Netflix - Top 10 w Polsce tego tygodnia! [26.04-2.05]

W kolejnym tygodniu kwietnia w Top 10 Netflixa pojawiło się dużo nowości. Sprawdź, co najchętniej oglądali Polacy!

W TOP 10 Netflixa pojawiły się nowe tytuły takie jak "Pasażer nr 4" oraz "Sexify". Jak się okazuje, Polaków głównie interesują seriale, ale pojawiają się także pojedyncze filmy. Co najchętniej było oglądane na Netflixie w czwartym tygodniu kwietnia?

10. Kto zabił Sarę? [serial]

To już kolejny tydzień, w którym serial "Kto zabił Sarę" utrzymuje się w TOP 10. Fabuła opowiada o skoncentrowanym na zemście Álexie, który pragnie dowiedzieć się, dlaczego został wrobiony w morderstwo siostry. W rewanżu ma zamiar ujawnić nie tylko sprawce zbrodni, ale o wiele więcej.

Reżyser: David Ruiz

José Ignacio Valenzuela Obsada: Carolina Miranda, Manolo Cardona, Ginés García Millán, Claudia Ramírez, Eugenio Siller

Kryminał, Dramat Kategorie: Przerażający, Mroczny, Trzymający w napięciu

9. Minionki [film]

"Minionki" to prequel do filmu "Jak ukraść Księżyc", w którym przyjrzymy się dokładniej żółciutkim, pozornie nieporadnym towarzyszy Gru. Tytułowe minionki opowiedzą historię ich współpracy z najgorszymi złoczyńcami.

Reżyser: Kyle Balda, Pierre Coffin

Brian Lynch Obsada: Sandra Bullock, Jon Hamm, Michael Keaton, Allison Janney, Steve Coogan, Jennifer Saunders, Geoffrey Rush, Pierre Coffin

Sandra Bullock, Jon Hamm, Michael Keaton, Allison Janney, Steve Coogan, Jennifer Saunders, Geoffrey Rush, Pierre Coffin Gatunek: Familijny

8. Wąż [mini-serial]

Okrutny morderca Charles Sobhraj bierze na cel turystów przemierzających Azję południową szlakiem hipisów. Miniserial oparty na wstrząsających wydarzeniach z lat 70.

Obsada: Tahar Rahim, Jenna Coleman, Billy Howle, Ellie Bember, Amesh Edireweera, Tim McInnerny, Damon Herriman

Tahar Rahim, Jenna Coleman, Billy Howle, Ellie Bember, Amesh Edireweera, Tim McInnerny, Damon Herriman Gatunek: Thriller

Thriller Kategorie: Mroczny, Trzymający w napięciu

7. Psi Patrol [bajka]

Propozycja dla najmłodszych! Psi Patrol to wesoła animacja, która opowiada o Ryderze, który wraz z małymi pieskami ratują miasto i jego mieszkańców z różnych tarapatów.

Twórca: Keith Chapman

Keith Chapman Obsada: Devan Cohen, Owen Mason, Kallan Holley, Gage Munroe, Stuart Ralston, Tristan Samuel, Alex Thorne

Devan Cohen, Owen Mason, Kallan Holley, Gage Munroe, Stuart Ralston, Tristan Samuel, Alex Thorne Gatunek: Kreskówka, Dla dzieci

Kreskówka, Dla dzieci Kategorie: Emocjonujący, Pogodny

6. Rainbow High [serial]

Popularne lalki ożywają w serialu animowanym i chwalą się swoimi prawdziwymi talentami w szkole sztuk plastycznych Rainbow High.

Michael S. Anderson Obsada: Tara Sands, Anairis Quinones, Laura Stahl, Jenny Yokobori, Kira Buckland, Brittany Cox, Brittany Lauda, Christian Banas, Rebeka Thomas, Hayden Summerall, Deneen Melody

Tara Sands, Anairis Quinones, Laura Stahl, Jenny Yokobori, Kira Buckland, Brittany Cox, Brittany Lauda, Christian Banas, Rebeka Thomas, Hayden Summerall, Deneen Melody Gatunek: Kreskówka

5. Pasażer nr 4 [film]

Nieoczekiwany pasażer sprowadza śmiertelne zagrożenie na trzyosobową załogę statku kosmicznego w drodze na Marsa. Będą musiały zapaść dramatyczne decyzje.

Reżyser: Joe Penna

Joe Penna, Ryan Morrison Obsada: Anna Kendrick, Toni Colette, Daniel Dae Kim, Shamier Anderson

Anna Kendrick, Toni Colette, Daniel Dae Kim, Shamier Anderson Gatunek: Sci-Fi

4. The Dead Don't Die [film]

Zmiany w przestrzeni kosmicznej sprawiają, że w sennym miasteczku Centerville umarli wstają z grobów, a lokalny komendant policji i jego zastępca mają pełne ręce roboty.

Reżyser: Jim Jarmusch

Jim Jarmusch Obsada: Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Tom Waits, Chloe Sevigny, Steve Buscemi, Danny Glover, Caleb Landry Jones, Selena Gomez, Austin Butler, Luka Sabbat, Rosie Perez, RZA, Larry Fassenden

Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Tom Waits, Chloe Sevigny, Steve Buscemi, Danny Glover, Caleb Landry Jones, Selena Gomez, Austin Butler, Luka Sabbat, Rosie Perez, RZA, Larry Fassenden Gatunek: Horror

3. New Amsterdam [serial]

"New Amsterdam" to serial, który jest fenomenem ostatnich miesięcy. Scenariusz został napisany na podstawie książki "Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital" autorstwa Erica Manheimera. Fabuła opowiada o niezwykłym doktorze Maxie Goodwinie, który zostaje dyrektorem najstarszego szpitala w USA. Od teraz każdy dzień to nowa rewolucja - dla dobra pacjentów. Na Netflixie dostępne są do obejrzenia tylko dwa pierwsze sezony serialu, ale podpowiadamy gdzie obejrzeć 3 sezon.

Reżyser: David Schulner

David Schulner Obsada: Ryan Eggold, Freema Agyeman, Janet Montgomery, Jocko Sims, Anupam Kher, Tyler Labine, Alejandro Hernandez

Ryan Eggold, Freema Agyeman, Janet Montgomery, Jocko Sims, Anupam Kher, Tyler Labine, Alejandro Hernandez Twórcy: Dr. Eric Manheimer, David Schulner

Dr. Eric Manheimer, David Schulner Gatunek: Dramat

Uczuciowy, Wzruszający, Pogodny Kraj produkcji: USA

USA Kategoria wiekowa: 16+

2. Sexify [serial]

Aby stworzyć aplikację, która zrewolucjonizuje życie erotyczne i da im wygraną w konkursie, trzy przyjaciółki muszą najpierw nabrać nieco doświadczenia w tej dziedzinie.

Obsada: Aleksandra Skaba, Maria Sobocińska, Sandra Drzymalska, Piotr Pacek, Kamil Wodka, Jan Wieteska, Wojciech Solarz

Aleksandra Skaba, Maria Sobocińska, Sandra Drzymalska, Piotr Pacek, Kamil Wodka, Jan Wieteska, Wojciech Solarz Gatunek: Komedia

Dziwaczny, Osobisty, Uczuciowy Kraj produkcji: Polska

Polska Kategoria wiekowa: 16+

1. Cień i kość [serial]

Mroczne siły stają na drodze osieroconej kartografki Aliny Starkov, dysponującej nadprzyrodzoną mocą, która może odmienić los rozdartego przez wojnę świata. Recenzję serialu na łamach naszego portalu możecie przeczytać tutaj.