Netflix – filmy i seriale, które znikną w tym tygodniu [04.10-10.10]

To już ostatnie dni, żeby obejrzeć te filmy na platformie Netflix. Sprawdźcie, czy są wśród nich wasze ulubione tytuły.

Spis treści

W tym tygodniu subskrybenci Netflix będą musieli pożegnać się przede wszystkim z kilkoma produkcjami naszych południowych sąsiadów. Czwartek to ostatni dzień na obejrzenie takich filmów pochodzących z Czech jak Desperackie działania desperatek, Anioł Pański 2, Trabantem do utraty tchu, Trabantem aż na koniec świata oraz Ja, Olga Hepnarova. Zniknie także filmowa adaptacja klasycznych gier FPS: Doom.

Doom

W podziemnym kompleksie badawczym na Marsie coś się wydarzyło. Zginęli wszyscy naukowcy. Utracono też łączność z ośrodkiem. Fragmenty wiadomości, jakie dotarły na Ziemię były przerażające. Zarządzono piąty stopień kwarantanny, a jednymi ludźmi, którzy otrzymali prawo wejścia, bądź wyjścia z ośrodka, byli członkowie Taktycznego Oddziału Szybkiego Reagowania, uzbrojeni po zęby i znakomicie wyszkoleni komandosi. Elita elit. Jedyni, którzy byli w stanie podołać zadaniu: Zabić wszystko, co się rusza! Ale za każdym rogiem, w mrokach tuneli, w zakamarkach każdego pomieszczenia, czekały na nich legiony piekielnych bestii... o wiele potężniejszych i bardziej krwiożerczych od wszystkiego, co do tej pory spotkał rodzaj ludzki. Doom dostarczy ci tych wszystkich wrażeń, jakie sprawiły, że gra, będąca jego pierwowzorem, stała się legendą w każdym zakątku świata.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Andrzej Bartkowiak

: Andrzej Bartkowiak Scenariusz : Wesley Strick, Dave Callaham

: Wesley Strick, Dave Callaham Gatunek : horror, akcja

: horror, akcja Obsada : Dwayne Johnson, Karl Urban, Rosamund Pike, Ben Daniels, Deobia Oparei, Richard Brake, Razaaq Adoti

: Dwayne Johnson, Karl Urban, Rosamund Pike, Ben Daniels, Deobia Oparei, Richard Brake, Razaaq Adoti Dostępny do: 9 października

Filmy i seriale, które w tym tygodniu znikną z Netflix:

4.10 (poniedziałek)

The Story of Diana

6.10 (środa)

Zabij mnie, kochanie

7.10 (czwartek)

Desperackie działania desperatek

Anioł Pański 2

Trabantem do utraty tchu

Trabantem aż na koniec świata

Ja, Olga Hepnarova

8.10 (piątek)

Kraina cudów

9.10 (sobota)

Doom

10.10 (niedziela)

The Bling Lagosians

Zobacz także: Netflix – najciekawsze premiery tygodnia [04.10-10.10]

Zobacz również: