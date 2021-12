Netflix - które seriale można obejrzeć w 4K? [Aktualizacja 14.12.2021]

Na Netflixie pojawia się coraz więcej tytułów, które możemy obejrzeć w jakości 4K. Które z nich warto zobaczyć?

We współczesnych czasach 4K staje się już niemal standardem. Technologia idzie do przodu i coraz więcej z nas ma w swoim domu telewizor lub monitor z taką rozdzielczością. Najczęściej jest ona wykorzystywana do grania w gry oraz do oglądania filmów i seriali. W bibliotece Netflixa znajdziemy ogrom propozycji do obejrzenia, a żeby je zobaczyć w 4K wystarczy mieć wykupioną subskrypcję Premium oraz posiadać szybkie łącze internetowe. Gdy oba warunki są spełnione, to po włączeniu odpowiedniego serialu wyświetli się on automatycznie w najwyższej dostępnej jakości. W poniższym artykule możecie sprawdzić, które seriale są dostępne na Netflxie w jakości 4K, oraz które z nich szczególnie polecamy. Jeżeli jesteście zainteresowani filmami, to bliźniaczy artykuł o nich znajdziecie tutaj.

Kojoty

"Kojoty" to belgijski dramat w koncepcji thrillera stworzony przez Vincenta Lavachery, Axel du Bus, Anne-Lise Morin. Fabuła opowiada o grupie obozowiczów, którzy przypadkowo znajdują coś bardzo cennego. Niestety, nie tylko oni pragną tego czegoś, a sytuacja staje się bardzo niebezpieczna. Jak to się dla nich skończy?

Nisser

Czteroosobowa rodzina postanawia spędzić Boże Narodzenie na odległej wyspie w duńskim archipelagu, mając nadzieję na odnowienie łączących ją więzów. Niestety okazuje się, że wyspę kontroluje bardzo religijna społeczność żyjąca w symbiozie z krwiożerczymi bestiami z lasu, które okazują się… elfami! To nie urocze elfy Świętego Mikołaja, ale prawdziwe potwory, które zainspirowały dobrze wszystkim znany folklor i liczne mity. Gdy spędzająca święta na wyspie dziewczynka przyprowadza do domu malutkiego elfa, przypadkiem zaburza delikatną równowagę tego miejsca. Rozpoczyna się bitwa na śmierć i życie — o wiarę, rodzinę i najzwyklejsze przetrwanie.

Arcane

Czas na propozycję, która z pewnością nie będzie obojętna fanom gry League of Legends. Mowa o serialu “Arcane”, który opowiada historię osadzoną w utopijnym regionie Piltover i pogrążonej w mroku dzielnicy Zaun. To właśnie tam znajdują się dwie główne bohaterki: Vi oraz Jinx. Siostry, które z czasem staną się legendą League.

Mało prawdopodobny morderca

“Mało prawdopodobny morderca” to szwedzki miniserial kryminalny. Fabuła podąża śladami mężczyzny, który prawdopodobnie uniknął sądu za zabójstwo. Wszystko wskazuje na to, że podał się on za świadka zamachu na premiera Olofa Palme, kiedy w rzeczywistości był jego katem… W roli głównej Robert Gustafsson, Peter Andersson i Mikael Persbrandt.

My name

twórcy: Kim Va-da, Kim Jin-Min

Niedawno na platformie Netflix premierę ma koreański serial, który według opisu jest mroczny i trzymający w napięciu. Mowa o "My Name" w reżyserii Kim Va-da oraz Kim Jin-Min. Fabuła opowiada o Jiwoo — kobiecie, której ojciec został brutalnie zamordowany na jej oczach. W zemście kieruje swoje kroki do potężnego szefa gangu, którego prosi o pomoc w odnalezieniu sprawcy. Cena jest jednak nietypowa. Mężczyzna chce, by ta weszła w szeregi policji.

Twórcy: Kim Va-da, Kim Jin-Min

Kim Va-da, Kim Jin-Min Obsada: Han Se-hee, Park Hee-soon, Ahn Bo-hyun, Kim Sang-ho, Lee Hak-ju, Jang Yull

Han Se-hee, Park Hee-soon, Ahn Bo-hyun, Kim Sang-ho, Lee Hak-ju, Jang Yull Gatunek: Thriller

Thriller Kategorie: Mroczny, Trzymający w napięciu

Mroczny, Trzymający w napięciu Kategoria wiekowa: 16+

Kod wart miliardy dolarów

"Kod wart miliardy dolarów" to serial dokumentalny ukazujący oblicze postępowania sądowego prekursowów Google Earth. Fabuła opowiada o świecie dwóch hakerów z Berlina, którzy w latach 90. stworzyli Terra Vision. Ćwierć wieku później dostają pozew od globalnej korporacji. Co ciekawe, w wyszukiwarce Google pojawiają się minimalne informacje na ten temat. Poza tym w rolach głównych pojawiają się aktorzy znani z serialu "Dark", a mowa o Julika Jenkins oraz Mark Waschke.

Gatunek: Na prawdziwych wydarzeniach

Na prawdziwych wydarzeniach Kraj produkcji: Niemcy

Niemcy Kategorie: Intelektualny, Trzymający w napięciu, Wzruszający

Intelektualny, Trzymający w napięciu, Wzruszający Kategoria wiekowa: 16+

Zemsta pięciu sióstr

"Zemsta pięciu sióstr" łączy on w sobie cechy dramatu oraz filmu akcji. Fabuła opowiada historię tytułowych pięciu spokrewnionych ze sobą kobiet z identycznym oznaczeniem. Próbują one dotrzeć do sedna ich przeszłości, co okazuje się bardziej skomplikowane, niż to założyły na początku. W rolach głównych pojawiają się: Zuria Vega ("Morze miłości"), Renata Notni ("Morze miłości"), Oka Giner ("Córka innej matki"), Juanita Arias oraz Sofia Engberg.

