Netflix listopad 2021 — kalendarz premier i nowości

Platforma Netflix podała oficjalną listę listopadowych premier i nowości. Sprawdź, co ciekawego będziesz mógł zobaczyć w tym miesiącu!

Listopad to miesiąc przełomowy pomiędzy jesienią a zimą. Trzeba przyznać, że głównie z tego powodu kojarzy się on z coraz to krótszym dniem, pluchą oraz zimnem. To oczywiście nie zachęca do rozrywek prowadzonych na świeżym powietrzu, na skutek czego większość z nas przenosi się przed telewizory z ciepłą herbatą oraz kocem. Ciemna aura za oknem sprzyja nie tylko oglądaniu horrorów, ale także dokumentów oraz kryminałów.

Wygląda na to, że podobny schemat myślenia przyjęli przedstawiciele platformy Netflix. Identycznie jak w październiku, zaproponowali oni dla swoich użytkowników szereg ciekawych premier i nowości. Pozwolą one nie tylko przetrwać trudny okres jesienny, ale także cieszyć się rozmaitymi tytułami wywołującymi gęsią skórkę. Dotyczy to jednakowo kontynuacji oryginalnych produkcji Netflixa, jak i na licencji.

Królowie przekrętu

reż. Guillaume Nickloux

Pierwszą propozycją jest francuski film dokumentalny o tytule “Królowie przekrętu” w reżyserii Guillaume Nickloux. Fabuła opowiada historię kryminalną dwóch oszustów, których celem było zhakowanie systemu limitu emisji dwutlenku węgla UE. W efekcie tego musieli się zastanowić, co jest ważniejsze: przyjaźń, czy pieniądze. Premiera produkcji odbywa się 3 listopada.

Szybkość odwagi

reż. Jimmy Wan

“Szybkość odwagi” to chiński film w reżyserii Jimmy’ego Wana, którego fabuła została oparta na faktach. Opowiada ona historię bijącego rekordy paraolimpijczyka So Wa-waia, którego sukces był podyktowany jego ciężką pracą oraz relacją z matką. Premiera zaplanowana jest na 5 listopada.

fot. Netflix

Miłosna pułapka

reż. Hernán Jiménez García

“Miłosna pułapka” to amerykańska komedia romantyczna wyreżyserowana przez Hernán Jiménez García. Fabuła opowiada o dziennikarce z Los Angeles, która poznaje w Internecie swojego wymarzonego mężczyznę. Niestety, gdy leci na drugi koniec kraju tylko po to, by go zobaczyć, okazuje się, że złapała się na fałszywy profil. W rolach głównych gwiazdorska obsada: Nina Dobrev, Jimmy O. Yang oraz Darren Barnet. Premiera 5 listopada.

Yara

reż. Marco Tullio Giordana

“Yara” w reżyserii Marco Tullio Giordana to wzruszający włoski dramat, którego fabuła została oparta na prawdziwej historii. Opowiada ona o tajemniczym zniknięciu trzynastolatki, które wstrząsnęło pewną panią prokurator. Kobieta jest zdeterminowana, by dociec prawdy, jak to się jednak dla niej skończy? Premiera filmu odbędzie się 5 listopada.

Mało prawdopodobny morderca

“Mało prawdopodobny morderca” to szwedzki miniserial kryminalny. Fabuła podąża śladami mężczyzny, który prawdopodobnie uniknął sądu za zabójstwo. Wszystko wskazuje na to, że podał się on za świadka zamachu na premiera Olofa Palme, kiedy w rzeczywistości był jego katem… W roli głównej Robert Gustafsson, Peter Andersson i Mikael Persbrandt. Premiera 5 listopada.

Big Mouth: Sezon 5

twórcy Nick Kroll, Andrew Goldberg, Mark Levin, Jennifer Flackett

“Big Mouth” to amerykański sitcom, który zdobył ogromną popularność na platformie Netflix. Na dzień dzisiejszy produkcja składa się z 4 opublikowanych sezonów, a kolejny pojawi się 5 listopada. Fabuła opowiada o przygodach dnia codziennego dwóch kumpli: Nicka Krolla oraz Andrewa Goldberga. Oczywiście, w krzywym zwierciadle.

Glória: Sezon 1

“Glória” to portugalski dramat telewizyjny, który według twórców trzyma w napięciu nawet najmniej przejętych widzów. Akcja serialu dzieje się w 1968 roku w wiosce Glória do Ribatejo, gdzie roi się od szpiegów, kłamstw i tajemnic. Bieg historii może zmienić tylko jedna osoba — niepozorny inżynier z Radia Wolna Europa. Premiera zaplanowana jest na 5 listopada.

Narcos: Meksyk: Sezon 3

twórcy Carlo Bernand, Chris Brancato, Doug Miro

"Narcos: Meksyk" to kontynuacja amerykańskiego serialu "Narcos" udostępniona na platformie Netflix. Na dzień dzisiejszy opublikowane są dwa sezony, a twórcy już ogłosili datę premiery trzeciego sezonu. Oficjalnie podano, że debiut odbędzie się 5 listopada tego roku. Co ciekawe, w ostatniej części twórcy zaplanowali pewną zmianę. Otóż po raz pierwszy pojawi się narratorka w postaci Luisy Rubino. Odgrywa ona rolę młodej dziennikarki, której misją jest ujawnienie korupcji.

Arcane: Sezon 1

Czas na propozycję, która z pewnością nie będzie obojętna fanom gry League of Legends. Mowa o serialu “Arcane”, który opowiada historię osadzoną w utopijnym regionie Piltover i pogrążonej w mroku dzielnicy Zaun. To właśnie tam znajdują się dwie główne bohaterki: Vi oraz Jinx. Siostry, które z czasem staną się legendą League. Premiera pierwszych trzech odcinków 7 listopada. Kolejne pojawią się 13 listopada oraz 20 listopada.

Kajko i Kokosz: Sezon 2

“Kajko i Kokosz” to ekranizacja serii komiksów o tym samym tytule autorstwa Janusza Christy. Fabuła opowiada o dwóch słowiańskich wojów mieszkających w grodzie kasztelana Mirmiła. Ich głównymi wrogami są Zbójcerze pod komendą Hagemona i jego zastępcy. Premiera drugiego sezonu zaplanowana jest na 17 listopada.

Riverdale: Sezon 6

twórca Roberto Aguirre-Sacasa

Serial „Riverdale” składa się z 5 opublikowanych sezonów, a kolejny premierę ma zaplanowaną na 17 listopada. Produkcja opowiada o grupce przyjaciół, którzy próbują rozwiązać sprawę morderstwa nastolatka z wpływowej rodziny. Zagadka jest jednak bardziej złożona, niż to się początkowo wydaje, a mroczne sekrety mieszkańców dodatkowo wszystko komplikują.

Poobijana

reż. Halle Berry

Film "Poobijana" to dramat, który zainteresuje nie tylko fanów MMA, ale także Oscarów. Głównie dlatego, że w roli głównej pojawia się nagrodzona statuetką Halle Berry, która równocześnie jest też reżyserką. Scenariusz został napisany przez Michelle Rosenfarb i opowiada o Jackie Justice, okrytej hańbą byłej uczestniczce MMA. Po latach od kompromitacji kobieta daje się namówić na powrót do zawodów. W tym samym czasie niespodziewanie przez jej drzwiami staje jej syn, którego oddała tuż po porodzie. W pozostałych rolach: Adriane Lenox, Sheila Atim, Valentina Shevchenko i Stephen McKinley Henderson. Premiera 24 listopada.

