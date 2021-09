Netflix lepszy dzięki procesorom AMD EPYC

Serwis streamingowy pochwalił się osiągnięciem potężnej przepustowości dzięki zmianie serwerów na EPYC. Jest ona dokładnie dwa razy większa od tej, którą osiągał przy poprzednim sprzęcie. A ile dokładnie wynosi?

Netflix jak do tej pory miał przepustowość z jednego serwera wynoszącą 200 Gbps. Podczas prezentacji na EuroBSD 2021, Andrew Gallatin (Senior Software Engineer w Netflixie) opisał zmiany, jakie dało przejście na procesory serwerowe AMD EPYC Rome. Dzięki zastosowaniu 32 rdzeni Zen 2 z taktowaniem 2,5 GHz (w trybie boost 3,35 GHz) przepustowość została podwojona i wynosi obecnie 400 Gbps. Procesory EPYC oferuje 128 szyn PCIe 4.0, a w parze z 256 GB pamięci DDR4-3200 umożliwia to przepustowość do 1,2 Tbps pomiędzy urządzeniami sieciowymi.

Jeśli ciekawi Cię, gdzie Netflix przechowuje swoje filmy, możemy zaspokoić Twoją ciekawość - każdy serwer korzysta z 18 dysków Western Digital WD SN720 2TB NVMe oraz adapterów Nvidia Mellanox ConnectX-6 Dx. Na tym nie koniec. Platforma eksperymentuje także z konfiguracjami NUMA (Non Uniform Memory Architecture) do zmaksymalizowania przepustowości. Oczywiście do obsługi całej infrastruktury niezbędne jest dedykowane oprogramowanie oraz firmware.

