Netflix - które filmy są dostępne w jakości 4K? [Aktualizacja 10.11.2021]

Coraz więcej filmów jest dostępnych na Netflixie w jakości 4K. Podpowiadamy, które z nich są szczególnie warte uwagi.

Spis treści

W ogromnej bibliotece Netflixa znajdują się tytuły, które są dostępne w jakości 4K, a żeby je obejrzeć wystarczy mieć wykupioną subskrypcję Premium oraz posiadać szybkie łącze internetowe. Warto zaznaczyć, że Netflix nie pozwala na manualne ustawienia jakości, jak więc w takim razie sprawdzić, czy oglądany przez nas film możemy obejrzeć w najwyższej rozdzielczości? Nie trzeba szukać daleko, bo właśnie w tym artykule umieściliśmy pełną listę filmów, które są dostępne w jakości 4K. Sprawdź, czy widziałeś je wszystkie.

Miłosna pułapka

reż. Hernán Jiménez García

“Miłosna pułapka” to amerykańska komedia romantyczna wyreżyserowana przez Hernán Jiménez García. Fabuła opowiada o dziennikarce z Los Angeles, która poznaje w Internecie swojego wymarzonego mężczyznę. Niestety, gdy leci na drugi koniec kraju tylko po to, by go zobaczyć, okazuje się, że złapała się na fałszywy profil. W rolach głównych gwiazdorska obsada: Nina Dobrev, Jimmy O. Yang oraz Darren Barnet. Recenzję filmu można przeczytać tutaj.

Zobacz również:

W lesie dziś nie zaśnie nikt 2

reż. Bartosz M. Kowalski

“W lesie dziś nie zaśnie nikt” to polski shasher, który krótko po premierze pierwszej części osiągnął ogromną popularność na platformie Netflix. Fabuła opowiada o grupie nastolatków, którzy decydują się przyjechać na obóz do lasu. Tam okazuje się, że poluje na nich dwóch zdeformowanych kanibalów. Druga część tej serii opowiada o młodym i nieszczęśliwym policjancie, który szuka swojego miejsca na świecie. Sprawy komplikuje jego zauroczenie niejaką piękną Wanessą. W rolach głównych pojawiają się: Mateusz Więcławek (“Zieja”), Julia Wieniawa-Narkiewicz (“W lesie dziś nie zaśnie nikt”), Zofia Wichłacz (“Zgoda”), Andrzej Grabowski (“PitBull”), Wojciech Mecwaldowski (“Kowalscy kontra Kowalscy”), Izabela Dąbrowska (“Biała sukienka”), Sebastian Stankiewicz (“Sexify”) oraz Robert Wabich (“Na układy nie ma rady”).

Reżyseria: Bartosz M. Kowalski

Bartosz M. Kowalski Scenariusz: Bartosz M. Kowalski, Mirella Zaradkiewicz

Bartosz M. Kowalski, Mirella Zaradkiewicz Gatunek: horror

horror Obsada: Julia Wieniawa-Narkiewicz, Wojciech Mecwaldowski, Mateusz Więcławek, Andrzej Grabowski, Zofia Wichłacz, Izabela Dąbrowska, Sebastian Stankiewicz, Robert Wabich

Julia Wieniawa-Narkiewicz, Wojciech Mecwaldowski, Mateusz Więcławek, Andrzej Grabowski, Zofia Wichłacz, Izabela Dąbrowska, Sebastian Stankiewicz, Robert Wabich Kraj produkcji: Polska

Hiacynt

reż. Piotr Domalewski

"Hiacynt" to thriller, którego akcja dzieje się w PRL-owskiej Polsce lat osiemdziesiątych. Głównym bohaterem jest pracownik milicji, Robert, którego zasady zostają wystawione na próbę. W trakcie śledzenia tajemniczego mordercy gejów poznaje Arka. Niestety, ta znajomość wpłynie nie tylko na jego pracę, ale także życie osobiste. W rolach głównych: Tomasz Ziętek (“Kamienie na szaniec”), Hubert Miłkowski (“W głębi lasu”), Ada Chlebicka (“Miłość do kwadratu”), Marek Kalita (“Boisko bezdomnych”), Tomasz Schuchardt (“Chrzest”), Sebastian Stankiewicz (“Sexify”), Jacek Poniedziałek (“Serce miłości”), Piotr Trojan (“25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komedy”), Agnieszka Suchora (“Cicha noc”) oraz Tomasz Włosok (“Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa”).

Reżyser: Piotr Domalewski

Piotr Domalewski Scenariusz: Marcin Ciastoń

Marcin Ciastoń Obsada: Tomasz Ziętek, Hubert Miłkowski, Marek Kalita, Adrianna Chlebicka, Tomasz Schuchardt, Sebastian Stankiewicz, Jacek Poniedziałek, Piotr Trojan, Agnieszka Suchora, Tomasz Włosok, Mirosław Zbrojewicz, Andrzej Kłak, Adam Cywka

Tomasz Ziętek, Hubert Miłkowski, Marek Kalita, Adrianna Chlebicka, Tomasz Schuchardt, Sebastian Stankiewicz, Jacek Poniedziałek, Piotr Trojan, Agnieszka Suchora, Tomasz Włosok, Mirosław Zbrojewicz, Andrzej Kłak, Adam Cywka Gatunek: Thriller, Dramat

Thriller, Dramat Kategorie: Mocny, Oszczędny w środkach, Osobisty, Trzymający w napięciu