Kalendarz premier Netflix w listopadzie

Nadchodzące premiery Netflix Originals

Tytuł Data premiery Rodzina Clausów 1 listopada 2021 Tajny obóz: Naziści w Ameryce 2 listopada 2021 Ridley Jones: Strażniczka Muzeum: Sezon 2 2 listopada 2021 Królowie przekrętu 3 listopada 2021 Zemsta Rewolwerowca 3 listopada 2021 Dorwać mordercę 4 listopada 2021 Film o policjantach 5 listopada 2021 Klub: Część 1 5 listopada 2021 Szybkość odwagi 5 listopada 2021 Miłość na dystans 5 listopada 2021 Miłosna pułapka 5 listopada 2021 Nie mogliśmy dorosnąć 5 listopada 2021 Yara 5 listopada 2021 Mało prawdopodobny morderca: Miniserial 5 listopada 2021 Big Mouth: Sezon 5 5 listopada 2021 Glória: Sezon 1 5 listopada 2021 Narcos: Meksyk: Sezon 3 5 listopada 2021 Święta u Christmasów 6 listopada 2021 Arcane: Sezon 1 7 listopada 2021 Twoje życie to żart 9 listopada 2021 A Storybots Space Adventure 9 listopada 2021 Zwierzęta z bliska: Sezon 1 10 listopada 2021 Gentefield: Sezon 2 10 listopada 2021 Pomiędzy 10 listopada 2021 Happiness Ever After 10 listopada 2021 Miłość i kłamstwa: Sezon 1 11 listopada 2021 7 więźniów 11 listopada 2021 Czerwona nota 12 listopada 2021 Kłamstwa i oszustwa 15 listopada 2021 Johnny Test: Misja Klops 16 listopada 2021 Storybots: Laugh, Learn, Sing: Collection 1 16 listopada 2021 Kajko i Kokosz: Sezon 2 17 listopada 2021 Riverdale: Sezon 6 17 listopada 2021 Król tygrysów 2 17 listopada 2021 W rytmie świąt: Sezon 1 17 listopada 2021 Oderwij wzdłuż linii: Sezon 1 17 listopada 2021 Królowa Flow: Sezon 2 17 listopada 2021 Zaprowadź mnie do domu 18 listopada 2021 Psy w kosmosie: Sezon 1 18 listopada 2021 Carlos Ballarta: Fałszywy prorok 18 listopada 2021 Zamiana z księżniczką 3 18 listopada 2021 Procesja 19 listopada 2021 Wyjaśniamy tajemnice umysłu: Sezon 2 19 listopada 2021 Reflection of you 19 listopada 2021 Hellbound 19 listopada 2021 Dmuchacze szkła: Święta: Sezon 1 19 listopada 2021 Cowboy Bebop: Sezon 1 19 listopada 2021 Ojcowska miłość 19 listopada 2021 Dhamaka 19 listopada 2021 Rick, Tick,,, Boom! 19 listopada 2021 New world 20 listopada 2021 Buntownicy 22 listopada 2021 Uzasadniona wątpliwość: Historia dwóch porwań 23 listopada 2021 Władcy wszechświata: Objawnienie: Część 2 23 listopada 2021 Gofcia i Mochi: Świąteczna uczta 23 listopada 2021 Selling Sunset: Sezon 4 24 listopada 2021 Rudzik Rudzia 24 listopada 2021 Szczera prawda 24 listopada 2021 Chłopiec zwany gwiazdką 24 listopada 2021 Poobijana 24 listopada 2021 Nie ma jak w rodzinie: Sezon 5 25 listopada 2021 Super Crooks: Sezon 1 25 listopada 2021 Zaginięcie Birgit Meier 26 listopada 2021 Akademia Czekolady: Sezon 1 26 listopada 2021 Światło nocy: Część 1 26 listopada 2021 Zielony wąż 26 listopada 2021 Świąteczny zamek 26 listopada 2021 Rozpieszczone bachory 26 listopada 2021 Nisser: Sezon 1 28 listopada 2021 14 szczytów: Nie ma rzeczy niemożliwych 29 listopada 2021 Szczyt Bogów 30 listopada 2021 Im więcej, tym przyjemniej 30 listopada 2021 Karolek z Naklejkowa: Śnieżne opowieści 30 listopada 2021 Karolek z Naklejkowa: Klasyczne bajki w nowej odsłonie 30 listopada 2021 Karolek z Naklejkowa: Skradziony musical walentynkowy 30 listopada 2021 Rozparowani: Sezon 1 wkrótce

