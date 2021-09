Netflix – filmy i seriale, które znikną w tym tygodniu [20.09-26.09]

To już ostatnie dni, żeby obejrzeć te filmy na platformie Netflix. Sprawdźcie, czy są wśród nich wasze ulubione tytuły.

W tym tygodniu z platformy Netflix zniknie pokaźna ilość filmów i seriali. Już za kilka dni stracimy możliwość oglądania horroru Ma. Wśród produkcji, które znikają w tym tygodniu z Netflixa jest także dramat wojenny Agnieszki Holland W ciemności, opowiadający historię lwowskiego złodziejaszka, który ratował Żydów w trakcie II wojny światowej. W roli głównej Robert Więckiewicz.

Ma

Pewnego dnia Maggie, nastolatka, która niedawno wprowadziła się do miasta, prosi Sue Ann o to, by ta kupiła dla niej i jej przyjaciół trochę alkoholu. Kobieta widzi w tym szansę na zyskanie nowych – młodszych – przyjaciół. Zaprasza ich więc do siebie, by korzystali z jej piwnicy zamiast włóczyć się po mieście. Ale obowiązują zasady: jeden z dzieciaków musi zawsze pozostać trzeźwy, nie wolno przeklinać i wchodzić na górę. Aha, do Sue Ann mają zwracać się "Ma”. Szybko jednak gościnność Ma zamienia się w obsesję, a spełnienie marzeń nastolatków w koszmar.

Kraj produkcji: Stany Zjednoczone

Reżyseria: Tate Taylor

Scenariusz: Scotty Landes

Gatunek: horror

Obsada: Octavia Spencer, Diana Siilvers, Juliette Lewis, Luke Evans, McKaley Miller, Missi Pyle, Gianni Paolo, Dante Brown, Corey Fogelmanis

Dostępny do: 23 września

W ciemności

Katolik... grzesznik... drobny złodziejaszek... Leopold Socha, Polak ze Lwowa - przez ponad rok pomagał i dawał schronienie ukrywającej się w kanałach grupie uciekinierów z getta. Za pieniądze. Jednak to, co wydawało się okazją do zarobku, doprowadziło do powstania głębokiej więzi emocjonalnej pomiędzy Sochą a uciekinierami, ewoluując w heroiczną walkę o ludzkie życie.

Kraj produkcji : Polska, Niemcy, Kanada

: Polska, Niemcy, Kanada Reżyseria : Agnieszka Holland

: Agnieszka Holland Scenariusz : David F. Shamoon

: David F. Shamoon Gatunek : dramat, wojenny

: dramat, wojenny Obsada : Robert Więckiewicz, Aggnieszka Grochowska, Kinga Preis, Benno Fürmann, Maria Schrader, Herbert Knaup, Krzysztof Skonieczny, Julia Kijowska, Marcin Bosak

: Robert Więckiewicz, Aggnieszka Grochowska, Kinga Preis, Benno Fürmann, Maria Schrader, Herbert Knaup, Krzysztof Skonieczny, Julia Kijowska, Marcin Bosak Dostępny do: 26 września

Wszystkie filmy i seriale usuwane w tym tygodniu z Netflix:

23 września (czwartek)

Ma

Anastazja: Dawno, dawno temu

24 września (piątek)

Biegnij i zwyciężaj

26 września (niedziela)

Gamba

W ciemności

Zakochani w Rzymie

Rabusie fistaszków

Magia w blasku księżyca

Zambezja

Miasteczko Twin Peaks: Ogniu krocz za mną

Zagubiona autostrada

Głowa do wycierania

Mamuśki mają wychodne

