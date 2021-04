Netflix - Top 10 w Polsce tego tygodnia! [5.04-11.04]

W pierwszym, pełnym tygodniu kwietnia w Top 10 Netflixa widać zainteresowanie prawie tylko filmami. Sprawdź, co najchętniej oglądali Polacy!

W TOP 10 Netflixa pojawiły się nowe tytuły takie jak "Haker" oraz "Wąż". Jak się okazuje, Polaków głównie interesują filmy, ale pojawiają się także pojedyncze seriale, w tym... bajki dla dzieci! Co najchętniej było oglądane na początku kwietnia?

10. Madame Claude [film]

Paryż, lata 60. XX wieku. Wpływy Madame Claude wykraczają daleko poza świat prostytucji - dopóki pewna zamożna młoda kobieta nie zaczyna zagrażać jej imperium.

Twórca: Sylvie Verheyde

Sylvie Verheyde Scenariusz: Sylvie Verheyde, Patric Rocher, Antoine Salome

Sylvie Verheyde, Patric Rocher, Antoine Salome Obsada: Karole Rocher, Garance Marillier, Roschdy Zem, Pierre Deladonchamps, Liah O'Prey, Paul Hamy, Mylene Jampanoi, Hfsia Herzi, Regina Anikiy, Anabelle Belmondo, Josephine de La Baume

Karole Rocher, Garance Marillier, Roschdy Zem, Pierre Deladonchamps, Liah O'Prey, Paul Hamy, Mylene Jampanoi, Hfsia Herzi, Regina Anikiy, Anabelle Belmondo, Josephine de La Baume Gatunek: Dramat

Dramat Kategorie: Zmysłowy, Intelektualny

Zmysłowy, Intelektualny Rok produkcji: 2021

2021 Kategoria wiekowa: 16+

9. Psi patrol [serial]

Propozycja dla najmłodszych! Psi Patrol to wesoła animacja, która opowiada o Ryderze, który wraz z małymi pieskami ratują miasto i jego mieszkańców z różnych tarapatów.

Twórca: Keith Chapman

Keith Chapman Obsada: Devan Cohen, Owen Mason, Kallan Holley, Gage Munroe, Stuart Ralston, Tristan Samuel, Alex Thorne

Devan Cohen, Owen Mason, Kallan Holley, Gage Munroe, Stuart Ralston, Tristan Samuel, Alex Thorne Gatunek: Kreskówka, Dla dzieci

Kreskówka, Dla dzieci Kategorie: Emocjonujący, Pogodny

Emocjonujący, Pogodny Rok produkcji: 2018

2018 Kategoria wiekowa: bez ograniczeń

"Psi patrol"

8. Shrek [film]

Tytuły Shrek to ogr, który nie bawi się w żadne podchody. Jedyne czego pragnie to cisza i spokój, niestety, idealna harmonia zostaje naruszona przez inne nietypowe stwory. Aby wyrzucić nieproszonych gości ze swojego terenu postanawia wejść w układ z królem i zaleźć mu królewnę. Sprawy się komplikują, kiedy ogr zdaje sobie sprawę, że Fiona rozgrzewa jego zgryźliwe, zielone serce.

Twórca: Andrew Adamson, Vicky Jenson

Andrew Adamson, Vicky Jenson Scenariusz: Ted Elliott, Terry Rossio, Joe Stillman, Roger S.H. Schulman

Ted Elliott, Terry Rossio, Joe Stillman, Roger S.H. Schulman Obsada: Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, John Lithgow, Matthew Gonder, Simon J. Smith, Jim Cummings, Calvin Remsberg, Christopher Knights, Chris Miller, Bobby Block, ichael Galasso, Corad Vernon, Val Bettin, Guillaume Aretos, Cody Cameron, Vincent Cassel, Kathleen Freeman, Clive Pearse, Peter Dennis

Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, John Lithgow, Matthew Gonder, Simon J. Smith, Jim Cummings, Calvin Remsberg, Christopher Knights, Chris Miller, Bobby Block, ichael Galasso, Corad Vernon, Val Bettin, Guillaume Aretos, Cody Cameron, Vincent Cassel, Kathleen Freeman, Clive Pearse, Peter Dennis Gatunek: Familijny, Dla dzieci

Familijny, Dla dzieci Kategorie: Błyskotliwy, pogodny

Błyskotliwy, pogodny Rok produkcji: 2001

2001 Kategoria wiekowa: 7+

7. Po prostu powiedz tak [film]

Lotte to romantyczna, której plany na wesele jak z bajki niespodziewanie biorą na łeb. Za to jej samolubna siostra właśnie się zaręczyła.

Twórca: Appie Boudellah, Aram van de Rest

Appie Boudellah, Aram van de Rest Scenariusz: Appie Boudellah, Mustapha Boudellah, Marie Kiebert, Maarten van den Broek

Appie Boudellah, Mustapha Boudellah, Marie Kiebert, Maarten van den Broek Obsada: Yolanthe Cabau, Jim Bakkum, Noortje Herlaar, Juvat Westendorp, Kim-Lian van der Maij, Nienke Plas, Edwin Jonker, Pip Pellens, Huub Smit, Tino Martin, Dave Roelvink, Josylvio, Lisa Michels, Nina Warink, Patricia Paay, Winston Post, Nicky romeo, Nick Golterman

Yolanthe Cabau, Jim Bakkum, Noortje Herlaar, Juvat Westendorp, Kim-Lian van der Maij, Nienke Plas, Edwin Jonker, Pip Pellens, Huub Smit, Tino Martin, Dave Roelvink, Josylvio, Lisa Michels, Nina Warink, Patricia Paay, Winston Post, Nicky romeo, Nick Golterman Gatunek: Komedia romantyczna

Komedia romantyczna Kategorie: Romantyczny

Romantyczny Rok produkcji: 2021

2021 Kategoria wiekowa: 16+

6. Na szczyt [film]

Ángel, mechanik z przedmieść Madrytu, zakochuje się w Estrelli i wkracza do świata przestępców, stając się celem nieustępliwego detektywa.

