Netflix – filmy i seriale, które znikną w tym tygodniu [30.08-5.09]

To już ostatnie dni, żeby obejrzeć te filmy na platformie Netflix. Sprawdźcie, czy są wśród nich wasze ulubione tytuły.

Wraz z końcem miesiąca z platformy Netflix zniknie wiele tytułów. To już ostatnie dni, żeby obejrzeć takie produkcje jak Spider-Man: Daleko od domu, Requiem dla snu, Lot, G.I. Joe: Odwet oraz wiele innych. Sprawdźcie co jeszcze zostanie w tym tygodniu usunięte z amerykańskiej platformy streamingowej.

Spider-Man: Daleko od domu

Peter Parker przyłącza się do swych najlepszych przyjaciół – Neda, MJ i reszty, by wspólnie wyruszyć na europejskie wakacje. A jednak plan porzucenia wcielenia Spider-Mana na kilka tygodni nie udaje się, kiedy Peter – z wielkimi oporami – decyduje się pomóc Nickowi Fury’emu odkryć sekret tajemniczych ataków, które pustoszą kontynent.

Kraj produkcji : USA

: USA Reżyseria : Jon Watts

: Jon Watts Scenariusz : Chris McKenna, Eric Sommers

: Chris McKenna, Eric Sommers Gatunek : akcji, sci-fi, komiksowy

: akcji, sci-fi, komiksowy Obsada : Tom Holland, Zendaya, Jake Gyllenhall, Samuel L. Jackson, Marisa Tomei, Jon Favreau, Jacob Batalon

: Tom Holland, Zendaya, Jake Gyllenhall, Samuel L. Jackson, Marisa Tomei, Jon Favreau, Jacob Batalon Dostępny do: 1 września

Mission Impossible: Rogue Nation

Ethan Hunt, agent elitarnej rządowej jednostki Impossible Missions Force, po raz kolejny udowodni, że nie ma dla niego misji niemożliwej. Po rozwiązaniu IMF, Ethan zostaje na lodzie, sam przeciw wysoko wyspecjalizowanej sieci agentów, Syndykatowi, który jest zdeterminowany, by zaprowadzić na świecie nowy porządek. Służyć ma temu eskalacja ataków terrorystycznych. Ethan, nie mając innego wyjścia, skrzykuje starą gwardię, by stawić czoła groźnemu Syndykatowi. Dołącza do nich zdyskredytowana agentka brytyjskiego wywiadu, która może, ale nie musi, stać po stronie IMF. Tak rozpoczyna się najbardziej nieprawdopodobna misja.

Kraj produkcji : USA, Chiny, Hongkong

: USA, Chiny, Hongkong Reżyseria : Christopher McQuarrie

: Christopher McQuarrie Scenariusz : Christopher McQuarrie

: Christopher McQuarrie Gatunek : akcja, sensacyjny

: akcja, sensacyjny Obsada : Tom Cruise, Simon Pegg, Jeremy Renner, Rebecca Ferguson, Ving Rhames, Alec Baldwin, Sean Harris

: Tom Cruise, Simon Pegg, Jeremy Renner, Rebecca Ferguson, Ving Rhames, Alec Baldwin, Sean Harris Dostępny do: 31 sierpnia

Lot

William "Whip" Whitaker – kapitan linii lotniczych – zostaje okrzyknięty bohaterem, gdy szczęśliwie lądując uszkodzonym samolotem, ratuje życie dziewięćdziesięciu sześciu osobom spośród stu dwóch, jakie znajdowały się na pokładzie. Prowadzone po katastrofie śledztwo ujawnia jednak, że Whip siadł za stery maszyny będąc pod wpływem alkoholu i narkotyków. Mężczyzna zaczyna mieć poważne kłopoty.

Kraj produkcji : USA

: USA Reżyseria : Robert Zemeckis

: Robert Zemeckis Scenariusz : John Gatins

: John Gatins Gatunek : dramat

: dramat Obsada : Denzel Washington, Don Cheadle, Kelly Reilly, John Goodman, Bruce Greenwood, Mellisa Leo, Tamara Tunie, Madine Velazquez

: Denzel Washington, Don Cheadle, Kelly Reilly, John Goodman, Bruce Greenwood, Mellisa Leo, Tamara Tunie, Madine Velazquez Dostępny do: 31 sierpnia

Wszystkie filmy i seriale usuwane z Netflixa w tym tygodniu:

31 sierpnia (wtorek)

Zabłąkani

Bon Boni Holland

Crittersi atakują

Legenda telewizji 2: Kontynuacja

Mechanik

Głosy ze ściany

Tenemos que hablar

Szkoła rocka

Dawno, dawno temu

Ostrza chwały

Requiem dla snu

Nieracjonalny mężczyzna

Lot

Jumanji: Przygoda w dżungli

Top Chef

Miłość na zamówienie

Szaleńczy wyścig Johna DeLorean

Public Works

Klątwa laleczki Chucky

Przyjaciele z kasą

Jak dogonić szczęście

Poznaj mojego tatę

Used Goods

Szachowe dzeciństwo

Strzelec

G.I. Joe: Odwet

Bullitt

Lemony Snickett: Seria niefortunnych zdarzeń

Utonięcie

Patanormal Activity: Naznaczeni

Mission Impossible: Rogue Nation

Broadchurch

Duukhtar

Geniusze współczesnego świata

Dom 1000 trupów

Jeździec bez głowy

1 września (środa)

Pierwsze kuszenie Chrystusa

Porta dos Fundos: Ostatni kac

Spider-Man: Daleko od domu

3 września (piątek)

Tupiąc i wrzeszcząc

Dawn Wall: wspinaczka po rekord

