Netflix – filmy i seriale, które znikną w tym tygodniu [23.08-29.08]

To już ostatnie dni, żeby obejrzeć te filmy na platformie Netflix. Sprawdźcie, czy są wśród nich wasze ulubione tytuły.

Fani produkcji o He-manie będą z pewnością rozczarowani, że dokument o produkcjach z tego świata już dzisiaj znika z Netflixa. W kolejnych dniach znikną takie filmy, jak Abzurdah, Trzy kroki od siebie oraz Idealnie dobrani.

Potęga Posępnego Czerepu: Pełna historia He-Mana i władców wszechświata

Ten barwny dokument opowiada o początkach He-Mana i ogromnym wpływie postaci, której sława znacznie wykracza poza serię zabawek i serial dla dzieci z lat 80. W materiale możemy zobaczyć i usłyszeć opinie aktorów oraz ekipy filmowej, która pracowała nad animacjami oraz filmem aktorskim.

Kraj produkcji : USA

: USA Reżyseria : Randall Lobb, Robert McCallum

: Randall Lobb, Robert McCallum Scenariusz : Randall Lobb, Robert McCallum

: Randall Lobb, Robert McCallum Gatunek : dokument

: dokument Obsada : Dolph Lundgren, Frank Langella, Anthony De Longis, Richard Edlund, William Stout

: Dolph Lundgren, Frank Langella, Anthony De Longis, Richard Edlund, William Stout Dostępny do: 23 sierpnia

Abzurdah

Wyobcowana szesnastolatka nawiązuje przez internet relację ze starszym mężczyzną. Wkrótce ten skazany na porażkę związek staje się jej obsesją i przyczyną anoreksji.

Kraj produkcji : Argentyna

: Argentyna Reżyseria : Daniela Goggi

: Daniela Goggi Scenariusz : Daniela Goggi, Alberto Rojas Apel, Alejandro Montiel

: Daniela Goggi, Alberto Rojas Apel, Alejandro Montiel Gatunek : mroczny, oparty na faktach

: mroczny, oparty na faktach Obsada : Eugenia Suárez, Rafael Spregelburd, Gloria Carrá, Esteban Lamothe

: Eugenia Suárez, Rafael Spregelburd, Gloria Carrá, Esteban Lamothe Dostępny do: 24 sierpnia

Trzy kroki od siebie

Stella Grant już za chwilę będzie miała siedemnaście lat... Jak każda nastolatka nie odrywa się od laptopa i z całego serca kocha swoich najlepszych przyjaciół. Od innych nastolatek odróżnia ją jednak to, że większość życia spędza w szpitalu, cierpiąc na mukowiscydozę. Jej życie to zwyczaje, zasady i samokontrola – to dzięki nim żyje. Wszystko to zostanie poddane wielkiej próbie, gdy pozna czarującego Willa Newmana, również pacjenta szpitala. Ich rodzącą się bliskość torpeduje… dystans, który muszą od siebie zachować – trzy kroki – aby nie pogorszyć swej sytuacji zdrowotnej. Tylko jak to zrobić, kiedy uczucie zaczyna wymykać się spod kontroli? A do tego Will nie chce się leczyć, nie wierzy w życie odmierzane dystansem trzech kroków. To właśnie Stella spróbuje wszystkiego, by zawalczył o życie i zdrowie. Ale czy uda się ocalić kogoś, kogo kochasz, jeśli nawet nie możesz go dotknąć?

Kraj produkcji : USA

: USA Reżyseria : Justin Baldoni

: Justin Baldoni Scenariusz : Mikki Daughtry, Tobias Iaconis

: Mikki Daughtry, Tobias Iaconis Gatunek : melodramat

: melodramat Obsada : Haley Lu Richardson, Cole Sprouse, Moises Arias, Kimberly Hebert Gregory, Emily Baldoni, Parminder Nagra, Claire Forlani

: Haley Lu Richardson, Cole Sprouse, Moises Arias, Kimberly Hebert Gregory, Emily Baldoni, Parminder Nagra, Claire Forlani Dostępny do: 25 sierpnia

Idealnie dobrani

Charlie jest playboyem, który uważa, że związki są przereklamowane. Punkt widzenia mężczyzny zmienia się gdy poznaje piękną i tajemniczą Evę.

Kraj produkcji : USA

: USA Reżyseria : Billie Woodruff

: Billie Woodruff Scenariusz : Brandon Broussard, Gary Hardwick, Dana Verde

: Brandon Broussard, Gary Hardwick, Dana Verde Gatunek : komedia romantyczna

: komedia romantyczna Obsada : Terrence Jenkins, Paula Patton, Donald Faison, Dascha Polanco, Cassie Ventura, Lauren London

: Terrence Jenkins, Paula Patton, Donald Faison, Dascha Polanco, Cassie Ventura, Lauren London Dostępny do: 28 sierpnia

