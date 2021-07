Netflix – filmy i seriale, które znikną w tym tygodniu [26.07-1.08]

To już ostatnie dni, żeby obejrzeć wiele filmów i seriali na platformie Netflix. Sprawdźcie, czy są wśród nich wasze ulubione tytuly.

Netflix regularnie usuwa ze swojej oferty wiele filmów i seriali, żeby zrobić miejsce na kolejne produkcje. Ten tydzień jest ostatnim, w którym obejrzymy między innymi Dyktatora z Sachą Baronem Cohenem w roli głównej oraz takie hity jak Czwarta władza oraz Cast Away - poza światem.

Czwarta władza

Dwoje wydawców dziennika „The Washington Post” Katherine Graham i Ben Bradlee staje na czele bezprecedensowego starcia amerykańskiej prasy z najwyższymi władzami, walcząc o prawo do ujawnienia szokujących tajemnic, przez cztery dekady ukrywanych przez najwyższe władze USA.

Kraj produkcji : USA

: USA Reżyseria : Steven Spielberg

: Steven Spielberg Scenariusz : Liz Hannah, Josh Singer

: Liz Hannah, Josh Singer Gatunek : polityczny, dramat

: polityczny, dramat Obsada : Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson, Bob Odenkirk, Tracy Letts, Bradley Whitford, Bruce Greenwood

: Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson, Bob Odenkirk, Tracy Letts, Bradley Whitford, Bruce Greenwood Dostępny do: 31 lipca

Dyktator

Film opowiada heroiczną historię dyktatora, który ryzykuje życiem, aby demokracja nigdy nie zagościła w kraju, który z taką miłością gnębi. Scenariusz został zainspirowany bestsellerem „Zabibah and The King” autorstwa Saddama Husseina. Jak mówi Cohen, jest to „niezwykła historia dyktatora, który heroicznie ryzykował własne życie po to, by demokracja nigdy nie zawitała do kraju, który z taką miłością terroryzował".

Kraj produkcji : USA

: USA Reżyseria : Larry Charles

: Larry Charles Scenariusz : Sacha Baron Cohen, Alec Berg, David Mandel, Jeff Schaffer

: Sacha Baron Cohen, Alec Berg, David Mandel, Jeff Schaffer Gatunek : komedia

: komedia Obsada : Sacha Baron Cohen, Ben Kingsley, Anna Faris, Jason Mantzoukas, Megan Fox, Adeel Akhtar, John C. Reilly, Kathryn Hahn

: Sacha Baron Cohen, Ben Kingsley, Anna Faris, Jason Mantzoukas, Megan Fox, Adeel Akhtar, John C. Reilly, Kathryn Hahn Dostępny do: 31 lipca

Cast Away - poza światem

Chuck Noland w wyniku katastrofy samolotu trafia na bezludną wyspę, gdzieś na wodach Pacyfiku. Przyjdzie mu zmierzyć się z przyrodą i własną pomysłowością. Wyspa jest bowiem często nawiedzana przez burze, porywisty wiatr zdaje się wiać bez ustanku, a przyroda poskąpiła i zwierząt, i jadalnych roślin. Powoli więc uczy się życia, choć nie brak mu chwil zwątpienia. Każdy dzień wydaje się podobny do poprzedniego. Mijają miesiące, lata, nie zmienia się nic, poza długością zarostu bohatera. Czas jak gdyby staje w miejscu i nic nie zapowiada zmiany. Główny bohater słyszy jedynie szalejący ocean, spadające kokosy i przerażającą nocną, wyspową ciszę...

Kraj produkcji : USA

: USA Reżyseria : Robert Zemeckis

: Robert Zemeckis Scenariusz : Willian Broyles Jr.

: Willian Broyles Jr. Gatunek : dramat

: dramat Obsada : Tom Hanks, Helen Hunt, Viveka Davis, Michael Forest, Peter von Berg, Jennifer Choe

: Tom Hanks, Helen Hunt, Viveka Davis, Michael Forest, Peter von Berg, Jennifer Choe Dostępny do: 31 lipca

Wszystkie produkcje, które znikną z Netflixa w tym tygodniu

27 lipca (wtorek)

Annabelle wraca do domu

Brightburn: Syn ciemności

Gloria Bell

30 lipca (piątek)

Russell Peters vs. The World

Russell Peters: Notorious

Legacy

Ziemia żywych trupów

The stolen years

Rozbić bank

31 lipca (sobota)

Australijscy poszukiwacze złota

Imperium carów: Rosja Romanowów

Rodziny się nie wybiera

Ekipa Ameryka: Policjanci z jajami

Królewska Akademia Bajek

Pszczółka Maja

Operacja Auć

Everyday Miracles: The Genius of Sofas, Stockings and Scanners

Czterej bracia

Na skrzydłach orłów

Shaft

Sweeney Todd: Dmoniczny golibroda

Labirynt

Rango

Holding the Man

The Women who kill lions

Are we done yet?

Penn & Teller: Fool Us

Gwiezdny pył

Najlepsi wrogowie

Dziecko Rosemary

Do boju

Nurses who kill

Żony ze Stepford

Czwarta władza

Cast Away – poza światem

Sex Story

Dyktator

Suma wszystkich strachów

1 sierpnia (niedziela)

Chape na zawsze

O północy w Paryżu