Mocny, Oszczędny w środkach, Osobisty, Trzymający w napięciu Kategoria wiekowa: 16+

Ktoś jest w twoim domu

reż. Patrick Brice

“Ktoś jest w twoim domu” to nowy horror Netflixa w reżyserii Patricka Brice’a. Scenariusz powstał na podstawie bestsellerowej powieści z listy New York Times autorstwa Stephanie Perkins. Fabuła opowiada o młodej uczennicy liceum, która wraz z kolegami z klasy staje się celem zamaskowanego mordercy. Tajemnicza osoba chce czegoś więcej niż śmierci... W rolach głównych: Sydney Park (“Słodkie kłamstewka: Perfekcjonistki”), Théodore Pellerin (“Jak zostać Bogiem na Florydzie”), Asjha Cooper (“The Fosters”), Dale Whibley (“Shadowhunders”), Jesse LaTourette (“Wymazać siebie”), Diego Josef, Burkley Duffield oraz Sarah Dugdale.

Reżyser: Patrick Brice

Patrick Brice Scenariusz: Henry Gayden

Henry Gayden Obsada: Sydney Park, Théodore Pellerin, Asjha Cooper, Jesse LaTourette, Diego Josef, Burkley Duffield , Sarah Dugdale, Dale Whibley, William MacDonald, Andrew Dunbar, Markian Tarasiuk

Sydney Park, Théodore Pellerin, Asjha Cooper, Jesse LaTourette, Diego Josef, Burkley Duffield , Sarah Dugdale, Dale Whibley, William MacDonald, Andrew Dunbar, Markian Tarasiuk Gatunek: Horror

Horror Kategorie: O nietypowej tematyce, Straszny, Trzymający w napięciu

O nietypowej tematyce, Straszny, Trzymający w napięciu Kategoria wiekowa: 16+

Winni

reż. Antoine Fuqua

Detektyw zdegradowany do dyspozytora ratunkowego próbuje ocalić kobietę w poważnym niebezpieczeństwie, ale wkrótce odkrywa, że nie wszystko jest takie oczywiste.

Reżyseria: Antoine Fuqua

Antoine Fuqua Scenariusz: Nic Pizzolatto

Nic Pizzolatto Obsada: Jake Gyllenhaal

Jake Gyllenhaal Gatunek: Kryminalny, Dramat, Thriller

Kryminalny, Dramat, Thriller Rok produkcji: 2021

2021 Kategorie: Przerażający, Trzymający w napięciu

Przerażający, Trzymający w napięciu Kategoria wiekowa: 16+

Wtargnięcie

reż. Adam Salky

Po mrożącym krew w żyłach napadzie na nowy, wymarzony dom szczęśliwej pary żona szuka odpowiedzi i odkrywa, że to dopiero początek koszmaru.

Reżyser: Adam Salky

Adam Salky Scenariusz: Christopher Sparling

Christopher Sparling Gatunek: Thriller

Thriller Kategorie: Trzymający w napięciu

Trzymający w napięciu Kategoria wiekowa: 13+

Kate

reż. Cedric Nicolas-Troyan

“Kate” to film akcji wyreżyserowany przez Cedrica Nicolasa-Troyana. Mężczyzna w swoim dorobku artystyczny ma tylko dwie produkcje: mało znany tytuł “Carrot vs. Ninja” z 2011 roku oraz “Łowca i Królowa Lodu” z 2016, który to spotkał się z większym entuzjazmem widzów. Scenariusz do “Kate” został napisany przez Umair Aleem. Fabuła opowiada o płatnej zabójczyni, której zostało zaledwie 24 godziny życia. Jej ostatnim celem jest odegranie się na wszystkich, którzy kiedykolwiek ją skrzywdzili. Na ekranie pojawiają się: Mary Elizabeth Winstead, Jun Kunimura, Woody Harrelson, Tadanobu Asano, Miyavi, Michiel Huilsman oraz Miku Martineau

Reżyser: Cedric Nicolas-Troyan

Cedric Nicolas-Troyan Scenariusz: Umair Aleem

Umair Aleem Obsada: Mary Elizabeth Winstead, Jun Kunimura, Woody Harrelson, Tadanobu Asano, Miyavi, Michiel Huilsman, Miku Martineau

Mary Elizabeth Winstead, Jun Kunimura, Woody Harrelson, Tadanobu Asano, Miyavi, Michiel Huilsman, Miku Martineau Gatunek: Akcja i przygoda

Akcja i przygoda Kategorie: Brutalny, Emocjonujący

Brutalny, Emocjonujący Kategoria wiekowa: 16+

Zwierzyna

reż. Thomas Sieben

Historia opowiada o kilku przyjaciołach świętujących ostatni wieczór kawalerski jednego z nich. Zamiast jednak pójść napić się do baru, mężczyźni postanawiają spędzić to wydarzenie w lesie. Niestety, wesoła przygoda szybko zamienia się w koszmar, gdy ktoś zaczyna na nich polować.

