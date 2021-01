Netflix czyli VOD na ferie w domu

Ferie 2021 jeszcze się nie skończyły, a już wieje nudą. Na szczęście, z pomocą feriom w czasie pandemii przychodzą usługi VOD, z serwisem Netflix na czele.

Spis treści

Cóż, zazwyczaj ferie są długo wyczekiwanym wśród młodzieży wydarzeniem, pod względem szkolnym – jednym z najważniejszych w ciągu całego roku. Niestety, jak wszystko w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, również ferie szkolne (4-17 stycznia) nie wyglądają jak dawniej i niestety nie są już czymś tak optymistycznym, jak do tej pory. W sumie, nie ma się co dziwić? W obliczu nauki zdalnej brak przymusu chodzenia do szkoły nie robi już takiego wrażenia, wyjeżdżać nie wolno, nie należy spotykać się w grupach, a nawet gdyby, to i tak wszystko pozamykane i nie ma gdzie iść. Niby rząd zezwolił, aby dzieci i nastolatki mogły wychodzić bez opieki w trakcie dnia (do tej pory, był zakaz poruszania się osób do szesnastego roku życia bez opiekuna od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 16.00) , ale w obliczu ograniczeń kontaktów społecznych i braku śniegu okazuje się, że wychodzenie z domu nie jawi się zbyt atrakcyjnie.

Pozostaje więc rozrywka i rekreacja w zaciszu miejsca zamieszkania. Na szczęście, nowoczesna technologia powoduje, że nie jest to takie trudne. Mamy możliwość kontaktu ze znajomymi i duży wybór sprzętu i gier, które nie tylko mogą nam zapewnić ciekawie spędzony czas, ale również sporo zdrowego ruchu (np. Ring Fit Adventure na Nintendo Switch). Co jednak z resztą wolnego czasu, podczas gdy większość uczniów już prawdopodobnie zdążyła się wynudzić tegorocznymi feriami? Możemy go zapełnić m.in. ciekawymi serialami i filmami, które dzięki usługom VOD możemy obejrzeć o każdej porze i na dowolnym urządzeniu, a jednym z przodowników w tej sferze jest oczywiście Netflix. Przygotowaliśmy kilka propozycji, które zapewnią rozrywkę podczas ferii.

1. Chilling Adventures of Sabrina

Serial Chilling Adventures of Sabrina jest produkcją oryginalną platformy Netflix i jednym z jej największych przebojów. Ostatniego dnia minionego roku zadebiutował czwarty i niestety ostatni sezon przygód nastoletniej czarownicy (którego zwiastun znajdziecie tutaj). Łącznie, we wszystkich sezonach możemy obserwować niemal dokładnie rok z jej życia, od okresu poprzedzającego jej szesnaste urodziny (najważniejsze w życiu każdej czarownicy), do kilku tygodni po ich siedemnastych obchodach. Serial nie jest lekkim i zabawnym sitcomem, kojarzącym się tym, którzy oglądali niegdyś – Sabrina, nastoletnia czarownica. Wersja Netflixa jest znacznie mroczniejsza i opiera się na oryginalnym komiksie pod tym samym tytułem. Pozycja dla starszej młodzieży, opatrzona znaczkiem 16+. Jeśli

2. Emotki. Film

Emotki. Film to już propozycja dla każdego, zarówno dla najmłodszych i nastolatków, jak dobra opcja na seans dla całej rodziny. Produkcja opiera się na niezwykle popularnych w dzisiejszych czasach, graficznych symbolach, używanych w wszędobylskich wiadomościach tekstowych. Poza atrakcyjną i barwną oprawą oraz lekkim humorem, film ten niesie ze sobą także ważne, choć proste przesłanie – bądź sobą, nawet wtedy, gdy cały świat stoi ci na drodze i mówi, że powinieneś być taki jak inni.