Obsada: Zuria Vega, Renata Notni, Oka Giner, Juanita Arias, Sofia Engberg, Carlos Ponce, Ivan Amozurrita, Federico Espejo, Jorge Antonio Guerrero, Ludyvina Velarde, Veronica Merchant, Maurico Isaac, Fernando Becerril

Zuria Vega, Renata Notni, Oka Giner, Juanita Arias, Sofia Engberg, Carlos Ponce, Ivan Amozurrita, Federico Espejo, Jorge Antonio Guerrero, Ludyvina Velarde, Veronica Merchant, Maurico Isaac, Fernando Becerril Gatunek: Dramat, Akcja

Dramat, Akcja Kraj produkcji: Meksyk

Meksyk Kategorie: Mroczny

Mroczny Kategoria wiekowa: 16+

Kasztanowy ludzik

reż. Mikkel Serup

"Kasztanowy ludzik" to upiorny serial, który (przeciwnie niż mogłaby wskazywać na to nazwa) zdecydowanie nie jest produkcją dla dzieci. Scenariusz został napisany na podstawie powieści o tym samym tytule autorstwa Sørena Sveistrup. Akcja serialu ma miejsce w okolicach Kopenhagi, gdzie pewnego dnia policja znajduje ciało młodej kobiety. Sytuacja jest o tyle nietypowa, że tuż obok niej leży kasztanowy ludzik niewiadomego znaczenia. Do rozwiązania tej zagadki przydzielono dwóch detektywów, którzy szybko orientują się, że sprawa jest bardzo skomplikowana.

Reżyser: Mikkel Serup

Mikkel Serup Obsada: Mikkel Boe Følsgaard, Iben Dorner, Danica Ćurčić, Lars Ranthe, Esben Dalgaard Andersen

Mikkel Boe Følsgaard, Iben Dorner, Danica Ćurčić, Lars Ranthe, Esben Dalgaard Andersen Gatunek: Kryminał, thriller

Kryminał, thriller Kategorie: Mocny, Mroczny, Trzymający w napięciu.

Mocny, Mroczny, Trzymający w napięciu. Kategoria wiekowa: 16+

Nocna msza

reż Mike Flanagan

Kolej na nowy mini-serial Netflixa, którym jest "Nocna msza". Fabuła opowiada o charyzmatycznym młodym księdzu, który sprowadza do podupadłego miasta serię cudów i mrocznych tajemnic. Mężczyzna ma na celu rozbudzić ślepą wiarę wśród mieszkańców okolic.

Reżyser: Mike Flanagan

Mike Flanagan Gatunek: Horror

Horror Kategorie: Przerażający, Straszny, Oszczędny w środkach, Wzruszający

Przerażający, Straszny, Oszczędny w środkach, Wzruszający Kategoria wiekowa: 16+

Squid Game

twórca Hwang Dong-hyuk

Setki spłukanych graczy przyjmują dziwne zaproszenie do udziału w grach dla dzieci. Nagroda jest kusząca, ale stawka — przerażająco wysoka.

Twórca: Hwang Dong-hyuk

Hwang Dong-hyuk Gatunek: Thriller

Thriller Kategorie: Trzymający w napięciu

Trzymający w napięciu Kategoria wiekowa: 16+

Na skraju

reż. Julie Delpy

W Los Angeles cztery bardzo różne od siebie przyjaciółki mierzą się z kryzysem wieku średniego, starając się połączyć swoje życia rodzinne i zawodowe.

Twórczyni: Julie Delpy

Julie Delpy Obsada: Julie Delpy, Elisabeth Shue, Sarah Jones, Alexia Landeau, Mathieu Demy, Troy Garity, Timm Sharp, Giovanni Ribisi

Julie Delpy, Elisabeth Shue, Sarah Jones, Alexia Landeau, Mathieu Demy, Troy Garity, Timm Sharp, Giovanni Ribisi Gatunek: Komedia

Komedia Rok produkcji: 2021

2021 Kraj produkcji: Stany Zjednoczone, Francja

Stany Zjednoczone, Francja Kategorie: O nietypowej tematyce, Dziwaczny, Prześmiewczy

O nietypowej tematyce, Dziwaczny, Prześmiewczy Kategoria wiekowa: 16+

Clicbait

reż. Brad Anderson

Uprowadzenie Nicka Brewera to część ponurego przestępstwa z Internetem w tle. Bliscy zaginionego próbują dowiedzieć się, kto i dlaczego porwał ich męża, ojca i brata.

Twórcy: Tony Ayers, Christian White

Tony Ayers, Christian White Reżyser: Brad Anderson

Brad Anderson Gatunek: Sensacyjny

Sensacyjny Kategorie: Trzymający w napięciu, Wzruszający, Emocjonujący

Trzymający w napięciu, Wzruszający, Emocjonujący Kategoria wiekowa: 16+

Otwórz oczy

reż. Anna Jadowska, Adrian Panek

Cierpiąca na amnezję nastolatka próbuje odzyskać swoje życie w klinice zaburzeń pamięci, jednak zaczyna nabierać podejrzeń co do niekonwencjonalnych metod leczenia.

Reżyseria: Anna Jadowska, Adrian Panek

Anna Jadowska, Adrian Panek Scenariusz: Kasper Bajon, Igor Brejdygant, Milena Dutkowska, Klara Kochańska

Kasper Bajon, Igor Brejdygant, Milena Dutkowska, Klara Kochańska Obsada: Maria Wawreniuk, Marcin Czarnek, Marta Nieradkiewicz, Ignacy Liss, Zuza Galewicz, Sara Celler-Jezierska, Klaudia Koścista, Dawid Kartaszewicz

Maria Wawreniuk, Marcin Czarnek, Marta Nieradkiewicz, Ignacy Liss, Zuza Galewicz, Sara Celler-Jezierska, Klaudia Koścista, Dawid Kartaszewicz Gatunek: Thriller, Sci-fi

Thriller, Sci-fi Kraj produkcji: Polska

Polska Kategoria wiekowa: 16+

Pani Dziekan

twórcy Amanda Peet i Annie Julia Wyman

Pierwsza kobieta dziekan wywodząca się z mniejszości próbuje sprostać zawrotnym wymaganiom i wysokim oczekiwaniom na podupadającym wydziale anglistyki.

Twórcy: Amanda Peet, Annie Julia Wyman

Amanda Peet, Annie Julia Wyman Obsada: Sandra Oh, Jay Duplass, Holland Taylor, David Morse, Bob Balaban, Nana Mensah, Everly Carganilla

Sandra Oh, Jay Duplass, Holland Taylor, David Morse, Bob Balaban, Nana Mensah, Everly Carganilla Gatunek: Dramat

Dramat Kraj produkcji: Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone Kategorie: O nietypowej tematyce

O nietypowej tematyce Kategoria wiekowa: 16+

Bez pożegnania

twórcy David Elkaim, Vincent Poymiro, Harlan Coben

Dziesięć lat po tym, jak stracił dwie ukochane osoby, nagłe zniknięcie dziewczyny ponownie wciąga go w świat mrocznych tajemnic. NA podstawie powieści Harlana Cobena.

Twórcy: David Elkaim, Vincent Poymiro, Harlan Coben

David Elkaim, Vincent Poymiro, Harlan Coben Reżyser: Juan Carlos Medina

Juan Carlos Medina Obsada: Finnegan Oldfield, Nicolas Duvauchelle, Guillaume Gouix, Garance Marillier, Nailla Harzoune

Finnegan Oldfield, Nicolas Duvauchelle, Guillaume Gouix, Garance Marillier, Nailla Harzoune Gatunek: Kryminalny

Kryminalny Kategorie: Mocny, Mroczny, Trzymający w napięciu

Mocny, Mroczny, Trzymający w napięciu Kategoria wiekowa: 16+

Hit & Run

twórcy Avi Issacharoff, Lior Raz, Dawn Prestwich, Nicole Yotkin

Mężczyzna, który szuka prawdy o śmierci swojej żony, zostaje wplątany w niebezpieczną sieć sekretów i intryg rozciągającą się od Nowego Jorku po Tel Awiw

Twórcy: Avi Issacharoff, Lior Raz, Dawn Prestwich, Nicole Yotkin

Avi Issacharoff, Lior Raz, Dawn Prestwich, Nicole Yotkin Gatunek: Dramat

Dramat Kraj produkcji: Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone Kategorie: Mocny, Trzymający w napięciu, Emocjonujący

Mocny, Trzymający w napięciu, Emocjonujący Kategoria wiekowa: 16+

Słynne napady

Od skradzionych milionów po... zaginiony luksusowy burbon. Poznaj historie zwyczajnych ludzi, którym prawie udało się dokonać nadzwyczajnych napadów.

Gatunek: Dokumentalny

Dokumentalny Kategorie: Śledczy, Trzymający w napięciu

Śledczy, Trzymający w napięciu Kategoria wiekowa: 16+

Jak zostać tyranem

Jeśli chcesz rządzić żelazną ręką, musisz wiedzieć, na czym polega władza absolutna. Ten serial dokumentalny pokazuje, że historyczni tyrani nie mieli z tym problemu.

Gatunek: dokumentalny

dokumentalny Obsada: Peter Dinklage

Peter Dinklage Rok produkcji: 2021

2021 Kategorie: Mroczny

Mroczny Kategoria wiekowa: 16+

"Jak zostać tyranem?" 2021

Kucharka z Castamar

Madryt, rok 1720. Utalentowana kucharka wpada w oko owdowiałemu księciu, który powraca do arystokratycznego społeczeństwa. Ekranizacja powieści Fernanda J. Múñezo.

Gatunek: Dramat, Romantyczny

Dramat, Romantyczny Kategorie: Emocjonujący, Romantyczny

Emocjonujący, Romantyczny Kategoria wiekowa: 16+

16+ Rok produkcji: 2021

2021 Kraj produkcji: Hiszpania

Książęta

Książę Wilhelm przyzwyczaja się do życia w swojej nowej prestiżowej szkole z internatem. Największym problemem okazuje się dla niego podążanie za głosem serca.

Obsada: Edvin Ryding, Omar Rudberg, Malte Gardinger, Frida Argento, Nikita Uggla, Pernilla August

Edvin Ryding, Omar Rudberg, Malte Gardinger, Frida Argento, Nikita Uggla, Pernilla August Gatunek: Dla Nastolatków

Dla Nastolatków Kategorie: Wzruszający, Romantyczny

Wzruszający, Romantyczny Kategoria wiekowa: 16+

16+ Rok produkcji: 2021

Sex/Life

Bogata zmysłowa przeszłość bohaterki zderza się z jej obecnym, ułożonym życiem, gdy wraca dawny kochanek, o którym kobieta wciąż myśli.

Kraj produkcji: USA

USA Twórca: Mark Isham

Mark Isham Gatunek: dramat

dramat Obsada: Sarah Shahi, Mike Vogel, Adam Demos, Margaret Odette

Szkoła dla elity

Do ekskluzywnej prywatnej szkoły w Hiszpanii trafia troje pochodzących z klasy robotniczej uczniów. Wskutek ich tarć z najbogatszymi uczniami dochodzi do morderstwa.

Twórcy: Carlos Montero, Darío Madrona

Carlos Montero, Darío Madrona Obsada: Álvaro Rico, Itzan Escamilla, Ester Expósito, Miguel Bernardeau, Arón Piper, Mina El Hammani, Omar Ayuso

Álvaro Rico, Itzan Escamilla, Ester Expósito, Miguel Bernardeau, Arón Piper, Mina El Hammani, Omar Ayuso Gatunek : Dramat

: Dramat Kraj produkcji: Hiszpania

Katla

Rok po wybuchu podlodowcowego wulkanu z topniejącego lodu wyłaniają się tajemnicze elementy z czasów prehistorii, co pociąga za sobą nieoczekiwane konsekwencje.

