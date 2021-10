Netflix – najciekawsze premiery tygodnia [11.10-17.10]

Zastanawiacie się co obejrzeć na Netflix? Zobaczcie wszystkie nowości tego tygodnia amerykańskiej platformy VOD.

Spis treści

W tym tygodniu platforma Netflix przygotowała wiele ciekawych propozycji. W końcu pojawi się trzeci sezon serialu Ty. Obejrzymy też polski thriller Hiacynt z Tomaszem Ziętkiem w roli głównej. Netflix udostępnia nam coraz więcej produkcji z Korei Południowej, takich jak My name oraz Snajper. Koniec zabójcy. Oczywiście nie możemy zapomnieć o tym, że zbliża się Halloween. Zobaczymy więc kilka nowych horrorów oraz animacji o tematyce tego wydarzenia.

Hiacynt

Hiacynt to thriller, który osadzony jest w realiach peerelowskiej Polski lat 80.. Głównym bohaterem jest pracownik milicji, Robert, który jak twierdzi, jest milicjantem z zasadami. Te zostaną wystawione na próbę, kiedy otrzyma sprawę morderstwa. Okazuje się, że wpada na trop seryjnego mordercy gejów. W trakcie śledztwa poznaje Arka, którego chce wykorzystać jako swojego informatora. Nie zdaje sobie jednak sprawy, jak bardzo ta relacja wpłynie nie tylko na jego pracę, ale także życie osobiste.

Polska

Piotr Domalewski

Marcin Ciastoń

thriller

Tomasz Ziętek, Hubert Miłkowski, Ada Chlebicka, Marek Kalita, Tomaz Schuchardt, Sebastian Stankiewicz, Jacek Poniedziałek, Piotr Trojan, Agnieszka Suchora, Tomasz Włosok.

16+

Data premiery: 13 października

Ty [sezon 3]

"Ty" to amerykański serial telewizyjny, którego pierwszy sezon był emitowany przez Lifetime, a drugi przez Netflixa. Fabuła opowiada o Joe, który na co dzień jest właścicielem księgarni. Jego życie jest całkiem normalne, do momentu aż zakochuje się w jednej z klientek. Problem pojawia się gdy jego uczucie zmienia się w obsesję. Przypomnijmy szczegóły dotyczące produkcji.

Stany Zjednoczone

Greg Berlanti, Sera Gamble

dramat, mroczny, trzymający w napięciu, oparty na literaturze

Penn Badgley, Victoria Pedretti, Elizabeth Lail, Shay Mitchell, Jenna Ortega, James Scully, Ambyr Childres, Carmela Zumbado

16+

Data premiery: 15 października

My Name

Na platformie Netflix coraz większą popularność zyskują koreańskie produkcje. Kolejną z nich jest serial My Name. Opowiada on historię żądnej zemsty kobiety, której ojciec został zamordowany. Obdarza zaufaniem potężnego szefa gangu i na jego polecenie wstępuje do policji.

Korea Południowa

Kim Jin-min

Kim Ba-da

mroczny, trzymający w napięciu,

Han So-hee, Park Hee-soon, Ahn Bo-hyun, Kim Sang-ho, Lee Hak-joo, Chang Ryul

16+

Data premiery: 15 października

Wszystkie premiery tego tygodnia na Netflix:

11.10 (poniedziałek)

Klub opiekunek

12.10 (wtorek)

Filmy naszej młodości [sezon 3]

Konwergencja: Odwaga w obliczu kryzysu

Bogdan Boner: Egzorcysta [sezon 2]

Za kulisami musicalu Malinche: Dokument Nacho Cano

Bright: Samurai Soul

Mighty Express [sezon 5]

13.10 (środa)

Hiacynt

Bezpieczna odległość

Violet Evergarden. Film

14.10 (czwartek)

Marianne i Leonard: słowa miłości

Szukajcie Wiktorii

Another Life [sezon 2]

Komediowy wieczór w Paryżu

Slashers

A World Without

15.10 (piątek)

Ty [sezon 3]

Zapomniana bitwa

My name [sezon 1]

Jak boss

Clemency

Cocomelon [sezon 4]

Ja, Ty, My, Oni

Arrow [sezon 8]

Snajper. Koniec zabójcy

Angeliena

Złe dni

Masha's Spooky Stories [sezon 1]

Zabójca pod łóżkiem

Reksin: Żarłaczne Halloween

My best friend's wedding

Świat Karmy [sezon 1]

Little Things [sezon 4]

16.10 (sobota)

Misfit: Serial [sezon 1]

17.10 (niedziela)

Wszyscy są zadowoleni

Kryjówka na odludziu

