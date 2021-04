Netflix - Top 10 w Polsce tego tygodnia! [29.03-4.04]

Na przełomie marca i kwietnia w Top 10 Netflixa widać zainteresowanie prawie tylko serialami. Sprawdź, co najchętniej oglądali Polacy!

W TOP 10 Netflixa pojawiły się nowe tytuły takie jak "Pranksterzy w trasie" oraz "Crawl". Jak się okazuje, Polaków głównie interesują seriale, ale pojawiają się także filmy, w tym... bajki dla dzieci! Co najchętniej było oglądane na przełomie marca i kwietnia?

10. Pranksterzy w trasie [film]

Na dziesiątym miejscu mieści się nowość, czyli "Pranksterzy w trasie". Jest to komedia kręcona z ukrytej kamery skupiająca się na życiu dwóch najlepszych kumpli. Mężczyźni ruszają na podbój Nowej Jorku i wkręcają niczego nieświadomych ludzi w naprawdę niezłe akcje.

Twórca: Kitao Sakurai

Kitao Sakurai Scenariusz: Eric Andre, Kitao Sakurai, Andrew Barchilon, Dan Curry

Eric Andre, Kitao Sakurai, Andrew Barchilon, Dan Curry Obsada: Eric Andre, Lil Rel Howery, Tiffany Haddish, Michaela Conlin

Eric Andre, Lil Rel Howery, Tiffany Haddish, Michaela Conlin Gatunek: Komedia

Komedia Kategorie: Absurd, O nietypowej tematyce, Sprośny

Absurd, O nietypowej tematyce, Sprośny Rok produkcji: 2021

2021 Kategoria wiekowa: 16+

9. Tajna Agencja Kontroli Magii [film]

Osławieni bajkowi Jaś i Małgosia - którzy pracują teraz jako tajni agenci - muszą wykorzystać magię, spryt i umiejętność współpracy, aby odnaleźć zaginionego króla.

Reżyser: Aleksey Tsitsilin

Aleksey Tsitsilin Scenariusz: Aleksey Tsitsilinm Vladimir Nokolaev, Aleksey Zamyslov, Analisa LaBianco, Jeffery Spencer

Aleksey Tsitsilinm Vladimir Nokolaev, Aleksey Zamyslov, Analisa LaBianco, Jeffery Spencer Obsada: Nicholas Corda, Sylvana Joyce, Alyson Leigh Rosenfeld, Courtney Shaw, Erica Schroeder, Georgette Tomoney, Mary O'Brady, Marc Thompson

Nicholas Corda, Sylvana Joyce, Alyson Leigh Rosenfeld, Courtney Shaw, Erica Schroeder, Georgette Tomoney, Mary O'Brady, Marc Thompson Gatunek: Komedia

Komedia Kategorie: Emocjonujący, Pogodny

Emocjonujący, Pogodny Rok produkcji: 2021

2021 Kraj produkcji: Rosja

Rosja Kategoria wiekowa: 7+

8. Ginny & Georgia [serial]

Czas na pozycję, która utrzymuje się w TOP 10 Netflixa od wielu tygodni tygodni. Serial "Ginny & Georgia" to opowieść o matce z dziećmi, która po latach pragnie w końcu znaleźć swoje miejsce na ziemi. Niestety, tajemnice Georgii z przeszłości komplikują jej plany.

Obsada: Brianne Howey, Antonia Gentry, Diesel La Torraca, Jennifer Robertson, Felix Mallard, Sara Waisglass, Scott Porter, Raymond Ablack

Brianne Howey, Antonia Gentry, Diesel La Torraca, Jennifer Robertson, Felix Mallard, Sara Waisglass, Scott Porter, Raymond Ablack Twórca: Sarah Lampert

Sarah Lampert Gatunek: Dramat, Familijny, Dla młodzieży

Dramat, Familijny, Dla młodzieży Kategorie: Gorszący, Wzruszający, Romantyczny

Gorszący, Wzruszający, Romantyczny Kraj produkcji: USA

USA Kategoria wiekowa: 16+

7. Psi patrol [serial]

Propozycja dla najmłodszych! Psi Patrol to wesoła animacja, która opowiada o Ryderze, który wraz z małymi pieskami ratują miasto i jego mieszkańców z różnych tarapatów.

Twórca: Keith Chapman

Keith Chapman Obsada: Devan Cohen, Owen Mason, Kallan Holley, Gage Munroe, Stuart Ralston, Tristan Samuel, Alex Thorne

Devan Cohen, Owen Mason, Kallan Holley, Gage Munroe, Stuart Ralston, Tristan Samuel, Alex Thorne Gatunek: Kreskówka, Dla dzieci

Kreskówka, Dla dzieci Kategorie: Emocjonujący, Pogodny

Emocjonujący, Pogodny Rok produkcji: 2018

2018 Kategoria wiekowa: bez ograniczeń

"Psi Patrol"

6. Crawl [film]

Kobieta próbująca uratować ojca podczas huraganu zostaje uwięziona w zalanej wodą ciasnej piwnicy pod ich domem. w wodzie czyha na nich śmiertelne niebezpieczeństwo.

Twórca: Alexandre Aja

Alexandre Aja Scenariusz: Michael Rasmussen, Shawn Rasmussen

Michael Rasmussen, Shawn Rasmussen Obsada: Kaya Scodelario, Barry Pepper, Morfydd Clark, Ross Anderson, Jose Palma, George Somner, Anson Boon, Ami Metcalf

Kaya Scodelario, Barry Pepper, Morfydd Clark, Ross Anderson, Jose Palma, George Somner, Anson Boon, Ami Metcalf Gatunek: Horror

Horror Kategorie: Straszny, Trzymający w napięciu

Straszny, Trzymający w napięciu Rok produkcji: 2019

2019 Kategoria wiekowa: 16+

5. Ferajna z Baker Street [serial]

Grupa uliczników bada w wiktoriańskim Londynie paranormalne zbrodnie na zlecenie doktora Watsona i jego tajemniczego partnera, Sherlocka Holmesa. Z naszą recenzją tego serialu możecie zapoznać się tutaj.

