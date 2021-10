Netflix - już dziś premiera 2 serii Another Life!

Dziś na platformie Netflix pojawi się 2 seria serialu stworzonego w konwencji science fiction o tytule "Another Life".

"Another Life" to serial stworzony w konwencji science fiction przez Aarona Martina. Akcja produkcji dzieje się w momencie, gdy na Ziemi ląduje artefakt obcych. Główny bohater, Niko Breckinridge dostaje zadanie, by ustalić miejsce jego pochodzenia. Nie jest to jednak tak proste jak mogłoby się wydawać.

Another Life: seria 2

reż. Aaron Martin

Gdy na Ziemi ląduje artefakt obcych, Niko Breckinridge staje na czele międzygwiezdnej misji, aby znaleźć miejsce jego pochodzenia i nawiązać kontakt z inną cywilizacją.

Twórcy: Aaron Martin

Aaron Martin Obsada: Katee Sackhoff, Justin Chatwin, Samuel Anderson, Elizabeth Ludlow, Tongayi Chirisa, AJ Rivera, Alexander Eling, Jayr Tinaco, Dillon Casey, Lina Renna, Blu Hunt, Jake Abel, Alex Ozerov, Selma Blair

Katee Sackhoff, Justin Chatwin, Samuel Anderson, Elizabeth Ludlow, Tongayi Chirisa, AJ Rivera, Alexander Eling, Jayr Tinaco, Dillon Casey, Lina Renna, Blu Hunt, Jake Abel, Alex Ozerov, Selma Blair Gatunek: Science Fiction

Science Fiction Kategorie: Trzymający w napięciu, Emocjonujący

Trzymający w napięciu, Emocjonujący Kategoria wiekowa: 16+

