Netflix – filmy i seriale, które znikną w tym tygodniu [13.09-19.09]

To już ostatnie dni, żeby obejrzeć te filmy na platformie Netflix. Sprawdźcie, czy są wśród nich wasze ulubione tytuły.

Spis treści

W tym tygodniu z platformy Netflix zniknie pokaźna ilość filmów i seriali. Mamy już ostatnie dni, żeby obejrzeć między innymi czwartą część cyklu horrorów Paranormal Activity oraz oparty na powieści Stephena Kinga Smętarz dla zwierzaków.

Kobieta-Kot

Patience Philips jest cichą, nieśmiałą, przepraszającą, że żyje kobietą. Pracuje jako projektantka w słynnej firmie kosmetycznej, która zamierza wprowadzić na rynek rewolucyjny krem przeciwko starzeniu. Patience przypadkiem odkrywa mroczny sekret swojej szefowej i od tego momentu już nic nie będzie takie same. Dziewczyna odkrywa w sobie drugą postać, Kobietę-Kota, będącą jej zupełnym przeciwieństwem. Kocia dzikość i niezależność sprawiają, że balansuje ona na cienkiej linii między dobrem a złem. Sprawy dodatkowo komplikuje policjant Tom Lone, który zakochany w Patience, jednocześnie nie potrafi się oprzeć fascynacji Kobietą-Kotem, która wydaje się być winna większości przestępstw, jakie ostatnio wydarzyły się w mieście.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Pitof

: Pitof Scenariusz : John Rogers, Michael Ferris, John Brancato

: John Rogers, Michael Ferris, John Brancato Gatunek : akcja, fantasy

: akcja, fantasy Obsada : Halle Berry, Sharon Stone, Benjamin Bratt, Lambert Wilson, Frances Conroy, Alex Borstein, Byron Mann, Michael Massee

: Halle Berry, Sharon Stone, Benjamin Bratt, Lambert Wilson, Frances Conroy, Alex Borstein, Byron Mann, Michael Massee Dostępny do: 14 września

Smętarz dla zwierzaków

Dr Louis Creed, po przeprowadzce z żoną i ich dwojgiem małych dzieci z Bostonu do wiejskiego Maine, odkrywa ukryte głęboko w lesie dziwne, tajemnicze cmentarzysko. Kiedy w rodzinie dochodzi do tragedii, Louis zwraca się z prośbą o pomoc do swego nieco dziwacznego sąsiada. Ich wspólne odkrycie będzie miało przerażające konsekwencje.

Zobacz również:

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone, Kanada

: Stany Zjednoczone, Kanada Reżyseria : Kevin Kolsch, Dennis Widmyer

: Kevin Kolsch, Dennis Widmyer Scenariusz : Jeff Buhler

: Jeff Buhler Gatunek : horror

: horror Obsada : Jason Clarke, Amy Seimetz, John Lithgow, Jeté Laurence, Sonia Maria Chirila, Lucas Lavoie, Hugo Lavoie

: Jason Clarke, Amy Seimetz, John Lithgow, Jeté Laurence, Sonia Maria Chirila, Lucas Lavoie, Hugo Lavoie Dostępny do: 14 września

Paranormal Activity 4

Kolejna odsłona kultowej serii horrorów. Spokój w podmiejskim domu jest tylko pozorny. Minęło 6 lat od chwili, gdy w niewytłumaczalny sposób z tego domu zniknęli jego mieszkańcy. Ale przekleństwo, ciążące nad okolicą, nie zniknęło wraz z nimi. Oto nowa historia i nowa rodzina, prowadząca normalne życie. Tyle tylko, że ich nowi sąsiedzi są jacyś... inni. W dodatku od czasu, gdy się wprowadzili, zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Ale to, że światła się zapalają i gasną, że słychać jakieś dziwne odgłosy, to nic. Bo dopiero kiedy nadchodzi noc, budzą się prawdziwe demony...

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Henry Joost, Ariel Schulman

: Henry Joost, Ariel Schulman Scenariusz : Christopher Landon

: Christopher Landon Gatunek : horror

: horror Obsada : Kathryn Newton, Matt Shively, Aiden Lovekamp, Brady Allen, Alexondra Lee, Stephen Dunham, Katie Featherston

: Kathryn Newton, Matt Shively, Aiden Lovekamp, Brady Allen, Alexondra Lee, Stephen Dunham, Katie Featherston Dostępny do: 17 września

Wszystkie filmy i seriale usuwane w tym tygodniu z Netflix:

14 września (wtorek)

Wśród masonów

R. Kelly: Jego wszystkie ofiary

Kobieta-Kot

Powrót

Pieskie popołudnie

Paranormal Activity 4

List w butelce

Chief Daddy

Super 8

Wszystkiego najlepszego!

Trzy żony, jeden mąż

Prosto w serce

Budujemy wyjątkowe domki wypoczynkowe

Prawdziwe męstwo

Spiderwick

17 września (piątek)

Smętarz dla zwierzaków

Zobacz także: Netflix – najciekawsze premiery tygodnia [13.09-19.09]