Twórca: Baltasar Kormákur

Baltasar Kormákur Gatunek: Dramat, Sci-Fi

Dramat, Sci-Fi Obsada: Guðrún Ýr Eyfjörð, Íris Tanja Flygenring, Ingvar Sigurdsson, Aliette Opheim, Þorsteinn Bachmann, Haraldur Stefansson

Guðrún Ýr Eyfjörð, Íris Tanja Flygenring, Ingvar Sigurdsson, Aliette Opheim, Þorsteinn Bachmann, Haraldur Stefansson Kraj produkcji: Islandia

Łasuch

Uroczy chłopiec, który jest w połowie człowiekiem, a w połowie jeleniem, rusza w niebezpieczną podróż przez postapokaliptyczny świat. Towarzyszy mu szorstki opiekun. Naszą recenzję serialu można przeczytać tutaj.

Reżyser: Jim Mickle

Jim Mickle Scenariusz: Jim Mickle, Beth Schwartz

Jim Mickle, Beth Schwartz Obsada: Christian Convery, Nonso Anozie, Adeel Akhtar, Aliza Vellani, Stefania LaVie Owen, Dania Ramirez, Neil Sandilands, with Will Forte and James Brolin

Christian Convery, Nonso Anozie, Adeel Akhtar, Aliza Vellani, Stefania LaVie Owen, Dania Ramirez, Neil Sandilands, with Will Forte and James Brolin Gatunek: Dramat, Fantasy

Dramat, Fantasy Kategorie: Dziwaczny, Uczuciowy

Dziwaczny, Uczuciowy Kategoria wiekowa: 13+

Halston

Jego nazwisko dało początek imperium. Jego styl ukształtował epokę. Historia błyskawicznej sławy i równie szybkiego upadku amerykańskiego projektanta mody - Halstona.

Reżyser: Daniel Minaham

Daniel Minaham Obsada: Ewan McGregor, Bill Pullman, Rebecca Dayan, David Pittu, Krysta Rodriguez, Rory Culkin, Vera Farmiga, Gian Franco Rodriguez, Sullivan Jones, Kelly Bishop Dilone, James Waterston, Jason Kravits, Mary Beth Peil

Ewan McGregor, Bill Pullman, Rebecca Dayan, David Pittu, Krysta Rodriguez, Rory Culkin, Vera Farmiga, Gian Franco Rodriguez, Sullivan Jones, Kelly Bishop Dilone, James Waterston, Jason Kravits, Mary Beth Peil Gatunek: Dramat, Na Faktach

Dramat, Na Faktach Kategorie: Osobisty

Osobisty Kategoria wiekowa: 16+

Dziedzictwo Jowisza

Po niemal stu latach dbania o bezpieczeństwo ludzkości pierwsze pokolenie superbohaterów postanawia przekazać pałeczkę swoim dzieciom. Obdarzona supermocami młodzież musi jednak najpierw zapracować na zaufanie opinii publicznej, co nie jest łatwe w cieniu legendy uwielbianych przez cały świat rodziców i przy ich wysokich standardach.

Obsada: Josh Duhamel, Ben Daniels, Leslie Bibb, Andrew Horton, Elena Kampouris, Matt Lanter, Mike Wade, Tenika Davis, Ian Quinlan, David Julian Hirsh, Tyler Mane

Josh Duhamel, Ben Daniels, Leslie Bibb, Andrew Horton, Elena Kampouris, Matt Lanter, Mike Wade, Tenika Davis, Ian Quinlan, David Julian Hirsh, Tyler Mane Gatunek: Sci-Fi

Kategorie: Mroczny, Emocjonujący

Mroczny, Emocjonujący Kategoria wiekowa: 16+

Niewinny

Przypadkowe morderstwo sprowadza mężczyznę na mroczną ścieżkę pełną intryg i śmierci. Gdy znajduje miłość i wolność, jeden telefon rozpoczyna koszmar na nowo.

Reżyser: Oriol Paulo

Oriol Paulo Obsada: Mario Casas, Aura Garrido, Alexandra Jiménez, Josean Bengoetxea, Jordi Coll, José Coronado, Ana Wagener, Juana Acosta, Gonzalo de Castro

Mario Casas, Aura Garrido, Alexandra Jiménez, Josean Bengoetxea, Jordi Coll, José Coronado, Ana Wagener, Juana Acosta, Gonzalo de Castro Gatunek: Dramat, Kryminał

Dramat, Kryminał Kategorie: Mroczny, Trzymający w napięciu

Mroczny, Trzymający w napięciu Kraj produkcji: Hiszpania

Hiszpania Kategoria wiekowa: 16+

Sexify

Aby stworzyć aplikację, która zrewolucjonizuje życie erotyczne i da im wygraną w konkursie, trzy przyjaciółki muszą najpierw nabrać nieco doświadczenia w tej dziedzinie.

Obsada: Aleksandra Skaba, Maria Sobocińska, Sandra Drzymalska, Piotr Pacek, Kamil Wodka, Jan Wieteska, Wojciech Solarz

Aleksandra Skaba, Maria Sobocińska, Sandra Drzymalska, Piotr Pacek, Kamil Wodka, Jan Wieteska, Wojciech Solarz Gatunek: Komedia

Komedia Kategoria: Dziwaczny, Osobisty, Uczuciowy

Dziwaczny, Osobisty, Uczuciowy Kraj produkcji: Polska

Polska Kategoria wiekowa: 16+

Fatma

Fatma, zwykła sprzątaczka, która poszukuje zaginionego męża, Zafera, nieoczekiwanie dla samej siebie popełnia morderstwo. Wkrótce staje się niewidzialną zabójczynią — każdy widzi w niej bowiem jedynie "panią do sprzątania".

Twórcy: Özgür Önurme

Özgür Önurme Obsada: Burcu Biricik, Uğur Yücel, Hazal Türesan, Olgun Toker, Sehsuvar Aktas, Umut Kurt, Mehmet Yilmaz Ak

Burcu Biricik, Uğur Yücel, Hazal Türesan, Olgun Toker, Sehsuvar Aktas, Umut Kurt, Mehmet Yilmaz Ak Gatunek: Thriller

Thriller Kategorie: Mroczny, Trzymający w napięciu, Wzruszający

Mroczny, Trzymający w napięciu, Wzruszający Kraj produkcji: Turcja

Turcja Kategoria wiekowa: 16+

Cień i kość

Mroczne siły stają na drodze osieroconej kartografki Aliny Starkov, dysponującej nadprzyrodzoną mocą, która może odmienić los rozdartego przez wojnę świata. Recenzję serialu na łamach naszego portalu możecie przeczytać tutaj.

