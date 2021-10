Netflix - ile pieniędzy jest do wygrania w Squid Game?

Squid Game to ostatni hit platformy Netflix. Fani zachodzą w głowę ile to 45,6 miliarda wonów koreańskich? Odpowiadamy!

Squid Game to serial koreańskiej produkcji, który w ostatnich tygodniach jest jednym z najczęściej oglądanych produkcji na platformie Netflix. Dzieje się to za sprawą fascynującej i nieco brutalnej fabuły, którą umiejscowiono w niezwykle przyjaznym i uroczym otoczeniu. Główna historia opowiada o ludziach, którzy na skutek zrządzenia losu oraz podejmowanych pochopnie decyzji toną w długach. Decydują się więc na udział w grach dla dzieci w zamian za wysoką nagrodę finansową wynoszącą 45,6 miliarda wonów koreańskich. Nie biorą jednak pod uwagę faktu, że równie wysoka jest stawka, którą jest ich własne życie.

fot. Youngkyu Park/Netflix

Tak jak pisaliśmy, główna nagroda, o którą walczą gracze w Squid Game, wynosi 45,6 miliarda wonów koreańskich. Na dzień dzisiejszy 1 won południowokoreański to w przeliczeniu 0,0033 złotych. Oznacza to, że główny bohater, Gi-hun Seong podczas rozgrywek próbuje wywalczyć nagrodę wartą ponad 151,5 milionów złotych. Trudno jest pojąć ogrom tej sumy. Co ciekawe, 100 000 000 wonów to ponad 300 tysięcy złotych, co jest równowartością połowy mieszkania w centrum Warszawy.