3. Psi Patrol

Seria Psi Patrol to przebój stacji z Nickelodeon, a teraz także Netflixa. Nikt chyba nie spodziewał się, aż takiej popularności przygód dziesięcioletniego Rydera oraz grupy dzielnych małych piesków, z których każdy ma własną wyjątkową rolę do spełnienia. Do składu należą m.in. owczarek Chase -policjant , dalmatyńczyk Marshall - strażak, buldog Rubble - budowniczy, kundelek Rocky – strażnik recyklingu, labrador Zuma – ratownik wodny oraz suczka cockapoo Skye – pilot. Ekipa szczeniaków jest w każdej chwili gotowa pomóc każdemu, kto tego potrzebuje, a ogromna ilość małych fanów serialu, mówi sama za siebie. Bajka przeznaczona dla dzieci w każdym wieku.

4. Historie z dreszczykiem

Straszne historie nie są tylko dla pełnoletnich i pokazują to takie produkcje, jak choćby Historie z dreszczykiem. Jest to antologia strasznych opowieści z dziećmi i nastolatkami w roli głównej, którzy mieli to nieszczęście, że znaleźli się w złym miejscu i w złym czasie, a niekiedy sami byli sobie winni tego, co ich spotkało. Straszne? Tak. Wciągające? Tak. Dla dzieci? … tak, ponieważ opatrzone kategorią wiekową 7+. Różnorodne, ciekawe i nieco przerażające perypetie bohaterów nie tylko zapewnią rozrywkę, ale może też zadziałają „ku przestrodze” na co poniektórych urwisów.

5. Gambit Królowej

Choć Gambit Królowej wydaje się skierowany do dorosłej publiczności, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby zainteresowali się nim również młodzi ludzie. Tym bardziej, że od premiery przebojowej produkcji oryginalnej platformy Netflix, serial nie tylko przyciągnął przed ekrany dużą ilość użytkowników serwisu, ale również wielu z nich zachęcił do zainteresowania się szachami, czyli jedną z najbardziej szanowanych w historii świata gier. Więcej wiadomości oraz szerszy materiał na temat tego wyjątkowego mini serialu znajdziecie tutaj. Pamiętajmy, na nowe zainteresowania nigdy nie jest za późno, szczególnie tego typu, a miłym dodatkiem jest obecność w obsadzie jednego z najlepszych polskich aktorów – Marcina Dorocińskiego.

6. Detektyw Pikachu

Detektyw Pikachu to pozycja niemal dla każdej grupy wiekowej, opatrzona znaczkiem 7+. Ciekawa i emocjonująca animacja, której historia dzieje się w świecie zamieszkiwanym przez ludzi i pokemony. Główny bohater próbuje odnaleźć ojca, a pomaga mu w tym zadaniu wyjątkowy okaz pikachu, który był partnerem zaginionego. Niecodzienny duet rusza razem na spotkanie przygody i ku poznaniu prawdy. Nie będzie to jednak proste zadanie, a po drodze trafią na największe „legendy” oryginalnej serii. Produkcja spodoba się zarówno widzom nie zaznajomionym z oryginałem, jak i tym, którzy doskonale wiedzą o co chodzi.

7. Grizzy i lemingi

Grizzy i lemingi to kolejna propozycja nie mająca ograniczeń wiekowych. Zabawne perypetie niedźwiedzia grizli oraz bandy niesfornych lemingów (chomiko-podobnych gryzoni) dostarczą uciechy najmłodszym, rozbawią starszych i przypomną stare dobre czasy rodzicom, którzy wychowywali się na produkcjach typu Tom i Jerry. Przyjemna animacja stawia w roli głównej wielkiego i silnego niedźwiedzia, pragnącego spokoju. Nie jest on mu jednak dany, ponieważ w okolicy grasuje stadko rozrabiających, małych stworzeń, która nie pozwoli się nudzić misiowi.

