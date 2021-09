Netflix - kiedy premiera 3 sezonu serialu Ty?

Serial "Ty" to jeden z najpopularniejszych produkcji Netflixa. Podpowiadamy kiedy pojawi się kontynuacja.

"Ty" to amerykański serial telewizyjny, którego pierwszy sezon był emitowany przez Lifetime, a drugi przez Netflixa. Fabuła opowiada o Joe, który na co dzień jest właścicielem księgarni. Jego życie jest całkiem normalne, do momentu aż zakochuje się w jednej z klientek. Problem pojawia się gdy jego uczucie zmienia się w obsesję. Przypomnijmy szczegóły dotyczące produkcji.

fot. Netflix

Ty

twórcy: Greg Bertanti, Sera Gamble

Niebezpiecznie czarujący mężczyzna ze skłonnością do popadania w obsesję robi wszystko, aby wkroczyć w życie osób, które przykują jego uwagę.

Twórcy: Greg Bertanti, Sera Gamble

Greg Bertanti, Sera Gamble Obsada: Penn Badgley, Victoria Pedretti, Elizabeth Lail, Shay Mitchell, Jenna Ortega, James Scully, Ambyr Childers, Carmela Zumbado, Saffron Burrows, Tati Gabriele, Dylan Arnold, Shalita Grant, Travis Van Winkle, Scott Speedman, John Stamos, Luca Padovan, Zach Cherry

Penn Badgley, Victoria Pedretti, Elizabeth Lail, Shay Mitchell, Jenna Ortega, James Scully, Ambyr Childers, Carmela Zumbado, Saffron Burrows, Tati Gabriele, Dylan Arnold, Shalita Grant, Travis Van Winkle, Scott Speedman, John Stamos, Luca Padovan, Zach Cherry Gatunek: Dramat

Dramat Kategorie: Mroczny, Trzymający w napięciu

Mroczny, Trzymający w napięciu Kategoria wiekowa: 16+

Fani długo czekali na jakiekolwiek wieści na temat trzeciego sezonu, a te nadeszły po przeszło dwóch latach. Przedstawiciele platformy Netflix trzy tygodnie temu udostępnili zwiastun, na którym widać datę premiery. Okazuje się, że trzeci sezon serialu "Ty" pojawi się 15 października tego roku.