Twórca: Tom Bidwell

Tom Bidwell Obsada: Mckell David, Thaddea Graham, Jojo Macari, Harrison Osterfield, Darci Shaw, Clarke Peters, Royce Pierreson, Henry Lloyd-Hughes

Mckell David, Thaddea Graham, Jojo Macari, Harrison Osterfield, Darci Shaw, Clarke Peters, Royce Pierreson, Henry Lloyd-Hughes Gatunek: Kryminał, Sensacyjny

Kryminał, Sensacyjny Kategorie: Przerażający, Prześmiewczy, Emocjonujący

Przerażający, Prześmiewczy, Emocjonujący Kraj produkcji: Wielka Brytania

Wielka Brytania Kategoria wiekowa: 16+

4. Snowpiercer [serial]

Kilka lat po tym, jak ziemia zamieniła się w skute lodem pustkowie, ostatni pozostali przy życiu ludzie próbują przetrwać na pokładzie gigantycznego pociągu o nazwie Snowpiercer. Okrąża on nieustannie świat, a za sobą ciągnie 1001 wagonów podzielonych na klasy: bogaci jadą z przodu, ubodzy z tyłu. "Snowpiercer" to opowieść o ciemiężonych całe życie ludzi, którzy postanawiają stawić opór i podnieść bunt.

Reżyser: Graeme Manson

Graeme Manson Obsada: J ennifer Conneylu, Daveed Diggs, Mickey Sumner, Alison Wright, Lena Hall, Iddo Goldberg, Susan Park, Katie McGuinness, Sam Otto, Sheila Vand, Roberto Urbina, Mike O'Malley, Annalise Basso, Jaylin Fletcher, Happy Anderson, Timothy V. Murphy, Vincent Gale, Karry O'Malley, Sean Bean, Rowan Blanchard, Steven Ogg

ennifer Conneylu, Daveed Diggs, Mickey Sumner, Alison Wright, Lena Hall, Iddo Goldberg, Susan Park, Katie McGuinness, Sam Otto, Sheila Vand, Roberto Urbina, Mike O'Malley, Annalise Basso, Jaylin Fletcher, Happy Anderson, Timothy V. Murphy, Vincent Gale, Karry O'Malley, Sean Bean, Rowan Blanchard, Steven Ogg Gatunek: Thriller, Akcja, Sci-Fi

Thriller, Akcja, Sci-Fi Kategorie: Osobisty, Mroczny

Osobisty, Mroczny Kraj produkcji: USA

USA Kategoria wiekowa: 16+

3. Sekretne życie zwierzaków domowych 2 [film]

Na farmie pod Nowym Jorkiem Max usiłuje stać się bardziej przebojowy. W mieście Tuptuś próbuje uratować tygrysiątko, a Bridget udaje kota.

Twórca: Chris Renaud

Chris Renaud Scenariusz: Brian Lynch

Brian Lynch Obsada: Patton Oswalt, Kevin Hart, Tiffany Haddish, Jenny Sllate, Eric Stonestreet, Harrison Ford, Dana Carvery, Nick Kroll, Lake Bell, Ellie Kemper, Bobby Moynihan, Hannibal Buress

Patton Oswalt, Kevin Hart, Tiffany Haddish, Jenny Sllate, Eric Stonestreet, Harrison Ford, Dana Carvery, Nick Kroll, Lake Bell, Ellie Kemper, Bobby Moynihan, Hannibal Buress Gatunek: Animowany, Dla dzieci

Animowany, Dla dzieci Kategorie: Zwariowany

Zwariowany Kategoria wiekowa: 7+

2. New Amsterdam [serial]

"New Amsterdam" to serial, który jest fenomenem ostatnich tygodni. Scenariusz do serialu "New Amsterdam" został napisany na podstawie książki "Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital" autorstwa Erica Manheimera. Fabuła opowiada o niezwykłym doktorze Maxie Goodwinie, który zostaje dyrektorem najstarszego szpitala w USA. Od teraz każdy dzień to nowa rewolucja - dla dobra pacjentów. Na Netflixie dostępne są do obejrzenia tylko dwa pierwsze sezony serialu, ale podpowiadamy jak obejrzeć 3 sezon.

Reżyser: David Schulner

David Schulner Obsada: Ryan Eggold, Freema Agyeman, Janet Montgomery, Jocko Sims, Anupam Kher, Tyler Labine, Alejandro Hernandez

Ryan Eggold, Freema Agyeman, Janet Montgomery, Jocko Sims, Anupam Kher, Tyler Labine, Alejandro Hernandez Twórcy: Dr. Eric Manheimer, David Schulner

Dr. Eric Manheimer, David Schulner Gatunek: Dramat

Dramat Kategorie: Uczuciowy, Wzruszający, Pogodny

Uczuciowy, Wzruszający, Pogodny Kraj produkcji: USA

USA Kategoria wiekowa: 16+

1. Kto zabił Sarę? [serial]

Na pierwszym miejscu serial, który utrzymuje się w TOP 10 od kilku ostatnich tygodni. Fabuła opowiada o skoncentrowanym na zemście Álexie, który pragnie dowiedzieć się, dlaczego został wrobiony w morderstwo siostry. W rewanżu ma zamiar ujawnić nie tylko sprawce zbrodni, ale o wiele więcej.