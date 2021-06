Netflix - Top 10 w Polsce tego tygodnia! [31.05-5.06]

W pierwszym tygodniu czerwca w Top 10 Netflixa pojawiło się sporo nowości. Sprawdź, co najchętniej oglądali Polacy!

W tym tygodniu w TOP 10 Netflixa pojawiły się nowe tytuły takie jak "Legion Samobójców" oraz "Błękitny cud". Dodatkowo wygląda na to, że nastał czas, żeby pożegnać "New Amsterdam" i "Niewinny", które utraciły na popularności. Co najchętniej było oglądane na Netflixie w tym tygodniu maja?

10. Sexify [serial]

To już prawdopodobnie ostatni tydzień tydzień, w którym "Sexify" utrzymuje się w TOP 10. Fabuła opowiada o trzech przyjaciółkach, które chcą stworzyć aplikację, która zrewolucjonizuje życie erotyczne i da im wygraną w konkursie. Najpierw jednak muszą nabrać nieco doświadczenia dziedzinie seksu.

Obsada: Aleksandra Skaba, Maria Sobocińska, Sandra Drzymalska, Piotr Pacek, Kamil Wodka, Jan Wieteska, Wojciech Solarz

Komedia Kategoria: Dziwaczny, Osobisty, Uczuciowy

9. Błękitny cud [film]

Aby uratować niedofinansowany sierociniec, wychowawca i jego podopieczni łączą siły ze spłukanym wilkiem morskim, by wygrać bardzo chodliwy konkurs połowu ryb.

Reżyser: Julio Quintana

Julio Quintana Scenariusz: Julio Quintana, Chris Dowling

Julio Quintana, Chris Dowling Obsada: Jimmy Gonazlez, Denniz Quaid, Anthony Gonazalez, Bruce McGill, Raymond Cruz, Nathan Arenas, Miguel Angel Garcia, Isaac Arellanes, Steve Gutierrez, Dana Wheeler-Nicholson, Fernanda Urrejola, Silverio Palacios

Familijny Kategorie: Uczuciowy, Inspirujący, Wzruszający, Pogodny

8. Armia umarłych [film]

Po wybuchu epidemii zombie w Las Vegas grupa najemników podejmuje śmiertelne ryzyko i zapuszcza się do strefy objętej kwarantanną, aby dokonać skoku wszech czasów.

Reżyser: Zack Snyder

Zack Snyder Scenariusz: Zack Snyder, Shay Hatten, Joby Harold

Zack Snyder, Shay Hatten, Joby Harold Obsada: Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Garret Dillahunt, Ana de la Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweinghofer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada, Tig Notaro, Raul Castillo, Huma Qureshi, Samantha Win, Richard Cetrone, Michael Cassidy

Akcja Kategorie: Brutalny, Prześmiewczy, Emocjonujący

7. Odnajdę Cię [film]

Gdy jej córka zostaje porwana, zdesperowana policjantka nie cofnie się przed niczym - nawet zbrodnia - aby uratować swoje jedyne dziecko.

Reżyser: Beata Dzianowicz

Beata Dzianowicz Scenariusz: Beata Dzianowicz

Beata Dzianowicz Obsada: Ewa Kaim, Dariusz Chojnacki, Michał Żurawski, Piotr Stramowski, Mirosław Haniszewski, Zofia Stelmach, Mirosław Kotowicz, Bartłomiej Błaszczyński, Maciej Mikołajczyk, Katarzyna Misterka

Kryminalny, Dramat Kategorie: Mocny, Trzymający w napięciu

6. Black space [serial]

Niepokorny i niekonwencjonalny detektyw prowadzi śledztwo w sprawie popełnionej w izraelskim liceum masakry, której zamaskowani sprawcy mieli maski jednorożców.

Reżyser: Anat Gafni, Sahar Shavit

Anat Gafni, Sahar Shavit Gatunek: Kryminalny

Kryminalny Kategorie: Trzymający w napięciu

Trzymający w napięciu Kategoria wiekowa: 16+

5. Kto zabił Sarę? [serial]

"Kto zabił Sarę?" to kryminał opowiadający o skoncentrowanym na zemście Álexa. Mężczyzna pragnie dowieść, że został wrobiony w morderstwo siostry.

Reżyser: David Ruiz

David Ruiz Scenarzysta: José Ignacio Valenzuela

José Ignacio Valenzuela Obsada: Carolina Miranda, Manolo Cardona, Ginés García Millán, Claudia Ramírez, Eugenio Siller

Kryminał, Dramat Kategorie: Przerażający, Mroczny, Trzymający w napięciu

Przerażający, Mroczny, Trzymający w napięciu Kraj produkcji: Meksyk

4. Ragnarok [serial]

W norweskim miasteczku wyniszczonym przez zanieczyszczenia i topnienie lodowców czasy ostateczne są blisko. Tylko postać z legend może pokonać pradawne zło.

Reżyser: Adam Price

Adam Price Obsada: David Stakston, German Tommeraas, Theresa Frostad Eggesbo, Danu sunth, Jonas Strand Gravil, Emma Bones, Henriette Steenstrup

Dramat Kategorie: Emocjonujący

3. Black and Blue [film]

Poczatkująca policjantka przypadkowo nagrywa zabójstwo dokonane przez skorumpowanych funkcjonariuszy, sprowadzając na siebie śmiertelne niebezpieczeństwo.

Reżyser: Deon Taylor

Deon Taylor Scenariusz: Peter A. Dowling

Peter A. Dowling Obsada: Naomie Harris, Tyrese Gibson, Frank Grillo, Mike Colter, Reid Scott, Beau Knapp, Nafessa Williams, James Moses Black, Carsyn Taylor, Lucky Johnson

Kryminalny Kategorie: Mocny, Trzymający w napięciu

2. Legion samobójców [film]

Tajna agentka składa grupie najgroźniejszych złoczyńców propozycję nie do odrzucenia: w zamian za odzyskanie wolności mają stawić czoła nadciągającej zagładzie.

Reżyser: David Ayer

David Ayer Scenariusz: David Ayer

David Ayer Obsada: Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis, Jai Courtney, Jay Hermandez, Cara Delevingne, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Adam Beach

Akcja i przygoda Kategorie: Emocjonujący

1. Lucyfer [serial]

Absolutny hit tego tygodnia: "Lucyfer". W tamtym tygodniu została opublikowana połowa odcinków sezonu 5, które pozwoliły wywindować produkcję na sam szczyt TOP 10. Fabuła opowiada o znudzonym diable, który porzuca rolę władcy piekieł i przenosi się do Los Angeles. Tu otwiera klub nocny i zaczyna towarzyszyć pani detektyw z wydziału zabójstw.

Obsada: Tom Ellis, Lauren German, Kevin Alejandro, D.B. Woodside, Lesley-Ann Brandt, Aimee Garcia, Scarlett Estevez, Rachael Harris, Inbar Lavi, Tricia Helfer, Tom Welling, Jeremiah W. Birkett, Pej Vahdat, Michael Gladis, Dennis Haysbert

Kryminalny Kategorie: Prześmiewczy, Emocjonujący

