Netflix chwali się rekordową liczbą płatnych subskrybentów

W liście przesłanym do akcjonariuszy i inwestorów, Netflix pochwalił się potężną liczbą użytkowników. Dowiedzieliśmy się także, ile wynosił ich wzrost w kolejnych miesiącach roku.

Netflix rośnie w siłę - jak dowiadujemy się ze wspomnianego pisma, w chwili obecnej korzysta z niego 200 milionów osób. Gwałtowny wzrost liczby użytkowników miał miejsce przez cały rok - subskrypcję wykupiło ponad 37 milionów osób, z czego w samym ostatnim kwartale 2020 roku było to 8,5 miliona. To zarówno rekordowa liczba użytkowników ogólnych, jak i nowych. Przyczynił się do tego oczywiście spowodowany koronawirusem lockdown - zainteresowanie Netflixem wystrzeliło w górę w marcu 2020 roku. Jak szacuje serwis, na tym nie koniec - w pierwszym kwartale bieżącego roku ma dołączyć ok. 6 mln kolejnych osób.

Netflix deklaruje, że taka ilość korzystających z usługi osób sprawia, że mocno stawia na jakość oraz nowe produkcje. W 2021 roku co tydzień ma nastąpić premiera nowego filmu. Ma zamiar także zwiększyć ilość dostępnych filmów. Jak podają statystyki Google, 90% wyszukiwań dla programów telewizyjnych pokrywa się z ofertą platformy, ale ma ona w swoich zasobach tylko 20% najczęściej wyszukiwanych filmów. A na dobre wyniki Netflixa zareagowała giełda - wartość akcji platformy podskoczyła z 502 do 563 dolarów.

Źródło: Neowin