Obsada: Jessie Mei Li, Archie Renaux, Ben Barnes, Freddy Carter, Amita Suman, Kit Young, Danielle Galligan, Calahan Skogman, Sujaya Dasgupta, Simon Sears, Daisy Head, Zoe Wanamaker, Luke Pasqualino, Julian Kostov

Jessie Mei Li, Archie Renaux, Ben Barnes, Freddy Carter, Amita Suman, Kit Young, Danielle Galligan, Calahan Skogman, Sujaya Dasgupta, Simon Sears, Daisy Head, Zoe Wanamaker, Luke Pasqualino, Julian Kostov Gatunek: Fantasy, Dramat

Fantasy, Dramat Kategorie: Przerażający

Przerażający Kategoria wiekowa: 16+

16+ Data premiery: 23.04

Wąż

Okrutny morderca Charles Sobhraj bierze na cel turystów przemierzających Azję południową szlakiem hipisów. Miniserial oparty na wstrząsających wydarzeniach z lat 70.

Obsada: Tahar Rahim, Jenna Coleman, Billy Howle, Ellie Bember, Amesh Edireweera, Tim McInnerny, Damon Herriman

Tahar Rahim, Jenna Coleman, Billy Howle, Ellie Bember, Amesh Edireweera, Tim McInnerny, Damon Herriman Gatunek: Thriller

Thriller Kategorie: Mroczny, Trzymający w napięciu

Mroczny, Trzymający w napięciu Rok produkcji: 2021

2021 Kategoria wiekowa: 16+

Ferajna z Baker Street

Grupa uliczników bada w wiktoriańskim Londynie paranormalne zbrodnie na zlecenie doktora Watsona i jego tajemniczego partnera, Sherlocka Holmesa. Z naszą recenzją tego serialu możecie zapoznać się tutaj.

Twórca: Tom Bidwell

Tom Bidwell Obsada: Mckell David, Thaddea Graham, Jojo Macari, Harrison Osterfield, Darci Shaw, Clarke Peters, Royce Pierreson, Henry Lloyd-Hughes

Mckell David, Thaddea Graham, Jojo Macari, Harrison Osterfield, Darci Shaw, Clarke Peters, Royce Pierreson, Henry Lloyd-Hughes Gatunek: Kryminał, Sensacyjny

Kryminał, Sensacyjny Kategorie: Przerażający, Prześmiewczy, Emocjonujący

Przerażający, Prześmiewczy, Emocjonujący Kraj produkcji: Wielka Brytania

Wielka Brytania Kategoria wiekowa: 16+

Kto zabił Sarę?

"Kto zabił Sarę?" utrzymuje się w TOP 10 od kilku ostatnich tygodni. Fabuła opowiada o skoncentrowanym na zemście Álexie, który pragnie dowiedzieć się, dlaczego został wrobiony w morderstwo siostry. W rewanżu ma zamiar ujawnić nie tylko sprawce zbrodni, ale o wiele więcej.

Reżyser: David Ruiz

David Ruiz Scenarzysta: José Ignacio Valenzuela

José Ignacio Valenzuela Obsada: Carolina Miranda, Manolo Cardona, Ginés García Millán, Claudia Ramírez, Eugenio Siller

Carolina Miranda, Manolo Cardona, Ginés García Millán, Claudia Ramírez, Eugenio Siller Gatunek: Kryminał, Dramat

Kryminał, Dramat Kategorie: Przerażający, Mroczny, Trzymający w napięciu

Przerażający, Mroczny, Trzymający w napięciu Kraj produkcji: Meksyk

Meksyk Kategoria wiekowa: 16+

Sky Rojo

Trzy prostytutki — Coral, Wendy i Gina — uciekają w poszukiwaniu wolności. W pogoń za nimi rusza ich alfons Romeo z Las Novias Club, wspierany przez specjalistów od mokrej roboty, Moisesa i Christiana. Kobiety wyruszają w szaloną, chaotyczną podróż, podczas której muszą stawić czoła różnym niebezpieczeństwom, wiedząc, że każda sekunda może być ich ostatnią. Przy okazji odkrywają potęgę przyjaźni oraz to, że razem są silniejsze i mają większą szansę na odzyskanie normalnego życia. Naszą recenzję serialu możecie przeczytać tutaj.

Twórcy: Álex Pina, Esther Martínez Lobato

Álex Pina, Esther Martínez Lobato Obsada: Miguel Ángel Silvestre, Verónica Sánchez, Lali Espósito, Yany Prado, Asier Etxeandia, Enric Auquer

Miguel Ángel Silvestre, Verónica Sánchez, Lali Espósito, Yany Prado, Asier Etxeandia, Enric Auquer Gatunek: Akcja

Akcja Kategorie: Prześmiewczy

Prześmiewczy Kraj produkcji: Hiszpania

Hiszpania Kategoria wiekowa: 16+

Stranger Things

W małym miasteczku znika chłopiec. Wkrótce mieszkańcy odkrywają tajemnicę sekretnych eksperymentów, przerażających sił nadprzyrodzonych i małej dziwnej dziewczynki. W ostatnim czasie twórcy potwierdzili, że pracują nad czwartym sezonem. Jeżeli jesteście ciekawi wszystkich plotek, przecieków i oficjalnych informacji dotyczących kontynuacji serialu, przejdźcie w nasz artykuł klikając tutaj.