Reżyser: Thomas Sieben

Thomas Sieben Scenariusz: Thomas Sieben

Thomas Sieben Obsada: David Kross, Hanno Koffler, Maria Ehrich, Robert Finster, Youg Ngo, Klaus Steinbacher, Livia Matthes, Nallie Thalbach

David Kross, Hanno Koffler, Maria Ehrich, Robert Finster, Youg Ngo, Klaus Steinbacher, Livia Matthes, Nallie Thalbach Gatunek: Thriller

Thriller Kategorie: Trzymający w napięciu

Trzymający w napięciu Kategoria wiekowa: 16+

Ile warte jest ludzkie życie?

reż. Sara Colangelo

“Ile warte jest ludzkie życie?” to nowy film biograficzny opowiadający prawdziwą historię, która miała miejsce po zamachach na World Trade Center 11 września. Fabuła skupia się na postaci Kennetha Feinberga, doświadczonego prawnika i mediatora, który został wyznaczony na zarządcę Funduszu Pomocy Ofiarom 11 września. Jego zadaniem jest wsparcie rodzin poszkodowanych w zamachach. Okazuje się jednak, że nie jest to takie łatwe, gdy współczucie miesza się z biurokracją. W rolach głównych: Stanley Tucci, Michael Keaton, Amy Ryan, Tate Donovan, Laura Benanti oraz Talia Balsam.

Reżyseria: Sara Colangelo

Sara Colangelo Scenariusz: Max Borenstein

Max Borenstein Obsada: Michael Keaton, Stanley Tucci, Amy Ryan, Shunori Ramanathan, Ato Blankson-Wood, Tate Donovan, Laura Benanti

Michael Keaton, Stanley Tucci, Amy Ryan, Shunori Ramanathan, Ato Blankson-Wood, Tate Donovan, Laura Benanti Gatunek: Dramat, biograficzny, oparty na faktach

Dramat, biograficzny, oparty na faktach Kraj produkcji: Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone Kategorie: Wzruszający

Wzruszający Kategoria wiekowa: 13+

Cały on

reż. Mark Waters

Remake klasycznej komedii "Całą ona", w którym szkolna influencerka i mistrzyni metamorfozy staje przed karkołomnym wyzwaniem: Zmienić klasowego outsidera w króla balu.

Scenariusz: R. Lee Fleming, Jr.

R. Lee Fleming, Jr. Obsada: Addison Rae, Tanneer Buchanan, Rachel Leigh Cook, Madison Pettis, Isabella Crovetti, Matthew Lillard, Peyton Meyer, Annie Jacob, Myra Malloy, Kourtney Kardashian

Addison Rae, Tanneer Buchanan, Rachel Leigh Cook, Madison Pettis, Isabella Crovetti, Matthew Lillard, Peyton Meyer, Annie Jacob, Myra Malloy, Kourtney Kardashian Gatunek: Komedia romantyczna

Komedia romantyczna Rok produkcji: 2021

2021 Kategorie: Chwytający za serce, Czarujący, Romantyczny

Chwytający za serce, Czarujący, Romantyczny Kategoria wiekowa: 13+

Sweet Girl

reż. Brian Andrew Mendoza

Z powodu chciwości firmy farmaceutycznej stracił miłość swojego życia. Teraz jego córka nie ma matki, a on ma poczucie krzywdy. Na razie.

Reżyser: Brian Andrew Mendoza

Brian Andrew Mendoza Scenariusz: Gregg Hurwitz, Philip Eisner

Gregg Hurwitz, Philip Eisner Obsada: Jason Momoa, Isabela Merced, Manuel Garcia-Rulfo, Amy Brenneman, Adria Arjona, Raza Jaffrey, Justin Bartha, Lex Scott Davis, Michael Raymond-James

Jason Momoa, Isabela Merced, Manuel Garcia-Rulfo, Amy Brenneman, Adria Arjona, Raza Jaffrey, Justin Bartha, Lex Scott Davis, Michael Raymond-James Gatunek: Akcja i przygoda, Dramaty

Akcja i przygoda, Dramaty Kategorie: Zastrzyk adrenaliny, Trzymający w napięciu, Emocjonujący

Zastrzyk adrenaliny, Trzymający w napięciu, Emocjonujący Kategoria wiekowa: 16+

Beckett

reż. Ferdinando Cito Filomarino

Po tragicznym wypadku w Grecji amerykański turysta zostaje uwikłany w niebezpieczny spisek polityczny. Czy uda mu się ujść z życiem?

Scenariusz: Ferdinando Cito Filomarino, Kevin A. Rice

Ferdinando Cito Filomarino, Kevin A. Rice Obsada: John David Washington, Boyd Holbrook, Alicia Vikander, Vicky Krieps, Lena Kitsopoulou, Panos Koronis, Maria Votti

John David Washington, Boyd Holbrook, Alicia Vikander, Vicky Krieps, Lena Kitsopoulou, Panos Koronis, Maria Votti Gatunek: Akcja i przygoda

Akcja i przygoda Kategorie: Trzymający w napięciu

Trzymający w napięciu Kategoria wiekowa: 16+

The Kissing Booth 3

reż. Vince Marcello

Elle chce dobrze wykorzystać ostatnie lato przed studiami, więc... pora na kolejną listę! A co przyniesie miłość i przyjaźń? Czy Noah i Lee znajdą odpowiedź na to pytanie?

Reżyser: Vince Marcello

Vince Marcello Scenariusz: Vince Marcello, Jay Arnold

Vince Marcello, Jay Arnold Obsada: Joey King, Joel Courtney, Jacob Elrodi, Meganne Young, Maisie Richardson-Sellers, Taylor Zakhar Perez

Joey King, Joel Courtney, Jacob Elrodi, Meganne Young, Maisie Richardson-Sellers, Taylor Zakhar Perez Gatunek: komedia romantyczna, młodzieżowy

komedia romantyczna, młodzieżowy Kraj produkcji: USA

USA Kategorie: Czarujący, Pogodny, Romantyczny

Czarujący, Pogodny, Romantyczny Kategoria wiekowa: 13+

Chmara

reż. Just Philippot

Samotna matka hoduje szarańcze na wysokobiałkowy pokarm, ale owady nie chcą się rozmnażać - dopóki kobieta nie odkrywa, że gustują... we krwi.