Twórca: Daniel Calpersoro

Daniel Calpersoro Scenariusz: Jorge Guerricaechevarria

Jorge Guerricaechevarria Obsada: Carolina Yuste, Miguel Herrán, Asia Ortega, Luis Tosar, Fernando Cayo, Dollar Selmouni

Carolina Yuste, Miguel Herrán, Asia Ortega, Luis Tosar, Fernando Cayo, Dollar Selmouni Gatunek: Thriller

Thriller Kategorie: Mocny, Emocjonujący

Mocny, Emocjonujący Rok produkcji: 2020

2020 Kategoria wiekowa: 16+

5. Sekretne życie zwierzaków domowych 2 [film]

Na farmie pod Nowym Jorkiem Max usiłuje stać się bardziej przebojowy. W mieście Tuptuś próbuje uratować tygrysiątko, a Bridget udaje kota.

Twórca: Chris Renaud

Chris Renaud Scenariusz: Brian Lynch

Brian Lynch Obsada: Patton Oswalt, Kevin Hart, Tiffany Haddish, Jenny Sllate, Eric Stonestreet, Harrison Ford, Dana Carvery, Nick Kroll, Lake Bell, Ellie Kemper, Bobby Moynihan, Hannibal Buress

Patton Oswalt, Kevin Hart, Tiffany Haddish, Jenny Sllate, Eric Stonestreet, Harrison Ford, Dana Carvery, Nick Kroll, Lake Bell, Ellie Kemper, Bobby Moynihan, Hannibal Buress Gatunek: Animowany, Dla dzieci

Animowany, Dla dzieci Kategorie: Zwariowany

Zwariowany Kategoria wiekowa: 7+

4. Wąż [miniserial]

Okrutny morderca Charles Sobhraj bierze na cel turystów przemierzających Azję południową szlakiem hipisów. Miniserial oparty na wstrząsających wydarzeniach z lat 70.

Obsada: Tahar Rahim, Jenna Coleman, Billy Howle, Ellie Bember, Amesh Edireweera, Tim McInnerny, Damon Herriman

Tahar Rahim, Jenna Coleman, Billy Howle, Ellie Bember, Amesh Edireweera, Tim McInnerny, Damon Herriman Gatunek: Thriller

Thriller Kategorie: Mroczny, Trzymający w napięciu

Mroczny, Trzymający w napięciu Rok produkcji: 2021

2021 Kategoria wiekowa: 16+

3. Haker [film]

Genialny haker zostaje zwolniony z więzienia, aby pomóc zespołowi amerykańskich i chińskich ekspertów złapać groźnego cyberterrorystę.

Twórca: Michael Mann

Michael Mann Scenariusz: Morgan Davis Foehl

Morgan Davis Foehl Obsada: Chris Hemsworth, Wang Leehom, Tang Wei, Viola Davis,Ritchie Coster, Holt McCallany, Andy On, Christian Borle, Jhn Prtiz, Yorick van Wageningen

Chris Hemsworth, Wang Leehom, Tang Wei, Viola Davis,Ritchie Coster, Holt McCallany, Andy On, Christian Borle, Jhn Prtiz, Yorick van Wageningen Gatunek: Dramat, Thriller

Dramat, Thriller Kategorie: Trzymający w napięciu, Emocjonujący

Trzymający w napięciu, Emocjonujący Rok produkcji: 2015

2015 Kategoria wiekowa: 16+

2. New Amsterdam [serial]

"New Amsterdam" to serial, który jest fenomenem ostatnich tygodni. Scenariusz do serialu "New Amsterdam" został napisany na podstawie książki "Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital" autorstwa Erica Manheimera. Fabuła opowiada o niezwykłym doktorze Maxie Goodwinie, który zostaje dyrektorem najstarszego szpitala w USA. Od teraz każdy dzień to nowa rewolucja - dla dobra pacjentów. Na Netflixie dostępne są do obejrzenia tylko dwa pierwsze sezony serialu, ale podpowiadamy gdzie obejrzeć 3 sezon.

Reżyser: David Schulner

David Schulner Obsada: Ryan Eggold, Freema Agyeman, Janet Montgomery, Jocko Sims, Anupam Kher, Tyler Labine, Alejandro Hernandez

Ryan Eggold, Freema Agyeman, Janet Montgomery, Jocko Sims, Anupam Kher, Tyler Labine, Alejandro Hernandez Twórcy: Dr. Eric Manheimer, David Schulner

Dr. Eric Manheimer, David Schulner Gatunek: Dramat

Dramat Kategorie: Uczuciowy, Wzruszający, Pogodny

Uczuciowy, Wzruszający, Pogodny Kraj produkcji: USA

USA Kategoria wiekowa: 16+

1. Kto zabił Sarę? [serial]

Na pierwszym miejscu serial, który utrzymuje się w TOP 10 od kilku ostatnich tygodni. Fabuła opowiada o skoncentrowanym na zemście Álexie, który pragnie dowiedzieć się, dlaczego został wrobiony w morderstwo siostry. W rewanżu ma zamiar ujawnić nie tylko sprawce zbrodni, ale o wiele więcej.