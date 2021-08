Netflix blokuje użytkowników z VPN!

Netflix zaczął sprawdzać uzytkowników czy nie próbują oszukać serwisu. Ukarani zostali również niewinni klienci.

Lista oferowanych filmów i seriali na Netfliksie różni się w zależności od kraju. To dlatego, że firma stara się oferować bardziej zlokalizowane treści, choć niektórzy myślą, że problem polega na braku licencji. Użytkownicy zaczęli zatem korzystać z VPN, aby spróbować obejść to ograniczenie i w większości przypadków to działało. Wydaje się jednak, że Netflix próbuje to kontrolować, co również spowodowało zawieszenie kont nawet niewinnych użytkowników.

Zasadniczo działa to tak: VPN-y sprawiają, że Netflix myśli, że pochodzisz z innego kraju i pokazuje zupełnie inną listę dostępnych do obejrzenia materiałów. Aby do tego nie dopuścić, Netflix zaczął blokować adresy IP, które podejrzewa o korzystanie z technologii VPN. Jednak niektórzy niewinni użytkownicy również odkryli, że na ich kontach nagle zaczęło brakować wielu treści.

Dla takich użytkowników Netflix zaproponował rozwiązanie - "Jeśli wyłączyłeś serwery proxy lub VPN, ale nadal widzisz ten komunikat, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych. Będą oni w stanie ustalić, dlaczego Twój adres IP jest powiązany z korzystaniem z proxy lub VPN".