Reżyser: Just Philippot

Just Philippot Gatunek: Horror, Kino niezależne

Horror, Kino niezależne Kraj produkcji: Francja

Francja Kategorie: Straszny

Straszny Kategoria wiekowa: 13+

Nie uciekniesz od miłości

reż. Steven Rsuchida

Przygnębiona z powodu zawodu uczuciowego i załamania kariery piosenkarka przyjmuje zlecenie na występ w wytwornym kurorcie. Właśnie tam jej były narzeczony bierze ślub.

Reżyser: Steven Tsuchida

Steven Tsuchida Scenariusz: Tabi McCartney, Dana Schamelenberg

Tabi McCartney, Dana Schamelenberg Gatunek: Romantyczny

Romantyczny Rok produkcji: 2021

2021 Kategorie: Czarujący, Romantyczny

Czarujący, Romantyczny Kategoria wiekowa: 13+

Bartkowiak

reż. Daniel Markowicz

Zdyskwalifikowany zawodnik MMA, którego brat stracił życie w wypadku, przejmuje stery w rodzinnym klubie nocnym. Niedługo potem odkrywa, że brat nie zginął przypadkowo.

Kraj produkcji: Polska

Polska Reżyseria: Daniel Markowicz

Daniel Markowicz Scenariusz: Daniel Bernardi

Daniel Bernardi Gatunek: kryminał, akcja

kryminał, akcja Obsada: Józef Pawłowski, Zofia Domalik, Szymon Bobrowski, Bartłomiej Topa, Janusz Chabior, Rafał Zawierucha, Antoni Pawlicki

Jak zostałem superbohaterem

reż. Douglas Attal

W świecie zamieszkałym przez ludzi i superbohaterów gliniarz samotnik łączy siły z bystrą detektyw i, aby powstrzymać spiskowca, który próbuje przejąć supermoce.

Reżyser: Douglas Attal

Douglas Attal Scenariusz: Douglas Attal, Melisa Godet, Charlotte Sanson

Douglas Attal, Melisa Godet, Charlotte Sanson Obsada: Pio Marmai, Vimata Pons, Benoit Poelvoorde, Swann Arlaud, Gilles Cohen, Camillie Japy, Louis Peres

Pio Marmai, Vimata Pons, Benoit Poelvoorde, Swann Arlaud, Gilles Cohen, Camillie Japy, Louis Peres Gatunek: Science Fiction, Akcja

Science Fiction, Akcja Kategorie: Mocny, Trzymający w napięciu, Emocjonujący

Mocny, Trzymający w napięciu, Emocjonujący Kategoria wiekowa: 13+

13+ Rok produkcji: 2021

2021 Kraj produkcji: Francja

Przyjaciel z dzieciństwa

reż. Christine Luby

Prawniczka-pracoholiczka próbuje przekonać kolegę z dzieciństwa, aby przejął rodzinną firmę. Gdy dawne uczucia odżywają, zaczynają przeszkadzać w interesach.

Reżyser: Christine Luby

Christine Luby Obsada: Saskia Hampele, Liam McIntyre, Lynn Gilmartin, Craig Horner

Saskia Hampele, Liam McIntyre, Lynn Gilmartin, Craig Horner Gatunek: Familijny

Familijny Kategorie: Czarujący, Romantyczny

Czarujący, Romantyczny Kategoria wiekowa: Bez ograniczeń

A miało być tak pięknie

Andrea jest całkowicie pochłonięta rozwojem kariery komiczki. Wszystko się zmienia, gdy w jej życiu pojawia się mężczyzna idealny. Tylko czy ideały istnieją?

Kraj produkcji: USA

USA Reżyser: Kimmy Gatewood

Kimmy Gatewood Scenariusz: Iliza Shlesinger

Iliza Shlesinger Gatunek: komedia romantyczna

komedia romantyczna Obsada: Iliza Shlesinger, Ryan Hansen, Margarte Cho, Rebecca Rittenhouse

Gdy sen nie nadchodzi

Globalna katastrofa sprawia, że nikt na świecie nie może zasnąć. Była żołnierka próbuje uratować rodzinę, zanim jej umysł i cały świat pogrąży się w chaosie.

Reżyser: Mark Raso

Mark Raso Scenariusz: Joseph Raso, Mark Raso

Joseph Raso, Mark Raso Obsada: Gina Rodriguez, Ariana Greenblatt, Frances Fisher, Jennifer Jason Leigh, Barry Pepper, Shamier Anderson, Finn Jones, Lucius Hoyos, Gil Bellows

Gina Rodriguez, Ariana Greenblatt, Frances Fisher, Jennifer Jason Leigh, Barry Pepper, Shamier Anderson, Finn Jones, Lucius Hoyos, Gil Bellows Gatunek: Dramat, Sci-Fi

Dramat, Sci-Fi Kategoria wiekowa: 16+

Karnawał

Gdy jej związek się rozpada, królowa Internetu zabiera przyjaciółki na darmową wycieczkę. W czasie szalonego karnawału odkrywa, ze w życiu chodzi nie tylko o lajki.

