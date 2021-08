Netflix - Top 10 w Polsce tego tygodnia! [30.08-5.09]

TOP 10 serwisu Netflix zmienia się każdego dnia, a w tym tygodniu wyjątkowo zaskakuje. Sprawdź, co najchętniej oglądają Polacy!

Netflix to jedna z najpopularniejszych w Polsce platform VOD, która szczyci się wyjątkowo szeroką biblioteką filmów i seriali. To właśnie w jej ramach możemy obejrzeć takie hity jak "Dom z papieru" czy "Łasuch". Każdego dnia przedstawiciele serwisu aktualizują na bieżąco listę najpopularniejszych pozycji, spójrzmy które z nich szczególnie warto zobaczyć.

10. Harmidom [film]

reż. Dave Needham

Hirek Harmidomski, jego rodzice i dziesięć sióstr jadą do Szkocji, gdzie dowiadują się, że mieli wysoko urodzonych przodków. Wyrusz z nimi w rozśpiewaną podróż!

Reżyser: Dave Needham

Dave Needham Scenariusz: Hevin Sullivan, Chris Viscadi

Hevin Sullivan, Chris Viscadi Gatunek: Musical, Familijny

Musical, Familijny Rok produkcji: 2021

2021 Kategorie: Zwariowany, Emocjonujący

Zwariowany, Emocjonujący Kategoria wiekowa: 7+

9. Wiedźmin: Zmora wilka [film]

reż. Han Kwang II

Vesemir ucieka od biedy i zostaje wiedźminem zawodowo zabijającym potwory. Jednak gdy na jego drodze staje nowe zagrożenie, musi stawić czoła demonom przeszłości.

Reżyser: Han Kwang II

Han Kwang II Scenariusz: Beau DeMayo

Beau DeMayo Obsada: Theo James, Mary McDonnell, Lara Pulver, Graham McTavish, Tom Canton, David Errigo Jr, Jennifer Hale, Kari Wahlgren, Matt Yang King, Darryl Kurylo, Keith Ferguson

Theo James, Mary McDonnell, Lara Pulver, Graham McTavish, Tom Canton, David Errigo Jr, Jennifer Hale, Kari Wahlgren, Matt Yang King, Darryl Kurylo, Keith Ferguson Gatunek: Anime

Anime Kategorie: Trzymający w napięciu, Emocjonujący

Trzymający w napięciu, Emocjonujący Kategoria wiekowa: 18+

8. Dawne rytuały [film]

reż. Christopher Alender

Dziennikarka pracująca nad reportażem o kulturze plemiennej odwiedza rodzinne strony w Veracruz, gdzie porywają ją miejscowi, przekonani, że opętał ją demon.

Reżyser: Christopher Alender

Christopher Alender Scenariusz: Marcos Gabriel

Marcos Gabriel Obsada: Brigitte Kali Canales, Andrea Cortes, Julia Vera, Sal Lopez

Brigitte Kali Canales, Andrea Cortes, Julia Vera, Sal Lopez Gatunek: Horror

Horror Rok produkcji: 2020

2020 Kategorie: Straszny, Trzymający w napięciu

Straszny, Trzymający w napięciu Kategorie wiekowe: 16+

7. Sweet Girl [film]

reż. Brian Andrew Mendoza

Z powodu chciwości firmy farmaceutycznej stracił miłość swojego życia. Teraz jego córka nie ma matki, a on ma poczucie krzywdy. Na razie.

Reżyser: Brian Andrew Mendoza

Brian Andrew Mendoza Scenariusz: Gregg Hurwitz, Philip Eisner

Gregg Hurwitz, Philip Eisner Obsada: Jason Momoa, Isabela Merced, Manuel Garcia-Rulfo, Amy Brenneman, Adria Arjona, Raza Jaffrey, Justin Bartha, Lex Scott Davis, Michael Raymond-James

Jason Momoa, Isabela Merced, Manuel Garcia-Rulfo, Amy Brenneman, Adria Arjona, Raza Jaffrey, Justin Bartha, Lex Scott Davis, Michael Raymond-James Gatunek: Akcja i przygoda, Dramaty

Akcja i przygoda, Dramaty Kategorie: Zastrzyk adrenaliny, Trzymający w napięciu, Emocjonujący

Zastrzyk adrenaliny, Trzymający w napięciu, Emocjonujący Kategoria wiekowa: 16+

6. The Good Doctor [serial]

twórca David Shore

Utalentowany chirurg z autyzmem i zespołem sawanta trafia do prestiżowego szpitala, gdzie spotyka się ze sceptycyzmem zarówno ze strony pacjentów, jak i personelu.

