Netflix i Sony łączą siły! Uncharted i wiele innych produkcji trafi na platformę streamingową

Tego się nie spodziewaliśmy - firmy Sony i Netflix poinformowały o nawiązaniu ścisłej współpracy. Dzięki niej będziemy mogli zobaczyć największe hity japońskiej wytwórni na platformie streamingowej.

Wciąż szalejąca pandemia koronawirusa wymusza na producentach filmowych niekonwencjonalne rozwiązania i współprace. Disney części swoich kluczowych marek przenosi na platformę streamingową - Disney+. Filmy Warner Bros możemy z kolei premierowo oglądać w HBO Max. Teraz tą drogą podąża Sony, które nawiązało ścisłą współpracę z "setki milionów dolarów"..

Przedstawiciele obu firm pochwalili się wyjątkową współpracą, która ma zadowolić zarówno miłośników kinowych seansów, jak i zwolenników własnej kanapy i VOD. W przeciwieństwie do konkurencji, nadchodzące produkcje Sony, jak: Uncharted, Morbius czy Bullet Train w pierwszej kolejności trafią do kin, a następnie pojawią się na wyłączność platformy Netflix. Co więcej, streamingowy gigant potwierdził również, że będzie licencjonował nieokreśloną liczbę tytułów z bogatej biblioteki Sony Pictures. Oznacza to, że Netflix będzie mógł prawdopodobnie sięgnąć po takie marki jak: „Spider-Man”, „Venom”, „Jumanji” czy „Bad Boys”.

Umowa pomiędzy Netflixem a Sony wejdzie w życie wraz z początkiem przyszłego roku i obowiązywać będzie przez 5 lat. Choć oficjalnie nie ujawniono ile Netflix zapłacił za wyłączność na produkcje Sony, to dziennikarze serwisu Variety uważają, że może być to jedna z najwyższych tego typu umów licencyjnych w branży i być warta "setki milionów dolarów".