Reżyser: Leandro Neri

Leandro Neri Scenariusz: Audemir Lauzinger, Leandro Neri, Luisa Mascarenhas

Audemir Lauzinger, Leandro Neri, Luisa Mascarenhas Obsada: Giovana Vordeiro, Gkay, Bruna Inocencio, Samya Pascotto, Flavia Pacavanelli, Micael Botges, Jean Pedro, Rafael Medrado, Nikolas Antunes, Stella Miranda

Giovana Vordeiro, Gkay, Bruna Inocencio, Samya Pascotto, Flavia Pacavanelli, Micael Botges, Jean Pedro, Rafael Medrado, Nikolas Antunes, Stella Miranda Gatunek: Komedia

Komedia Kategoria wiekowa: 13+

Armia umarłych

Po wybuchu epidemii zombie w Las Vegas grupa najemników podejmuje śmiertelne ryzyko i zapuszcza się do strefy objętej kwarantanną, aby dokonać skoku wszech czasów.

Reżyser: Zack Snyder

Zack Snyder Scenariusz: Zack Snyder, Shay Hatten, Joby Harold

Zack Snyder, Shay Hatten, Joby Harold Obsada: Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Garret Dillahunt, Ana de la Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweinghofer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada, Tig Notaro, Raul Castillo, Huma Qureshi, Samantha Win, Richard Cetrone, Michael Cassidy

Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Garret Dillahunt, Ana de la Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweinghofer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada, Tig Notaro, Raul Castillo, Huma Qureshi, Samantha Win, Richard Cetrone, Michael Cassidy Gatunek: Akcja

Akcja Kategorie: Brutalny, Prześmiewczy, Emocjonujący

Brutalny, Prześmiewczy, Emocjonujący Kategoria wiekowa: 16+

Kobieta w oknie

Cierpiąca na agorafobię psycholożka stopniowo pogrąża się w obsesji na punkcie nowych sąsiadów - oraz brutalnej zbrodni, którą widziała przez okno.

Reżyser: Joe Wright

Joe Wright Scenariusz: Tracy Letts

Tracy Letts Obsada: Amy Adams, Gary Oldman, Anthony Mackie, Fred Hechinger, Wyatt Russel, Brian Tyree Henry, Jennifer Jason Leigh, Jeanine Serralles, Mariah Bozeman, Julianne Moore

Amy Adams, Gary Oldman, Anthony Mackie, Fred Hechinger, Wyatt Russel, Brian Tyree Henry, Jennifer Jason Leigh, Jeanine Serralles, Mariah Bozeman, Julianne Moore Gatunek: Sensacyjny

Sensacyjny Kategorie: Przerażający, Trzymający w napięciu

Przerażający, Trzymający w napięciu Kategoria wiekowa: 16+

Tlen

Liz budzi się w komorze kriogenicznej. Aby przeżyć, musi zebrać wszystkie siły i ustalić, kim naprawdę jest, zanim skończy jej się tlen.

Reżyser: Alexandre Aja

Alexandre Aja Scenariusz: Christe LeBlanc

Christe LeBlanc Obsada: Melanie Laurent, Mathieu Amalric, Malik Zidi

Melanie Laurent, Mathieu Amalric, Malik Zidi Gatunek: Sci-Fi

Sci-Fi Kategorie: Trzymający w napięciu

Trzymający w napięciu Kategoria wiekowa: 13+

Co widać i słychać

Kiedy para porzuca Manhattan dla małego miasteczka, młoda kobieta odkrywa, że zarówno jej mąż, jak i nowy dom kryją mroczne sekrety.

Reżyser: Robert Pulcini, Shari Springer Berman

Robert Pulcini, Shari Springer Berman Scenariusz: Shari Springer Betman, Robert Pulcini

Shari Springer Betman, Robert Pulcini Obsada: Amanbda Seyfriend, James Norton, Natalia Dyer, Alex Naustaedter, F. Murray Abraham, Rhea Seehn, Michael O'Keefe, Karen Allen, Jack Gore, James Urbaniak, Ana Sophia Heger

Amanbda Seyfriend, James Norton, Natalia Dyer, Alex Naustaedter, F. Murray Abraham, Rhea Seehn, Michael O'Keefe, Karen Allen, Jack Gore, James Urbaniak, Ana Sophia Heger Gatunek: Horror

Horror Kategoria wiekowa: 16+

Dlaczego mnie zabiliście?

Granica między sprawiedliwością a zemstą szybko się zaciera, gdy zrozpaczona rodzina używa mediów społecznościowych, aby znaleźć zabójców 24-letniej Crystal Theobald.

Twórca: Fredrick Munk

Fredrick Munk Gatunek: Dokumentalny, Kryminalny

Dokumentalny, Kryminalny Kategorie: Śledczy, Wzruszający

Śledczy, Wzruszający Kategoria wiekowa: 16+

"Dlaczego mnie zabiliście?"

Pewnego razu... w Hollywood

"Pewnego razu w... Hollywood" to dzieło znanego na cały świat reżysera Quentina Tarantino. Na swoim koncie artysta ma takie produkcje jak "Pulp Fiction", "Django" i "Bękarty wojny". Akcja filmu ma miejsce w Los Angeles, w roku 1969. Rick Dalton jest zapomnianym aktorem. On i jego wieloletni dubler Cliff Booth marzą o powrocie na szczyt. Mężczyźni próbują odnaleźć się w branży, której już prawie nie rozpoznają...

