

Absolutny hit tego tygodnia: "Lucyfer". To właśnie dziś została opublikowana połowa odcinków sezonu 5, które pozwoliły wywindować produkcję na sam szczyt TOP 10. Fabuła opowiada o znudzonym diable, który porzuca rolę władcy piekieł i przenosi się do Los Angeles. Tu otwiera klub nocny i zaczyna towarzyszyć pani detektyw z wydziału zabójstw.