Twórcy: The Duffer Brothers

The Duffer Brothers Obsada: Winiona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Billie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Dacre Montgomery, Maya Hawke, Priah Ferguson, Cara Buono, Matthew Modine, Paul Raiser, Sean Astin, Shannon Purser

Winiona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Billie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Dacre Montgomery, Maya Hawke, Priah Ferguson, Cara Buono, Matthew Modine, Paul Raiser, Sean Astin, Shannon Purser Gatunek: Sci-Fi

Sci-Fi Kategorie: Przerażający, Straszny, Emocjonujący

Przerażający, Straszny, Emocjonujący Kategoria wiekowa: 16+

Ginny & Georgia

"Ginny & Georgia" to kolejny serial, który utrzymywał się w TOP 10 Netflixa przez kilka długich tygodni. Fabuła opowiada o matce z dziećmi, która po latach pragnie w końcu znaleźć swoje miejsce na ziemi. Niestety, tajemnice Georgii z przeszłości komplikują jej plany.

Obsada: Brianne Howey, Antonia Gentry, Diesel La Torraca, Jennifer Robertson, Felix Mallard, Sara Waisglass, Scott Porter, Raymond Ablack

Brianne Howey, Antonia Gentry, Diesel La Torraca, Jennifer Robertson, Felix Mallard, Sara Waisglass, Scott Porter, Raymond Ablack Twórca: Sarah Lampert

Sarah Lampert Gatunek: Dramat, Familijny, Dla młodzieży

Dramat, Familijny, Dla młodzieży Kategorie: Gorszący, Wzruszający, Romantyczny

Gorszący, Wzruszający, Romantyczny Kraj produkcji: USA

USA Kategoria wiekowa: 16+

Plemiona Europy

„Plemiona Europy” to serial przedstawiający jedną z wizji przyszłości. Akcja produkcji dzieje się w roku 2074, kiedy to w następstwie tajemniczej globalnej katastrofy wybucha wojna między plemionami, które wyłoniły się z ruin Europy. Trójka rodzeństwa z pokojowego plemienia Źródlanie zostaje rozdzielona, co zmusza ich do wytyczenia własnych ścieżek w pełnej akcji walce o przyszłość Nowej Europy. Co ważne, za produkcję odpowiadają twórcy bezdyskusyjnie genialnego serialu „Dark”.

Reżyser: Philip Koch

Philip Koch Obsada: Henriette Confurius, Emilio Sakraya, David Ali Rashed, Oliver Masucci, Melika Foroutan, Ana Ularu, Robert Finster

Henriette Confurius, Emilio Sakraya, David Ali Rashed, Oliver Masucci, Melika Foroutan, Ana Ularu, Robert Finster Gatunek: Dramat, Sci-Fi

Dramat, Sci-Fi Kategorie: Mroczny, Emocjonujący

Mroczny, Emocjonujący Kraj produkcji: Niemcy

Niemcy Kategoria wiekowa: 16+

Co kryją jej oczy

Samotna matka, Louise, wchodzi w bardzo romantyczną relację ze swoich psychiatrą. Z czasem jednak, gdy zaprzyjaźnia się z jego żoną Adele, staje się uczestnikiem dziwnych wydarzeń. Zdaje sobie sprawę, że sieć sekretów i kłamstw, w którą została zagmatwana jest tylko pozorem i za tym wszystkim stoi "coś więcej".

Obsada: Simona Brown, Eve Hewson, Tom Bateman, Robert Aramayo, Tyler Howitt, Georgie Glen.

Simona Brown, Eve Hewson, Tom Bateman, Robert Aramayo, Tyler Howitt, Georgie Glen. Gatunek: Dramat

Dramat Kategorie: Zagmatwany, Przerażający, Trzymający w napięciu

Zagmatwany, Przerażający, Trzymający w napięciu Kraj produkcji: Wielka Brytania

Wielka Brytania Rok produkcji: 2021

2021 Kategoria wiekowa: 16+

"Co kryją jej oczy"

Firefly Lane

Scenariusz do serialu „Firefly Lane” został napisany przez Maggie Friedman na podstawie powieści o tym samym tytule autorstwa Kristin Hannah. Historia opowiada o dwóch dziewczynach, Kate i Tully, które znają się od dziecka. Razem przez lata nieustannie wspierały się podczas wszystkich wzlotów i upadków, aż do chwili, kiedy jedna zdradziła drugą. Czy zdołają uratować swoją przyjaźń?

Twórczyni: Maggie Friedman

Maggie Friedman Obsada: Katherine Haigl, Sarah Chalke, Ben Lewson, Beau Garrett, Ali Skovbye, Roan Curtis, Yael Yurman, Jon-Michael Ecker, Brandon Jay McLaren, Paul McGillion, Chelah Horsdal, Brendan Taylor

Katherine Haigl, Sarah Chalke, Ben Lewson, Beau Garrett, Ali Skovbye, Roan Curtis, Yael Yurman, Jon-Michael Ecker, Brandon Jay McLaren, Paul McGillion, Chelah Horsdal, Brendan Taylor Gatunki: Romantyczny, Dramat

Romantyczny, Dramat Kategorie: Osobisty, Uczuciowy, Wzruszający, Romantyczny

Osobisty, Uczuciowy, Wzruszający, Romantyczny Kategoria wiekowa: 16+

Lupin

Serial "Lupin" krótko po premierze stał się jednym z większych hitów na platformie Netflix. Fabuła pierwszego sezonu opowiada o Assanie Diopie (świetna rola Omara Sy!), którego za czasów nastoletnich spotkał dramat rodzinny. Jego ojciec został oskarżony o przestępstwo przez co ten popełnia samobójstwo. Dwadzieścia pięć lat później Assane postanawia pomścić go inspirując się opowiadaniami o tytule "Arsène Lupin, dżentelmen włamywacz", które dostał w dzieciństwie. Co ciekawe, drugi sezon serialu dostał już oficjalną zapowiedź, a wszystkie plotki i nowinki możecie śledzić na naszym osobnym artykule tutaj.

