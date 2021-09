Netflix – filmy i seriale, które znikną w tym tygodniu [06.09-12.09]

To już ostatnie dni, żeby obejrzeć te filmy na platformie Netflix. Sprawdźcie, czy są wśród nich wasze ulubione tytuły.

Spis treści

W tym tygodniu z Netflixa zniknie jedynie kilka produkcji. Mamy już ostatnie dni na to, żeby obejrzeć komedię Mała, kryminał Królowe zbrodni oraz wiele innych.

Królowe zbrodni

Głównymi bohaterkami odważnego dramatu mafijnego The Kitchen są żony gangsterów terroryzujących nowojorską dzielnicę Hell’s Kitchen w 1978 r. Kiedy panowie, dzięki działaniom FBI, trafiają za kratki, kobiety, którym nie pozostało wiele ponad osobiste pobudki, przejmują sprawy irlandzkiej mafii w swoje ręce. Radzą sobie nadspodziewanie dobrze w każdym aspekcie mafijnej działalności — od przeprowadzania kolejnych przekrętów po dosłowne wykańczanie konkurencji.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Andrea Berloff

: Andrea Berloff Scenariusz : Andrea Berloff

: Andrea Berloff Gatunek : dramat, kryminał, akcja

: dramat, kryminał, akcja Obsada : Melissa McCarthy, Tiffany Haddish, Elisabeth Moss, Domhnall Gleeson, James Badge Dale, Brian d'Arcy James

: Melissa McCarthy, Tiffany Haddish, Elisabeth Moss, Domhnall Gleeson, James Badge Dale, Brian d'Arcy James Dostępny do: 9 września

Mała

Jordan, niegdyś dręczona w szkole, teraz jest szefową, która dręczy pracowników. Pewnego dnia za sprawą magii z powrotem zostaje trzynastolatką. Jest to dla niej szansa na stanie się lepszą i - paradoksalnie - dojrzalszą osobą. Zanim jednak dojdzie do kolejnej, tym razem wewnętrznej przemiany, będziemy świadkami wielu przezabawnych sytuacji.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Tina Gordon Chism

: Tina Gordon Chism Scenariusz : Tina Gordon Chism, Tracy Oliver

: Tina Gordon Chism, Tracy Oliver Gatunek : komedia romantyczna

: komedia romantyczna Obsada : Regina Hall, Marsai Martin, Issa Rae, Abbie Gayle, Noree Victoria, Kausar Mohammed

: Regina Hall, Marsai Martin, Issa Rae, Abbie Gayle, Noree Victoria, Kausar Mohammed Dostępny do: 11 września

Bilet na księżyc

Rok 1969. Fascynujący się lotnictwem Adam zostaje powołany do wojska. Jednak, ku własnemu rozczarowaniu, dostaje przydział do służby w... Marynarce Wojennej. Z Antkiem, starszym bratem, wyruszają nad morze. Podczas kilkudniowej podróży przez Polskę odwiedzają starych znajomych i zawierają nowe znajomości. Antek – niepoprawny podrywacz i król nocnych lokali – chce przygotować nieśmiałego brata do życia. Jednak spotkanie z piękną i tajemniczą kobietą wywoła mnóstwo komplikacji w życiu Adama, inicjując serię zaskakujących wydarzeń.

Kraj produkcji : Polska

: Polska Reżyseria : Jacek Bromski

: Jacek Bromski Scenariusz : Jacek Bromski

: Jacek Bromski Gatunek : obyczajowy

: obyczajowy Obsada : Filip Pławiak, Mateusz Kościukiewicz, Bożena Adamek, Anna Przybylska, Łukasz Simlat, Andrzej Chyra, Andrzej Grabowski

: Filip Pławiak, Mateusz Kościukiewicz, Bożena Adamek, Anna Przybylska, Łukasz Simlat, Andrzej Chyra, Andrzej Grabowski Dostępny do: 11 września

Wszystkie filmy i seriale usuwane w tym tygodniu z Netflix:

09.09 (czwartek)

Królowie zbrodni

10.09 (piątek)

Nasz ojciec chrzestny

11.09 (sobota)

Bilet na księżyc

Mała

12.09 (niedziela)

Merry Men: The Real Yoruba Demons

The Wedding Party 2: Destination Dubai

King of Boys