Twórca: David Shore

David Shore Obsada: Freddie Highmre, Antonia Thomas, Nicholas Gonzales, Chuku Modu, Beau Garret, Hill Harper, Richard Schiff, Will Yun Lee, Fiona Gubelmann, Christina Chang, Paige Spara, Jasika Nicole

Freddie Highmre, Antonia Thomas, Nicholas Gonzales, Chuku Modu, Beau Garret, Hill Harper, Richard Schiff, Will Yun Lee, Fiona Gubelmann, Christina Chang, Paige Spara, Jasika Nicole Gatunek: Dramat

Dramat Kategorie: Wzruszający

Wzruszający Kategoria wiekowa: 16+

5. Otwórz oczy [serial]

reż. Anna Jadowska, Adrian Panek

Cierpiąca na amnezję nastolatka próbuje odzyskać swoje życie w klinice zaburzeń pamięci, jednak zaczyna nabierać podejrzeń co do niekonwencjonalnych metod leczenia.

Reżyseria: Anna Jadowska, Adrian Panek

Anna Jadowska, Adrian Panek Scenariusz: Kasper Bajon, Igor Brejdygant, Milena Dutkowska, Klara Kochańska

Kasper Bajon, Igor Brejdygant, Milena Dutkowska, Klara Kochańska Obsada: Maria Wawreniuk, Marcin Czarnek, Marta Nieradkiewicz, Ignacy Liss, Zuza Galewicz, Sara Celler-Jezierska, Klaudia Koścista, Dawid Kartaszewicz

Maria Wawreniuk, Marcin Czarnek, Marta Nieradkiewicz, Ignacy Liss, Zuza Galewicz, Sara Celler-Jezierska, Klaudia Koścista, Dawid Kartaszewicz Gatunek: Thriller, Sci-fi

Thriller, Sci-fi Kraj produkcji: Polska

Polska Kategoria wiekowa: 16+

4. Clicbait [serial]

reż. Brad Anderson

Uprowadzenie Nicka Brewera to część ponurego przestępstwa z Internetem w tle. Bliscy zaginionego próbują dowiedzieć się, kto i dlaczego porwał ich męża, ojca i brata.

Twórcy: Tony Ayers, Christian White

Tony Ayers, Christian White Reżyser: Brad Anderson

Brad Anderson Gatunek: Sensacyjny

Sensacyjny Kategorie: Trzymający w napięciu, Wzruszający, Emocjonujący

Trzymający w napięciu, Wzruszający, Emocjonujący Kategoria wiekowa: 16+

3. Jumanji: Następny poziom [film]

reż. Jake Kasdan

Gdy Spencer znika, Martha, Bethany i Fridge dochodzą do wniosku, że muszą wrócić do Jumanji, żeby go odnaleźć. Ale nie wszystko idzie zgodnie z planem.

Reżyser: Jake Kasdan

Jake Kasdan Scenariusz: Jake Kasdan, Jeff Pinkner, Scott Rosenberg

Jake Kasdan, Jeff Pinkner, Scott Rosenberg Gatunek: Akcja

Akcja Kategoria: Zastrzyk adrenaliny, Emocjonujący

Zastrzyk adrenaliny, Emocjonujący Kategoria wiekowa: 13+

2. SAS: Zamach w Eurotunelu [film]

reż. Magnus Martens

Scenariusz: Laurence Malkin

Laurence Malkin Obsada: Sam Haughan, Ruby Rose, Andy Serkis, Hannah John-Kamen, Tom Wilkinson, Tom Hopper, Noel Clarke, Anne Reid, Owain Yeoman, Jing Lusi, Ray Panthaki, Richard McCabe, Douglas Reith

Sam Haughan, Ruby Rose, Andy Serkis, Hannah John-Kamen, Tom Wilkinson, Tom Hopper, Noel Clarke, Anne Reid, Owain Yeoman, Jing Lusi, Ray Panthaki, Richard McCabe, Douglas Reith Gatunek: Akcja

Akcja Kategorie: Zastrzyk adrenaliny, Trzymający w napięciu, Emocjonujący

Zastrzyk adrenaliny, Trzymający w napięciu, Emocjonujący Kategoria wiekowa: 16+

1. Cały on [film]

reż. Mark Waters

Remake klasycznej komedii "Całą ona", w którym szkolna influencerka i mistrzyni metamorfozy staje przed karkołomnym wyzwaniem: Zmienić klasowego outsidera w króla balu.