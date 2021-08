Netflix - film The Kissing Booth 3 już dostępny!

Na platformie Netflix ma miejsce premiera trzeciej części serii "The Kissing Booth". O czym jest?

Już dziś premierę ma trzecia część serii o tytule "The Kissing Booth". Jest to amerykańska komedia romantyczna, do której scenariusz został napisany na podstawie powieści Beth Reekles o tym samym tytule. Warto tutaj wspomnieć, że autorka pierwotnie publikowała ją za pośrednictwem serwisu Wattpad, gdzie została zauważona i doceniona przez szersze grono czytelników. Fabuła opowiada o młodej Elle i jej nastoletnich rozterkach oraz o wyborze pomiędzy przyjaźnią a miłością.

Elle chce dobrze wykorzystać ostatnie lato przed studiami, więc... pora na kolejną listę! A co przyniesie miłość i przyjaźń? Czy Noah i Lee znajdą odpowiedź na to pytanie?

Reżyser: Vince Marcello

Vince Marcello Scenariusz: Vince Marcello, Jay Arnold

Vince Marcello, Jay Arnold Obsada: Joey King, Joel Courtney, Jacob Elrodi, Meganne Young, Maisie Richardson-Sellers, Taylor Zakhar Perez

Joey King, Joel Courtney, Jacob Elrodi, Meganne Young, Maisie Richardson-Sellers, Taylor Zakhar Perez Gatunek: komedia romantyczna, młodzieżowy

komedia romantyczna, młodzieżowy Kraj produkcji: USA

USA Kategorie: Czarujący, Pogodny, Romantyczny

Czarujący, Pogodny, Romantyczny Kategoria wiekowa: 13+

Wszystkie trzy części serii są dostępne do obejrzenia w ramach subskrypcji na platformie Netflix.

