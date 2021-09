Netflix – filmy i seriale, które znikną w tym tygodniu [27.09-3.10]

To już ostatnie dni, żeby obejrzeć te filmy na platformie Netflix. Sprawdźcie, czy są wśród nich wasze ulubione tytuły.

Nieubłaganie zbliża się początek nowego miesiąca. I o ile dla wielu osób może być to dobra wiadomość, to dla fanów Netflixa oznacza to jedno: pokaźną listę tytułów, które już za kilka dni znikną z oferty platformy. Co prawda nie zabraknie też wielu nowości, jednak warto zwrócić uwagę na produkcje, z którymi za chwilę przyjdzie nam się rozstać.

Mamy ostatnie dni, aby obejrzeć takie produkcje Pasażerowie, z Jennifer Lawrence i Chrisem Prattem w rolach głównych. Za kilka dni zniknie także wiele horrorów, takich jak Annabelle, Halloween oraz Koszmar z ulicy wiązów. Pełna lista tytułów poniżej!

Pasażerowie

Podczas międzyplanetarnej podróży kosmicznej do nowego domu, na nową planetę, dwoje pasażerów – wskutek niezrozumiałych, tajemniczych okoliczności – budzi się ze snu dziewięćdziesiąt lat za wcześnie. Jim i Aurora zakochują się w sobie, wiedzą, że spędzą na pokładzie resztę życia. Szybko odkrywają, że statek kosmiczny znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, a życie pasażerów zależy tylko od nich... Powoli dowiadują się także, dlaczego ich wybudzenie nie było przypadkowe.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Morten Tyldum

: Morten Tyldum Scenariusz : Jon Spaihts

: Jon Spaihts Gatunek : sci-fi, przygodowy

: sci-fi, przygodowy Obsada : Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen, Andy Garcia, Vince Foster, Kara Flowers, Conor Brophy, Julee Creda, Aurora Perrineau

: Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen, Andy Garcia, Vince Foster, Kara Flowers, Conor Brophy, Julee Creda, Aurora Perrineau Dostępny do: 30 września

Annabelle

John Form znajduje idealny podarunek dla swojej ciężarnej żony Mii — piękną i rzadko spotykaną starodawną lalkę ubraną w śnieżnobiałą suknię ślubną. Radość Mii z prezentu nie trwa jednak długo. Pewnej straszliwej nocy para zostaje napadnięta w domu przez wyznawców szatana, którzy brutalnie atakują małżonków. Jednak rozlana krew i przerażenie to nie wszystko, co po sobie pozostawią. Okultyści wywołają istotę tak złą, że nic z tego, co uczynili, nie będzie w stanie równać się ze złowrogą bramą do świata przeklętych, jaką stanie się... Annabelle.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : John R. Leonetti

: John R. Leonetti Scenariusz : Gary Dauberman

: Gary Dauberman Gatunek : horror

: horror Obsada : Annabelle Wallis, Ward Horton, Tony Amendola, Alfre Woodward, Kerry O'Malley, Beian Howe, Eric Ladin, Ivan Brogger

: Annabelle Wallis, Ward Horton, Tony Amendola, Alfre Woodward, Kerry O'Malley, Beian Howe, Eric Ladin, Ivan Brogger Dostępny do: 30 września

Filmy i seriale, które w tym tygodniu znikną z Netflix:

28.09 (wtorek)

Boska interwencja

29.09 (środa)

Revolt

Sekretne życie zwierzaków domowych 2

Gracz

30.09 (czwartek)

Własny dom bez kredytu - prezentuje Sarah Benny

Beyblade Burst

Tyler Perry's Boo! A Madea Halloween

Tyler Perry's Boo 2! A Madea Halloween

Olej Lorenza

Franca: Chaos and Creation

Unchained: The Untold Story of Freestyle Motocross

Much Ado About Nothing

Artur ratuje Gwiazdkę

Halloween

Mi gran noche

Killa

183 metry strachu

Apollo 11

Brian Banks

Xanadu

Milion sposobów, jak zginąć na Zachodzie

Kobieta Lew

Przez kontynent

Ze śmiercią jej do twarzy

Szkoła czarownic

Człowiek ciemności II: Durant powraca

Jarhead 2: W polu ognia

Wszystko stracone

Postrach nocy

Koszmar z ulicy wiązów

Ostatni smok 3: Klątwa czarnoksiężnika

Hot Fuzz - Ostre psy

Oni żyją

Gliniarz w przedszkolu

Pokojówka na Manhattanie

Ulicznie koty

Szansa dla karierowicza

Umrika

Mustang z Dzikiej Doliny

Bękarty diabła

Smerfy

Annabelle

Pokuta

Johnny English

Nosorożec Otto

Generation Iron 2

Autumn

Gra

M jak morderca

Władcy przygód: Stąd do Oblivio

Veronica

Pasażerowie

3.10 (niedziela)