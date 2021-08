Netflix - film Beckett już dostępny!

Na platformie Netflix premierę ma nowy film z Johnem Davidem Washingtonem. Mowa o tytule "Beckett", który ma potencjał na kolejny hit!

Film "Beckett" swoją światową premierę miał 4 sierpnia 2021 roku na 74. Festiwalu Filmowym w Locarno. Jest to thriller, w którym główną rolę gra John David Washington. Jest to aktor znany z innych tytułów takich jak "Malcolm i Marie", "Gracze", "Tenet" oraz "Czarne bractwo. BlacKkKlansman". We wszystkich tych produkcjach mężczyzna otrzymał najlepsze oceny, zresztą nie ma się co dziwić - jest to aktor naprawdę wysokiej klasy. O czym jest nowa produkcja, w której wziął udział?

Źródło: Netflix

Beckett

reż. Ferdinando Cito Filomarino

Po tragicznym wypadku w Grecji amerykański turysta zostaje uwikłany w niebezpieczny spisek polityczny. Czy uda mu się ujść z życiem?

Scenariusz: Ferdinando Cito Filomarino, Kevin A. Rice

Ferdinando Cito Filomarino, Kevin A. Rice Obsada: John David Washington, Boyd Holbrook, Alicia Vikander, Vicky Krieps, Lena Kitsopoulou, Panos Koronis, Maria Votti

John David Washington, Boyd Holbrook, Alicia Vikander, Vicky Krieps, Lena Kitsopoulou, Panos Koronis, Maria Votti Gatunek: Akcja i przygoda

Akcja i przygoda Kategorie: Trzymający w napięciu

Trzymający w napięciu Kategoria wiekowa: 16+

Film dostępny jest do obejrzenia w ramach subskrypcji na platformie Netflix.