Reżyser: Quentin Tarantino

Quentin Tarantino Obsada: Maya Hawke, Dakota Fanning, Margot Robbie, Sydney Sweeney, Al Pacino, Leonardo Dicaprio, Brad Pitt

Maya Hawke, Dakota Fanning, Margot Robbie, Sydney Sweeney, Al Pacino, Leonardo Dicaprio, Brad Pitt Gatunek: Komedia, Dramat

Komedia, Dramat Rok produkcji: 2019

2019 Kraj produkcji: USA

Thunder Force

Dwie kumpele z dzieciństwa łączą siły, aby wspólnie walczyć z przestępcami, gdy jedna z nich opracowuje program genetyczny, który daje zwykłym ludziom supermoce.

Reżyser: Ben Falcone

Ben Falcone Scenariusz: Ben Falcone

Ben Falcone Obsada: Mellisa McCarthy, Octavia Spencer, Jason Bateman, Bobby Cannavale, Pom Klementieff, Melissa Leo, Taylor Mosby, Marcella Lowery, Melissa Ponzio

Mellisa McCarthy, Octavia Spencer, Jason Bateman, Bobby Cannavale, Pom Klementieff, Melissa Leo, Taylor Mosby, Marcella Lowery, Melissa Ponzio Gatunek: Akcja, Komedia

Akcja, Komedia Kategorie: Prześmiewczy, Zwariowany, Emocjonujący

Prześmiewczy, Zwariowany, Emocjonujący Kategoria wiekowa: 13+

Malcolm i Marie

Reżyser produkcji „Malcolm i Marie” pracował również nad filmem „Euforia”. Fabuła opowiada historię filmowca oraz jego partnerki, którzy wracają z udanej premiery filmowej do domu. Świętowanie jednak kończy się niespodziewanie, kiedy na jaw wychodzą rewelacje dotyczące ich związku, które wystawiają na próbę siłę ich miłości. W rolach głównych zobaczymy utalentowaną Zendayę (Marie) oraz Johna Davida Washingtona (Malcolm). Z naszą recenzją filmu możecie zapoznać się tutaj.

Reżyser: Sam Levinson

Sam Levinson Obsada: Zendaya, John David Washington

Zendaya, John David Washington Kategorie: Osobisty, Wzruszający

Osobisty, Wzruszający Kraj produkcji: USA

Ciemne strony rybołówstwa

Filmowiec zafascynowany morskim życiem postanawia udokumentować krzywdy, jakie ludzkość wyrządza wodnym stworzeniom - i przy okazji odkrywa patologie branży rybołówczej.

Reżyser: Ali Tabrizi

Ali Tabrizi Gatunek: Dokumentalny

Dokumentalny Kategorie: Kontrowersyjny, Prowokacyjny, Śledczy

Kontrowersyjny, Prowokacyjny, Śledczy Kraj produkcji: USA

USA Kategoria wiekowa: 16+

Historia małżeńska

Nominowany do Oscara Noah Baumach staje za kamerą filmu, który we wnikliwy i pełen współczucia sposób przedstawia rozpadające się małżeństwo i odważną rodzinę.

Reżyser: Noah Baumach

Noah Baumach Scenariusz: Noah Baumach

Noah Baumach Obsada: Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern, Alan Alda, Ray Liotta, Julie Hagerty, Marrit Wever, Azhy Robertson

Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern, Alan Alda, Ray Liotta, Julie Hagerty, Marrit Wever, Azhy Robertson Gatunek: Dramat

Dramat Kategorie: Błyskotliwy, Wzruszający

Błyskotliwy, Wzruszający Kategoria wiekowa: 16+

Irlandczyk

W docenionym przez krytyków filmie Martina Scorsese płatny zabójca Frank Sheeran powraca do sekretów, których strzegł jako lojalny członek rodziny przestępczej Bufalino.

Reżyser: Martin Scorsese

Martin Scorsese Scenariusz: Steven Zaillian

Steven Zaillian Obsada: Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Hervey Keitel, Ray Romano, Bobby Cannavale, Anna Paquin, Stephen Graham

Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Hervey Keitel, Ray Romano, Bobby Cannavale, Anna Paquin, Stephen Graham Gatunek: Kryminalny, Dramat

Kryminalny, Dramat Kategoria wiekowa: 16+

Proces Siódemki w Chicago

"Proces Siódemki w Chicago" to kolejny film wyróżniony nominacją do Oscara w 2021 roku. Fabuła opowiada o procesie siedmiu organizatorów pokojowego protestu, który zakończył się brutalnym starciem z policją.

Twórca: Aaron Sorkin

Aaron Sorkin Scenariusz: Aaron Sorkin

Aaron Sorkin Obsada: Sacha baaron Cohen, Eddie Redmayne, Yahya Abdul-Mateen II, Jeremy Strong, Mark Rylance, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton, Frank Langella, John Carroll Lynch, Alex Sharp, John Doman, Ben Shenkman

Sacha baaron Cohen, Eddie Redmayne, Yahya Abdul-Mateen II, Jeremy Strong, Mark Rylance, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton, Frank Langella, John Carroll Lynch, Alex Sharp, John Doman, Ben Shenkman Gatunek: Dramat

Dramat Kategorie: Błyskotliwy

Błyskotliwy Kategoria wiekowa: 16+

Dwóch papieży

W przełomowym momencie w historii Kościoła katolickiego Benedykt XVI zaprzyjaźnia się z przyszłym papieżem Franciszkiem. Film inspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami i został doceniony nominacją do Oskara.

