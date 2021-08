Netflix – filmy i seriale, które znikną w tym tygodniu [9.08-15.08]

To już ostatnie dni, żeby obejrzeć wiele filmów i seriali na platformie Netflix. Sprawdźcie, czy są wśród nich wasze ulubione tytuły.

Spis treści

W tym tygodniu z Netflixa zniknie między innymi świetnie przyjęty film science fiction z Vinem Dieselem w roli głównej, czyli Kroniki Riddicka. Poza tym pozostało nam zaledwie kilka dni, żeby obejrzeć takie komedie jak 40 lat minęło, Sekrety i grzeszki oraz Było sobie kłamstwo.

Kroniki Riddicka

Richard B. Riddick, międzygalaktyczny więzień obdarzony zdolnością widzenia w ciemnościach, spędził ostatnie pięć lat przemieszczając się pomiędzy zapomnianymi światami na obrzeżach galaktyki, starając się uniknąć najemników zawziętych na nagrodę za jego głowę. Teraz ścigany znajduje się na planecie Helion - miejscu zamieszkania postępowego, wielo-kulturowego społeczeństwa, które zostało zaatakowane przez Lorda Marshala i jego armia wojowników zwana Necromongers. Riddick, wygnany do śródziemnego więzienia, spotyka Kyrę, która prowadzi go do Necroca - głównego statku najeźdźców, gdzie musi zmierzyć się z Lordem Marshalem w apokaliptycznym boju.

Zobacz również:

Kraj produkcji : USA

: USA Reżyser : David Twohy

: David Twohy Scenariusz : David Twohy

: David Twohy Gatunek : sci-fi

: sci-fi Obsada : Vin Diesel, Thandie Newton, Karl Urban, Judi Dench, Colm Feore, Alexa Davalos, Linus Roache, Yorick van Wageningen

: Vin Diesel, Thandie Newton, Karl Urban, Judi Dench, Colm Feore, Alexa Davalos, Linus Roache, Yorick van Wageningen Dostępny do: 15.08

40 lat minęło

Kontynuacja komedii “Wpadka” – będzie opowiadała o tym co się zmieniło w życiu Pete’a i Debbie. Pete pracuje w biznesie muzycznym, a Debbie zajmuje się domem. Ciągle dochodzi między nimi do kłótni, ale jednocześnie nie mogą bez siebie żyć.

Kraj produkcji : USA

: USA Reżyser : Judd Apatow

: Judd Apatow Scenariusz : Judd Apatow

: Judd Apatow Gatunek : komedia

: komedia Obsada : Paul Rudd, Leslie Mann, Maude Apatow, Iris Apatow, Albert Brooks, John Lithgow, Megan Fox, Jason Segel

: Paul Rudd, Leslie Mann, Maude Apatow, Iris Apatow, Albert Brooks, John Lithgow, Megan Fox, Jason Segel Dostępny do: 13.08

Wszystkie filmy i seriale znikające w tym tygodniu z Netflix:

12.08 (czwartek)

Centrum kontroli lotów: nieznani bohaterowie misji Apollo

13.08 (piątek)

Było sobie kłamstwo

40 lat minęło

Honey 2

Zaginiony ląd

14.08 (sobota)

Ostatni bastion

Bella i Sebastian

Huragan Bianca: Misja w Moskwie

Wszystko za życie

15.08 (niedziela)

Sekrety i grzeszki

Gra o miłość

Komornicy

Kroniki Riddicka

Sztuka zrywania

Ostatni dom po lewej

Czerwony smok

Więzienny eksperyment

American Pie: Wakacje

Zobacz także: Netflix – najciekawsze premiery tygodnia [9.08-15.08]