Twórca: George Kay

George Kay Obsada: Omar Sy, Ludivine Sagnier, Clotide Hesme, Nicole Garcia, Herve Pierre, Soufiane Guerrab, Antoine Gouy, Fargass Assande, Vincent Londez, Shirine Boutella

Omar Sy, Ludivine Sagnier, Clotide Hesme, Nicole Garcia, Herve Pierre, Soufiane Guerrab, Antoine Gouy, Fargass Assande, Vincent Londez, Shirine Boutella Gatunek: Dramat, Kryminalny

Dramat, Kryminalny Kategorie: Błyskotliwy, Emocjonujący

Błyskotliwy, Emocjonujący Kategoria wiekowa: 16+

Bridgertonowie

Produkcja „Bridgertonowie” swój debiut miała 25 grudnia 2020 roku i przez ponad dwa miesiące biła rekordy oglądalności. Pierwszy sezon serialu składa się z 8 odcinków, więc nie jest wcale długi, a jest tak wciągający, że idzie się z nim uporać za jednym zamachem. Fabuła skupia się głównie na historii Daphne Bridgerton, której zadaniem było znalezienie sobie męża o odpowiednim statusie. Niestety, starszy brat odrzucał każdego potencjalnego kandydata co naraziło dziewczynę na upokorzenie wśród członków londyńskich wyższych sfer. Na szczęście udaje jej się wejść w układ z księciem Hastings, który ma pomóc im obojgu.

Reżyser: Chris Van Dusen

Chris Van Dusen Obsada: Adjoa Andoh, Julie Andrews, Lorraine Ashburne, Jonatham Bailey, Ruby Barker, Sabrina Bartlett, Harriet Cains, Bessie Carter, Nocla Coughlan, Phoebe Dynevor, Ruth Gemmell, Florence Hunt, Claudia Jessie, Ben Miller, Luke Newton, Rege-Jean Page, Golda Rosheuvel, Luke Thompson, Will Tilston, Polly Walker

Adjoa Andoh, Julie Andrews, Lorraine Ashburne, Jonatham Bailey, Ruby Barker, Sabrina Bartlett, Harriet Cains, Bessie Carter, Nocla Coughlan, Phoebe Dynevor, Ruth Gemmell, Florence Hunt, Claudia Jessie, Ben Miller, Luke Newton, Rege-Jean Page, Golda Rosheuvel, Luke Thompson, Will Tilston, Polly Walker Gatunek: Romantyczny, Dramat

Romantyczny, Dramat Kategorie: Chwytający za serce, Błyskotliwy, Wzruszający

Chwytający za serce, Błyskotliwy, Wzruszający Kraj produkcji: USA

USA Kategoria wiekowa: 16+

Gambit królowej

"Gambit Królowej" do tej pory został wyróżniony aż dwoma wygranymi Złotymi Globami w kategorii najlepszy serial limitowany oraz dla Anyi Taylor-Joy w kategorii najlepsza aktorka w serialu limitowanym. Historia opowiada o genialnej osieroconej dziewczynce, która dzięki ponadprzeciętnym umiejętnościom pragnie zostać najlepszą szachistką w świecie zdominowanym przez mężczyzn. Warto podkreślić, że scenariusz został napisany na podstawie książki autorstwa Waltera Tevisa, która jeszcze mocniej kładła akcent na trudności spowodowane płcią głównej bohaterki. Pełną recenzję serialu możecie przeczytać tutaj.

Twórcy: Scott Frank, Allan Scott

Scott Frank, Allan Scott Obsada: Anya Taylor-Joy, Bill Camp, Marielle Heller, Thomas Brodie-Sangster, Moses Ingram, Harry Melling, Isla Johnson, Chistiane Seidel, Rebecca Root, Chloe Pirrie, Jacob Fortune-Lloyd

Anya Taylor-Joy, Bill Camp, Marielle Heller, Thomas Brodie-Sangster, Moses Ingram, Harry Melling, Isla Johnson, Chistiane Seidel, Rebecca Root, Chloe Pirrie, Jacob Fortune-Lloyd Gatunek: Dramat

Dramat Kategorie: Intelektualny, Osobisty, Wzruszający

Intelektualny, Osobisty, Wzruszający Kraj produkcji: USA

USA Kategoria wiekowa: 16+

Ratched

Serial "Ratched" inspirowany jest książką "Lot nad kukułczym gniazdem" autorstwa Kena Keseya. Tytułowa bohaterka jest jedną z postaci opisanych w powieści. Siostra Mildred Ratched jest osobą bezwzględną, z zimną krwią i twardą ręką prowadzącą cały oddział. W serialu twórcy pochylili się nad jej historią i opowiadają o początkach pracy jako pielęgniarka w najlepszym szpitalu psychiatrycznym. Jak się okazuje, pod jej wymuskanym wizerunkiem tli się mrok... Z naszą recenzją tego serialu możecie zapoznać się tutaj.

Twórcy: Evan Romansky

Evan Romansky Obsada: Sarah Paulson, Finn Wittrock, Judy Davis, Sharon Stone, Cynthia Nixon, Jon Jon Briones, Charlie Carver

Sarah Paulson, Finn Wittrock, Judy Davis, Sharon Stone, Cynthia Nixon, Jon Jon Briones, Charlie Carver Gatunek: Thriller, Dramat

Thriller, Dramat Kategorie: Przerażający, Mroczny, Trzymający w napięciu

Przerażający, Mroczny, Trzymający w napięciu Kategoria wiekowa: 16+

Snowpiercer

Kilka lat po tym, jak ziemia zamieniła się w skute lodem pustkowie, ostatni pozostali przy życiu ludzie próbują przetrwać na pokładzie gigantycznego pociągu o nazwie Snowpiercer. Okrąża on nieustannie świat, a za sobą ciągnie 1001 wagonów podzielonych na klasy: bogaci jadą z przodu, ubodzy z tyłu. "Snowpiercer" to opowieść o ciemiężonych całe życie ludzi, którzy postanawiają stawić opór i podnieść bunt.