Twórca: Fernando Meirelles

Fernando Meirelles Scenariusz: Anthony McCarten

Anthony McCarten Obsada: Anthony Hopkins, Jonathan Pryce, Juan Minujin

Anthony Hopkins, Jonathan Pryce, Juan Minujin Gatunek: Dramat, Na faktach

Dramat, Na faktach Kategorie: Intelektualny, Błyskotliwy, Uczuciowy, Pogodny

Intelektualny, Błyskotliwy, Uczuciowy, Pogodny Kategoria wiekowa: 13+

Cząstki kobiety

Film „Cząstki kobiety” wyróżniony został dwoma wygranymi na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, a mowa tu o Nagrodzie Arca Cinemagiovani za najlepszy film oraz o Pucharze Volpi dla najlepszej aktorki Vanessy Kirby. Produkcja w reżyserii Kornéla Mundruczó jest niezłym wyciskaczem łez i nie jest to nic dziwnego, jak tylko zdamy sobie sprawę o czym ten film jest. Fabuła opowiada o młodej parze, która z radością oczekiwała na dziecko. Niestety, poród domowy zakończył się tragicznie i zmienia życie głównej bohaterki w koszmar. Martha zamiast cieszyć się macierzyństwem musi mierzyć się z konsekwencjami tego wydarzenia.

Twórca: Kornel Mundruczó

Kornel Mundruczó Scenariusz: Kata Weber

Kata Weber Obsada: Vanessa Kirby, Shia LeBeouf, Ellen Burstyn, Molly Parker, Sarah Snook, Iliza Shlesinger, Benny Safdie, Jimmie Fails

Vanessa Kirby, Shia LeBeouf, Ellen Burstyn, Molly Parker, Sarah Snook, Iliza Shlesinger, Benny Safdie, Jimmie Fails Gatunek: Dramat

Dramat Kategorie: Mroczny, Wzruszający

Mroczny, Wzruszający Kategoria wiekowa: 16+

Wykopaliska

Akcja filmu "Wykopaliska" została umieszczona w czasach na krótko przed wybuchem II Wojny Światowej. W tym niepewnym czasie pewna majętna wdowa postanowiła wynająć prywatnego archeologa, by ten przeprowadził wykopaliska na terenie jej posiadłości. Jak się okazuje dokonują historycznego odkrycia, jednak trudne czasy wymuszają na nich milczenie.

Reżyser: Simon Stone

Simon Stone Scenariusz: Moira Buffini

Moira Buffini Gatunek: Dramat

Dramat Kategorie: Oszczędny w środkach, Wzruszający

Oszczędny w środkach, Wzruszający Kraj produkcji: Wielka Brytania

Wielka Brytania Kategoria wiekowa: 13+

Nowiny ze świata

Jeżeli lubicie westerny, to ta produkcja będzie zdecydowanie dla Was. Scenariusz do filmu „Nowiny ze świata” został napisany na podstawie powieści o tym samym tytule pióra Paulette Jiles. Historia opowiada o wędrującym z miasta do miasta weteranie wojny secesyjnej, który wyrusza w podróż przez Teksas, by doprowadzić sierotę do nowego domu. W roli głównej zobaczymy znamienitego aktora Toma Hanksa oraz młodziutką Helenę Zengel („Błąd systemu”).

Reżyser: Paul Greengrass

Paul Greengrass Obsada: Tom Hanks, Helena Zengel, Michael Angelo Covino, Ray McKinnon, Mare Winningham, Elizabeth Marvel, Fred Hechinger, Bill Camp, Thomas Francis Murphy, Gabriel Ebert

Tom Hanks, Helena Zengel, Michael Angelo Covino, Ray McKinnon, Mare Winningham, Elizabeth Marvel, Fred Hechinger, Bill Camp, Thomas Francis Murphy, Gabriel Ebert Gatunek: Western

Western Kategorie: Oszczędny w środkach, Wzruszający

Oszczędny w środkach, Wzruszający Kraj produkcji: USA

USA Kategoria wiekowa: 13+

Elegia dla bidoków

„Elegia dla bidoków” to film, który oscyluje na 129 miejscu w rankingu najlepszych oryginalnych produkcji Netflixa. Fabuła oparta jest na książce autobiograficznej pióra J.D. Vance’a o tym samym tytule. Historia opowiada o studencie Szkoły Prawa Uniwersytetu Yale. W chwili gdy go poznajemy jest blisko zdobycia wymarzonej pracy, jednak kryzys rodzinny przekreśla te plany. J.D. decyduje się na powrót do domu, gdzie mierzy się ze złożonymi problemami swojej rodziny. Jego głównym celem jest ustabilizowanie relacji z uzależnioną matką Bev, co nie jest takie proste. Pewnego dnia J.D uzmysławia sobie, że tylko pogodzenie się z przeszłością pozwoli mu spełniać swoje marzenia.

