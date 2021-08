Netflix – filmy i seriale, które znikną w tym tygodniu [2.08-9.08]

To już ostatnie dni, żeby obejrzeć wiele filmów i seriali na platformie Netflix. Sprawdźcie, czy są wśród nich wasze ulubione tytuły.

W tym tygodniu z Netflixa znikną dwie egipskie produkcje: komedia Alarmoty in the Land of Fire oraz film akcji Detention Letter. Tylko do jutra możemy obejrzeć także dokument o tym, z czym zmagać muszą się członkowie orkiestr marszowych w USA, a do końca tygodnia dostępny jest występ stand-up'owy Denisa Leary'ego: No cure for cancer.

W marszowym rytmie

Członkowie wybitnej orkiestry marszowej bronią swoich pozycji w zespole, uczą się trudnych programów, prowadzą życie towarzyskie i zaciekle walczą z konkurencją.

Gatunek : dokumentalny

: dokumentalny Dostępny do: 3.08

Alarmoty in the Land of Fire

W czasie wakacji pewien kłótliwy turysta zostaje uwięziony przez organizację przestępczą.

Kraj produkcji : Egipt

: Egipt Reżyser : Ahmad El-Badri

: Ahmad El-Badri Scenariusz : Ahmad El-Badri, Ala Hasan, Muhammad Nabawi

: Ahmad El-Badri, Ala Hasan, Muhammad Nabawi Gatunek : komedia

: komedia Obsada : Husain Abu-Haggag, Mazhar Abulnaga, Ahmad Adam

: Husain Abu-Haggag, Mazhar Abulnaga, Ahmad Adam Dostępny do: 4.08

Detention Letter

Członek organizacji terrorystycznej zaczyna żałować swojego wyboru, gdy dołącza do niej jego brat.

Kraj produkcji : Egipt

: Egipt Reżyser : Mohamed Samy

: Mohamed Samy Scenariusz : Mohamed Samy

: Mohamed Samy Gatunek : akcja, kryminał

: akcja, kryminał Obsada : Mohamed Ramadan, Dina El-Sherbiny, Eyad Nassar, Sayed Rajab, Walid Fawaz, Eman Al Assy

: Mohamed Ramadan, Dina El-Sherbiny, Eyad Nassar, Sayed Rajab, Walid Fawaz, Eman Al Assy Dostępny do: 4.08

Denis Leary: No cure for cancer

Podczas występu, który uczynił go legendą komedii, Denis Leary z drwiną rozprawia o niepalących, wegetarianach i innych niepożądanych osobach.

Kraj produkcji : USA

: USA Gatunek : stand-up, komedia

: stand-up, komedia Obsada : Denis Leary

: Denis Leary Dostępny do: 8.08