Reżyser: Graeme Manson

Graeme Manson Obsada: Jennifer Conneylu, Daveed Diggs, Mickey Sumner, Alison Wright, Lena Hall, Iddo Goldberg, Susan Park, Katie McGuinness, Sam Otto, Sheila Vand, Roberto Urbina, Mike O'Malley, Annalise Basso, Jaylin Fletcher, Happy Anderson, Timothy V. Murphy, Vincent Gale, Karry O'Malley, Sean Bean, Rowan Blanchard, Steven Ogg

Jennifer Conneylu, Daveed Diggs, Mickey Sumner, Alison Wright, Lena Hall, Iddo Goldberg, Susan Park, Katie McGuinness, Sam Otto, Sheila Vand, Roberto Urbina, Mike O'Malley, Annalise Basso, Jaylin Fletcher, Happy Anderson, Timothy V. Murphy, Vincent Gale, Karry O'Malley, Sean Bean, Rowan Blanchard, Steven Ogg Gatunek: Thriller, Akcja, Sci-Fi

Thriller, Akcja, Sci-Fi Kategorie: Osobisty, Mroczny

Osobisty, Mroczny Kraj produkcji: USA

USA Kategoria wiekowa: 16+

Unorthodox

"Unorthodox" to miniserial o którym swojego czasu było bardzo głośno. Głównie ze względu na nagrody i nominacje, które dostaje. Produkcja została w ostatnim czasie wyróżniona wygranymi statuetkami Satelity oraz Emmy. Historia opowiada o dziewiętnastoletniej żydówce Esty uciekającej przed zaaranżowanym małżeństwem zaplanowanym przez jej rodzinę. Wyjeżdża do Berlina, gdzie mieszka jej matka. Stara się prowadzić normalne, świeckie życie, jednak szyki krzyżuje jej mąż, który wraz z kuzynem przyjeżdża do Niemiec, by ją odnaleźć.

Reżyserka: Maria Scharder

Maria Scharder Obsada: Shira Haas, Amit Rahav, Jeff Wilbusch, Alex Reid, Ronit Asheri, Delia Mayer, Dina Doronne, David Mandelbaum, Yousef Sweid, Dennenesch Zoude, Isabel Schosning, Aaron Altaras, Tamar Amit-Joseph, Safinaz Sattar, Langston Uibel, Aziz Dyab

Shira Haas, Amit Rahav, Jeff Wilbusch, Alex Reid, Ronit Asheri, Delia Mayer, Dina Doronne, David Mandelbaum, Yousef Sweid, Dennenesch Zoude, Isabel Schosning, Aaron Altaras, Tamar Amit-Joseph, Safinaz Sattar, Langston Uibel, Aziz Dyab Twórcy: Anna Winger, Alexa Karolinski

Anna Winger, Alexa Karolinski Gatunek: Dramat obyczajowy

Dramat obyczajowy Kategorie: Osobisty, Wzruszający

Osobisty, Wzruszający Kraj produkcji: Niemcy

Niemcy Kategoria wiekowa: 13+

Wiedźmin

Serial "Wiedźmin" jest adaptacją cyklu książek fantasy autorstwa Andrzeja Sapkowskiego. Tytułowy wiedźmin, to w rzeczywistości Geralt z Rivii, którego codziennością jest zabijanie potworów. Żyje on w świecie, gdzie ludzie okazują się często gorsi niż najstraszniejsze monstra. Na Netflixie dostępny jest pierwszy sezon serialu, jednak twórcy zapowiedzieli już kontynuację. Wszystko, co powinniście wiedzieć na temat drugiego sezonu "Wiedźmina" przeczytacie w naszym artykule, tutaj.

Twórczyni: Lauren Schmidt Hissrich

Lauren Schmidt Hissrich Obsada: Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan,, Jodhi May, MyAnna Buring, Joey Batey, Eamon Farre, imi M Khayisa, Bjorn Hlynur Haraldsson, Adam Levy, Lars Mikkelsen, Royce Pierreson, Wilson Mbomio Anna Shaffer

Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan,, Jodhi May, MyAnna Buring, Joey Batey, Eamon Farre, imi M Khayisa, Bjorn Hlynur Haraldsson, Adam Levy, Lars Mikkelsen, Royce Pierreson, Wilson Mbomio Anna Shaffer Gatunek: Fantasy, Dramat

Fantasy, Dramat Kategorie: Emocjonujący

Emocjonujący Kategoria wiekowa: 16+

Dom z papieru

"Dom z papieru" to hiszpański serial powiadający o szajce rabusiów napadających na bank. Jednak nie jest to byle jaki skok, bo taki zaplanowany ze szczegółową dokładnością. Na Netflixie dostępne są 4 części serialu, ale twórcy ogłosili już że powstanie 5 i zarazem ostatni sezon produkcji. Wszystkie informacje, które znamy na temat kontynuacji możecie przeczytać tutaj.

Reżyser: Álex Pina

Álex Pina Obsada: Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Paco Tous, Alba Flores, Miguel Herrán, Pedro Alonso, Enrique Arce, María Pedraza, Itziar Ituño

Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Paco Tous, Alba Flores, Miguel Herrán, Pedro Alonso, Enrique Arce, María Pedraza, Itziar Ituño Gatunek: Thriller

Thriller Kategorie: Trzymający w napięciu, Emocjonujący

Trzymający w napięciu, Emocjonujący Kategoria wiekowa: 16+

Formuła 1: Jazda o życie

Serial dokumentalny "Formuła 1: Jazda o życie" pozwala nam zajrzeć za kulisy największych wyścigów samochodowych na świecie. Kierowcy, menadżerowie i właściciele zespołów żyją w pośpiechu, zarówno na torze, jak i poza nim. Zobacz, jak wygląda sezon zażartej rywalizacji w Formule 1.

Obsada: Robert Kubica, Daniel Ricciardo, Charles Leclerc, Christian Horner, Carlos Sainz, Max Verstappen, Sergio Pérez, Esteban Ocon, Fernando Alonso

Robert Kubica, Daniel Ricciardo, Charles Leclerc, Christian Horner, Carlos Sainz, Max Verstappen, Sergio Pérez, Esteban Ocon, Fernando Alonso Gatunek: Dokumentalny

Dokumentalny Kategorie: Sportowy, Wciągający, Emocjonujący

Sportowy, Wciągający, Emocjonujący Kraj produkcji: Wielka Brytania

Wielka Brytania Kategoria wiekowa: 16+

