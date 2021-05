Netflix kasuje kolejny serial, nie zgadniesz który

Netflix poinformował o anulowaniu kolejnej ze swoich produkcji. Ferajna z Baker Street zakończyła swój żywot na zaledwie jednym sezonie.

Serial, który na platformie streamingowej zadebiutował w marcu tego roku, nie doczeka się kontynuacji. Przyczyną takiej decyzji może być przeciętny odbiór serialu przez fanów (ocena 5.8 na portalu IMDb; 5,6 filmweb). Pomimo słabych ocen swoją popularnością w premierowym tygodniu dorównywał jednak Falcon i Zimowy Żołnierz Disneya.

Serial Netflixa oparty był na twórczości Arthura Conana Doyle'a oraz postaciach przez niego wykreowanych. Ferajna z Baker Street przeniosła nas w okres wiktoriańskiego Londynu, w którym grupa nastoletnich uliczników rozwiązywała zagadki i pomagała rozwikłać zbrodnie. Robili to na zlecenie doktora Watsona oraz jego partnera, Sherlocka Holmesa. Naszą recenzję pierwszego i zarazem ostatniego sezonu serialu możecie przeczytać tutaj.

Nie jest to pierwsza produkcja, która została skasowana przez amerykańskiego giganta po zaledwie jednym, czy dwóch sezonach. Podobny los w poprzednich latach spotkał chociażby Marco Polo, The Get Down, Bloodline, czy The OA.

Żródło: IGN, zdjęcie: Netflix