Netflix łączy siły z Lidlem. Gadżety z Twoich ulubionych seriali na wyciągnięcie ręki

Na wiosnę Lidl przygotował niespodziankę dla wszystkich fanów seriali Netflixa. Już wkrótce do oferty sklepu trafią wyjątkowe gadżety związane z największymi hitami serwisu streamingowego.

Netflix to najpopularniejszy w Polsce serwis VOD, który cieszy się wielką liczbą subskrybentów. Wiele z seriali platformy stało się prawdziwymi przebojami w popkulturowym świecie, a ich fani chętnie sięgają po inspirowane produkcjami gadżety. Już wkrótce w fanowskie koszulki i inne przedmioty związane z hitami Netflixa będzie można zaopatrzyć się... w Lidlu!

Nie mylicie się, dyskontowi rzeczywiście udało się wejść we współpracę z platformą streamingową, a jej owocem jest kolekcja odzieży i gadżetów nawiązujących do trzech przebojowych seriali Netflixa: Stranger Things, Domu z papieru i Wiedźmina. Ceny przedmiotów wahają się od 14,99 zł do 99,00 zł.

Gadżety będą dostępne od poniedziałku, 27 marca 2023 roku. Uwaga: do sklepów warto popędzić, jak najszybciej! Lidl przygotował bowiem akcję promocyjną, która będzie obowiązywała tylko pierwszego dnia sprzedaży produktów. W dniu premiery kolekcji, trzeci najtańszy z wybranych przedmiotów kupicie 40% taniej.

Przekonajcie się, co dokładnie trafi do oferty Lidla.

T-shirt męski z nadrukiem z kolekcji Netflixa

Wzory: Dom z papieru, Stranger Things, The Witcher

Dom z papieru, Stranger Things, The Witcher Rozmiary: S (44/46) - XL (56/58)

S (44/46) - XL (56/58) Skład: 100% bawełna

Bluza dresowa męska z kolekcji Netflixa

Wzory: Dom z papieru, Stranger Things, The Witcher

Dom z papieru, Stranger Things, The Witcher Rozmiary: S (44/46) - XL (56/58)

S (44/46) - XL (56/58) Skład: jasnoszara – 70% bawełna, 28% poliester, 2% wiskoza; granatowa, czerwona – 60% bawełna, 40% poliester

Damska bluza z kapturem i nadrukiem, z kolekcji Netflixa

Wzory: Dom z papieru, Stranger Things, The Witcher

Dom z papieru, Stranger Things, The Witcher Rozmiary: XS (32/34) – L (44/46)

XS (32/34) – L (44/46) Skład: Wiedźmin – 57% bawełna, 43% poliester; Dom z papieru, Stranger Things – 60% bawełna, 40% poliester

Majtki bokserki męskie z kolekcji Netflixa, 2 pary

Wzory: Dom z papieru, Stranger Things, The Witcher

Dom z papieru, Stranger Things, The Witcher Rozmiary: 5/M - 7/XL

5/M - 7/XL Skład: 95% bawełna, 5% elastan

Skarpetki z kolekcji Netflix, 2 pary

Wzory: Dom z papieru, Stranger Things, The Witcher

Dom z papieru, Stranger Things, The Witcher Rozmiary: 35-46

Notes z kolekcji Netflix, 96 stron

Wzory: Dom z papieru, Stranger Things, The Witcher

Dom z papieru, Stranger Things, The Witcher Zestaw: notatnik i arkusz z naklejkami

