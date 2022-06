Netflix – filmowe premiery pełne akcji i gwiazd. Sprawdzamy, na co warto czekać

Drugi dzień Geeked Week za nami – Netflix zaprezentował właśnie materiały ze swoich oryginalnych filmów, które już wkrótce trafią na platformę. Na pewno nie zabraknie w nich znanych nazwisk i szalonej akcji, czy jednak wszystkie zapowiadają się na przeboje? Sprawdzamy, jakie filmowe premiery czekają nas na Netfliksie w najbliższych miesiącach.

Pajęcza głowa

Premiera: 17 czerwca 2022

Thriller science-fiction z Chrisem Hemsworthem w roli głównej. W ośrodku badawczym prowadzonym przez genialnego naukowca Steve'a Abnestiego, ochotnicy testują nowoczesne leki mogące zmieniać emocje i osobowość pacjentów. Rekruci to skazani za ciężkie przestępstwa więźniowie, którzy dzięki udziałowi w eksperymencie mogą skrócić swój wyrok. Podawane im psychodeliki mają przysłużyć się ludzkości, ale jednocześnie zupełnie zmieniają definicję wolnej woli. Futurystyczny klimat i Hemsworth w roli niejednoznacznego, tajemniczego naukowca zdecydowanie zachęcają, by zapoznać się z filmem. Co ciekawe, twórcy opisują film jako skrzyżowanie Maniaka ze Squid Game.

Netflix udostępnił klip, dzięki któremu możecie przekonać się, na czym polegają medyczne eksperymenty prowadzone w ośrodku Abnestiego:

Blasted

Premiera: 28 czerwca 2022

Skandynawska opowieść o ataku kosmitów. Wieczór kawalerski zmienia się w prawdziwą walkę o przetrwanie, gdy pan młody i jego goście muszą zmierzyć się z pozaziemskimi stworami. Slapstickowy klimat nie każdego zachęci, podobnie jak nordyckie poczucie humoru. Trochę wątpliwości budzą też efekty specjalne – czy aby na pewno twórcom wystarczyło na nie funduszy?

Morska Bestia

Premiera: 8 lipca

Propozycja dla młodszych widzów, ale być może nie pogardzą nią i starsi, którzy od czasu do czasu lubią zanurzyć się w baśniowych światach. Animacja opowiada o Jacobie, słynnym łowcy potworów, który wraz ze swoją nieustraszoną ekipą wyrusza na kolejną wyprawę. Jednak morska podróż zmienia swoje oblicze, gdy Jacob odkrywa, że na statek wkradła się mała poszukiwaczka przygód, Maisie. Według twórców, projekty morskich bestii zostały oparte na rycinach zdobiących dawne mapy żeglugi – jak się prezentują w wersji animowanej możecie zobaczyć na pierwszym trailerze bajki:

Gray Man

Premiera: 13 lipca 2022

Thriller szpiegowski braci Russo z Ryanem Goslingiem, Chrisem Evansem i Aną de Armas w rolach głównych. Film został zrealizowany na podstawie książki o tym samym tytule i opowiada historię Courta Gentry'ego, pseudonim Sierra Six. Nieuchwytny agent i perfekcyjny zabójca zostaje skazany na śmierć przez swoich pracodawców z CIA. Jednak zabicie Sierry to nie taka prosta sprawa – najpierw trzeba go przecież znaleźć. W pogoń za agentem rusza były współpracownik CIA, Lloyd Hansen. Sierra nie jest jednak sam – pomaga mu agentka Dani Miranda. Według zapowiedzi twórców, film ma być pełen akcji, ale też wyrazistych, ciekawych postaci. W wywiadzie dla Geeked Week bracia Russo wyjątkowo chwalili pracę aktorów, zwłaszcza Chrisa Evansa i Ryana Goslinga – dla tego duetu na pewno warto będzie Gray Mana obejrzeć.

Starcie obu aktorów możecie zobaczyć na klipie z filmu:

Dzienna zmiana

Premiera: 12 sierpnia 2022

Brakowało Wam wampirów? Jeśli tak, Netflix przybywa z odsieczą. Dzienna zmiana to film akcji po brzegi wypełniony krwiopijcami, z którymi zmaga się sam Jamie Foxx. Aktor wciela się w rolę ojca, który, by zapewnić córce odpowiedni byt, wykonuje dwie prace. Jedna z nich polega na czyszczeniu basenów, druga (o wiele bardziej dochodowa) – na wybijaniu zastępów wampirów. Na oficjalny trailer filmu musimy jeszcze poczekać, ale Netflix zaprezentował krótki spot ukazujący produkcję od kuchni. Sporo praktycznych efektów specjalnych i kampowy klimat może być zwiastunem czarnej komedii w sam raz na lato.

Akademia dobra i zła

Brak daty premiery

Adaptacja książki dla dzieci autorstwa Soman Chainani. Baśniowa opowieść o dwóch przyjaciółkach, które trafiły do dwóch różnych grup w magicznej uczelni szkolącej strażników Dobra i Zła. Sophie i Agatha trafiają pod opiekę dwóch przywódczyń: Lady Lesso (Charlize Theron) i Profesor Dovey (Kerry Washington). Film na pewno przykuwa uwagę świetną scenografią i kostiumami (choć image Theron przypomina trochę wizerunek Szalonego Kapelusznika z filmu Burtona). Czy będzie to coś ciekawego, czy jednak sztampowa zrzynka z Harry'ego Pottera i miliona baśni? Przekonamy się jesienią.

Wendell &Wild

Brak daty premiery

Lubicie animacje Henry'ego Selicka? W taki razie Netflix ma dla Was coś specjalnego – zrealizowaną metodą poklatkową opowieść o demonach, które uciekły z piekła i wcieliły się w dziecięce zabawki. Jest trochę dziwnie, klimat opowieści przypomina słynną Koralinę i nie jest na razie jasne, na ile animacja będzie skierowana do dzieci.

Killer Book Club

Brak daty premiery

Hiszpański film, o którym Netflix nie udzielił na razie zbyt wielu informacji. Biorąc jednak pod uwagę popularność, jaką w naszym kraju cieszą się hiszpańskie produkcje, w tym Dom z Papieru czy Po złej stronie torów, horrorowa opowieść może sprawdzić się całkiem nieźle.

Troll

Brak daty premiery

Kolejna propozycja ze Skandynawii. W górach budzi się przerażające monstrum – gigantyczny troll, który może zagrozić całej Norwegii. Do walki z potworem postanawia stanąć grupa nietypowych bohaterów. Mroczny klimat i norweski folklor mają szansę zaowocować ciekawym dark fantasy – pytanie, czy Netflix nie zaprzepaści tej szansy.