8. The Duff

The Duff to niemal klasyk dla nastoletnich dziewczyn, w którym znajdziemy wszystko, co konieczne do zrobienia tego typu filmu: inteligentna główna bohaterka, przystojny i popularny chłopak, a także brzydkie kaczątko zmieniające się w pięknego łabędzia. Tym, co wyróżnia tą produkcję oryginalną Netflixa, jest niezła gra aktorska i brak słodko-głupawych klimatów. To nie tylko całkiem przyjemny materiał do oglądania, ale i pewien morał, który wbrew większości podobnych historii, mówi o tym, że nie musimy stać się kimś innym, aby być fajnym i znaleźć miłość. Skoro już „po babsku”, to wkrótce na Netflixie zadebiutuje inny, wręcz klasyczny film – Pitch Perfect 2. To kontynuacja przygód pewnej ekipy dziewczyn, która startuje w konkursie grup acapella. Szalony humor i słynna obsada spowodowały, że zarówno pierwsza część, jak i jej kontynuacja zyskały sporą popularność. Zachęcamy do zapoznania się ze zwiastunami Pitch Perfect i Pitch Perfect 2.

9. Baku No Hero Academia

Produkcje rysunkowe i animowane to nie jedynie bajki dla dzieci, jak wydaje się niektórym. Przykładem jest choćby japońskie anime, którego przedstawicielem na Netflixie jest m.in. Baku No Hero Academia. Choć w ferie nie powinno się myśleć o szkole, to tu możemy zrobić wyjątek, ponieważ życie pewnego chłopca zmienia się diametralnie, gdy w nagrodę za uratowanie szkolnego łobuza dostaje supermoce i możliwość uczęszczania do akademii dla bohaterów. Produkcja powstała na podstawie mangi i jest skierowana do odbiorców 13+. Na portalu dostępne są obecnie dwa sezony serialu.

10. Będziemy Bohaterami

Pozostańmy więc w temacie bohaterów z jedną z nowszych produkcji oryginalnych platformy Netflix – Będziemy Bohaterami. To historia grupy dzieciaków, których obdarzeni supermocami rodzice nagle znikają w niewyjaśnionych okolicznościach. Teraz ich potomkowie muszą wziąć sprawy w swoje ręce i uratować nie tylko rodziców, ale i świat. Na szczęście, dzieciaki też nie są „zwyczajne”. Przyjemna produkcja w stylu serii Mali agenci to dobry wybór na rodzinny seans, szczególnie, że w filmie występuje plejada gwiazd.

Bonus - Niebo o północy, koncert i Jimek (w jednym)

Kto powiedział, że młodzi ludzie nie mają dojrzałego gustu muzycznego? Co więcej, nic nie stoi na przeszkodzie, aby nad nim pracować, a ferie to doskonały moment. Ta pozycja jest więc nieco wyjątkowa na naszej liście i jest pewnym bonusem, ponieważ jedynie łączy się z pewną produkcją Netflixa. Chodzi mianowicie o jeden z ostatnich przebojów serwisu, w postaci filmu Niebo o północy w reżyserii Georga Clooneya, który zagrał w nim również główną rolę.

Film zyskał popularność i rozgłos, co zawdzięcza m.in. ciekawej akcji promocyjnej, w której skład wchodzi wyjątkowy koncert noworoczny muzyki z filmu, a jest się czym zachwycać. Twórcą ścieżki dźwiękowej do produkcji jest wielokrotnie nagradzany (m.in. za muzykę do Grand Budapest Hotel i Kształt wody) kompozytor - Alexandre Desplat.

Przyjemnym zaskoczeniem jest to, że Netflix wybrał na tego typu promocję właśnie Polskę, a trwający niecałe pół godziny koncert nagrała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, którą podczas wydarzenia pokierował jeden z najpopularniejszych obecnie polskich kompozytorów – Radzimir Dębski (pseudonim Jimek). Nagranie jest dostępne na oficjalnym kanale na serwisie YouTube i możecie obejrzeć je w całości poniżej.

Nawet gdy najgorsza część pandemii będzie już za nami, a ilość możliwych aktywności ponownie wzrośnie, to dobry film czy serial zawsze będą w cenie. Jeśli natomiast nasza lista jest dla was za krótka, to polecamy również styczniowe premiery Netflixa, wśród których znajdzie się coś dla każdego.