Twórca: Ton Howard

Ton Howard Scenariusz: Vanessa Taylor

Vanessa Taylor Obsada: Amy Adams, Glenn Close, Gabriel Basso, Haley Bennet, Dreida Pinto, Bo Hopkins, Owen Asztalos

Amy Adams, Glenn Close, Gabriel Basso, Haley Bennet, Dreida Pinto, Bo Hopkins, Owen Asztalos Gatunek: Dramat

Dramat Kategorie: osobisty, Wzruszający

osobisty, Wzruszający Kategoria wiekowa: 16+

Niebo o północy

Fabuła filmu „Niebo o północy” oparta jest na książce „Dzień dobry, północy” (oryginał „Good Morning, Midnight”) pióra Lily Brooks-Dalton wydanej w Polsce w 2017 roku w tłumaczeniu Magdaleny Słysz. Akcja filmu umieszczona jest na Ziemi w czasie globalnej katastrofy. Historia opowiada o samotnym naukowcy z Arktyki, który próbuje skontaktować się z załogą wracających do domu astronautów. Z naszą recenzją filmu możecie się zapoznać tutaj.

Reżyseria: George Clooney

George Clooney Scenariusz: Mark L. Smith

Mark L. Smith Obsada: George Cloonet, Caoilinn Springall, Felicity Jones, Kyle Chandler, Demián Bichir, David Oyelowo, Tiffany Boone

George Cloonet, Caoilinn Springall, Felicity Jones, Kyle Chandler, Demián Bichir, David Oyelowo, Tiffany Boone Gatunek: Dramat, Sci-Fi

Dramat, Sci-Fi Kategoria wiekowa: 13+

Moxie

Nieśmiała 16-latka, zainspirowała buntownicza przeszłością mamy i postawą nowej przyjaciółki, publikuje anonimowy zin na temat seksizmu panującego w jej szkole.

Reżyserka: Amy Poehler

Amy Poehler Scenariusz: Tamara Chestna, Dylan Meyer

Tamara Chestna, Dylan Meyer Gatunek: Dramat, Komedia

Dramat, Komedia Kategorie: Błyskotliwy, Inspirujący, Prześmiewczy, Pogodny

Błyskotliwy, Inspirujący, Prześmiewczy, Pogodny Kraj produkcji: USA

USA Kategoria wiekowa: 13+

Papierowe życie

Mehmet, chory pracownik stambulskiej sortowni odpadów, zaczyna opiekować się biednym chłopcem. Ta zmiana zmusza go do powrotu do własnego traumatycznego dzieciństwa.

Reżyser: Can ulkay

Can ulkay Scenariusz: Ercan Mehmet Erdem

Ercan Mehmet Erdem Gatunek: Dramat

Dramat Kategorie: Sentymentalny, Mroczny, Wzruszający

Sentymentalny, Mroczny, Wzruszający Kraj produkcji: Turcja

Turcja Kategoria wiekowa: 16+

"Papierowe życie" 2021

Nie otwieraj oczu

Pięć lat po tym, jak nieznana siła doprowadziła większość ludzi do samobójstwa, ocalała kobieta z dwójką dzieci próbuje przedostać się do bezpiecznego miejsca. Zasada, która ma zapewnić im ochronę jest jedna - nie otwieraj oczu.

Twórca: Susanne Bier

Susanne Bier Scenariusz: Eric Heisserer

Eric Heisserer Obsada: Sanda Bullock, Trevante Rhodes, John Makovich, Sarah Paulson, BD Wong, Jacki Weaver, Rosa Salazar, Danielle Macdonald, Lil Rel Howery, Tom Hollander

Sanda Bullock, Trevante Rhodes, John Makovich, Sarah Paulson, BD Wong, Jacki Weaver, Rosa Salazar, Danielle Macdonald, Lil Rel Howery, Tom Hollander Gatunek: Dramat

Dramat Kategorie: Mrożący krew w żyłach, Przerażający, straszny, Trzymający w napięciu, Wzruszjacy

Mrożący krew w żyłach, Przerażający, straszny, Trzymający w napięciu, Wzruszjacy Kategoria wiekowa: 16+

O wszystko zadbam

Film "O wszystko zadbam" opowiada historię Marli Grayson, opiekunki prawnej, która bez wyrzutów sumienia wykorzystuje kruczki prawne dla własnej korzyści finansowej. Każdego ze swoich klientów wykorzystuje jak może, i nie inaczej planuje, gdy przychodzi do niej nowa osoba. Okazuje się jednak, że w końcu trafiła na kogoś, kto nie da się wykorzystać. Marla i jej partnerka nieświadomie wplątują się w wojnę z bezlitosnym przeciwnikiem. W obsadzie filmowej zobaczymy między innymi: Rosamund Pike ("Zaginiona dziewczyna"), Eiza González (Baby Driver"), oraz Dianne Wiest ("Edward Nożycoręki")

Reżyser: J Blakeson

J Blakeson Scenariusz: J Blakeson

J Blakeson Gatunek: Thriller

Thriller Kategorie: Trzymający w napięciu

Trzymający w napięciu Kraj produkcji: Wielka Brytania

Wielka Brytania Kategoria wiekowa: 16+

Dzień na tak

Rodzice, którzy zwykle mówią "nie", niespodziewanie zgadzają się na najbardziej szalone pomysły dzieci - przez jeden pełen przygód "dzień na tak".

Reżyser: Miguel Arteta

Miguel Arteta Scenariusz: Justin Malen

Justin Malen Gatunek: Familijny, Komedia

Familijny, Komedia Kategorie: Zwariowany, Pogodny

Zwariowany, Pogodny Kraj produkcji : USA

: USA Kategoria wiekowa: bez ograniczeń

Pełna lista filmów w jakości 4K