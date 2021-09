Netflix – najciekawsze premiery tygodnia [13.09-19.09]

Zastanawiacie się co obejrzeć na Netflix? Zobaczcie wszystkie nowości tego tygodnia amerykańskiej platformy VOD.

Spis treści

W tym tygodniu na platformie Netflix zadebiutuje dokument o życiu legendy Formuły 1: Schumacher. Swoją premierę będzie miał trzeci sezon niezwykle popularnego serialu Sex Education. Zobaczymy także jak Ben Affleck radzi sobie z rolą trenera szkolnej drużyny koszykówki w Drodze powrotnej.

Droga powrotna

Wydawało się, że Jack Cunningham miał przed sobą świetlaną przyszłość. W liceum był gwiazdą koszykówki, co otworzyło mu drogę na studia, ale pewnego dnia z niejasnych powodów zrezygnował z gry, rujnując swoją szansę na sukces. Obecnie Jack tkwi w bezsensownej pracy i topi smutki w alkoholu, przez co stracił żonę i nadzieję na lepsze życie. Kiedy zostaje poproszony o poprowadzenie podupadającej drużyny koszykówki w swojej dawnej szkole, podejmuje się tego wyzwania, zaskakując tą decyzją nawet samego siebie.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Gavin O'Connor

: Gavin O'Connor Scenariusz : Gavin O'Connor, Brad Ingelsby

: Gavin O'Connor, Brad Ingelsby Gatunek : dramat, sportowy

: dramat, sportowy Obsada : Ben Affleck, Al Madrigal, Janina Gavankar, Michaela Watkins, Brandon Wilson, Will Ropp, Melvin Gredd

: Ben Affleck, Al Madrigal, Janina Gavankar, Michaela Watkins, Brandon Wilson, Will Ropp, Melvin Gredd Data premiery: 15 września

Sex Education

Serial w reżyserii debiutującej Laurie Nunn to absolutny hit ostatnich lat. Fabuła opowiada o Otisie, nastolatku, który chociaż sam jest prawiczkiem, to o seksie wie naprawdę dużo. Dzieje się to za sprawą jego mamy, która z zawodu jest seksuologiem. Chłopak nie chce jednak trzymać wiedzy tylko dla siebie, więc wspólnie z Maeve zaczyna udzielać w szkole porad seksualnych. W rolach głównych: Gillian Anderson, Asa Butterfield, Ncuti Gatwa oraz Emma Mackey.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Twórcy : Laurie Nunn

: Laurie Nunn Obsada : Asa Butterfield, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Emma Mackey, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Alistair Petrie, Aimee Lou Wood, Mimi Keene, Chanel Kular, Tanya Reynolds, Patricia Allison, Mikael Persbrandt, Rakhee Thakrar, Jemima Kirke, Anne-Marie Duff

: Asa Butterfield, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Emma Mackey, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Alistair Petrie, Aimee Lou Wood, Mimi Keene, Chanel Kular, Tanya Reynolds, Patricia Allison, Mikael Persbrandt, Rakhee Thakrar, Jemima Kirke, Anne-Marie Duff Gatunek : dramat, komedia

: dramat, komedia Data premiery: 17 września

Schumacher

Nakręcony przy pełnym wsparciu rodziny Michaela Schumachera dokument "Schumacher" przedstawia unikalne wywiady i niepublikowane wcześniej materiały archiwalne, które składają się na pełen delikatności, a zarazem krytyczny portret siedmiokrotnego mistrza świata. Film analizuje liczne aspekty składające się na wizerunek tego nietuzinkowego sportowca i towarzyszy mu podczas zawrotnej kariery w pełnej wyzwań dyscyplinie sportowej, którą kochają miliony ludzi z całego świata. Michael Schumacher zdobył sławę dzięki swojej silnej woli i determinacji w walce o zwycięstwo na przekór wszelkim przeciwnościom. Jest z natury skryty, a mimo to stanowi inspirację dla milionów kibiców. Jednak swój sukces zawdzięcza nie tylko wyścigom samochodowym. Sile charakteru i woli walki towarzyszą pewne kompleksy i brak pewności siebie, uzupełniając portret wrażliwego i skłonnego do refleksji mężczyzny. Głównymi bohaterami historii Michaela są jego rodzice, dzieci oraz Corinna Schumacher, jego miłość z dzieciństwa i towarzyszka życia. Oto co mają nam o nim do powiedzenia...

Reżyseria : Hanns-Bruno Kammertöns, Vanessa Nöcker, Michael Wech

: Hanns-Bruno Kammertöns, Vanessa Nöcker, Michael Wech Scenariusz : Hanns-Bruno Kammertöns, Vanessa Nöcker, Michael Wech

: Hanns-Bruno Kammertöns, Vanessa Nöcker, Michael Wech Gatunek : dokument

: dokument Data premiery: 15 września

Wszystkie premiery tego tygodnia na Netflix:

14.09 (wtorek)

Miecz zabójcy demonów - Kimetsu no Yaiba

Ty kontra dzicz: Mroźna misja

Najciekawsze obiekty wakacyjne świata [sezon 2]

Jack Whitehall: Podróże z moim ojcem [sezon 5]

15.09 (środa)

Schumacher

Straszne historie

Too hot to handle. Ameryka Łacińska

Droga powrotna

Seberg

Nailed It [sezon 6]

16.09 (czwartek)

He-Man i Władcy wszechświata

Czarne święta

Moi bohaterowie kowboje

Final Space [sezon 3]

17.09 (piątek)

Sex Education [sezon 3]

Squid Game [sezon 1]

Północny bastion

Chicago Party Aunt [sezon 1]

Tatăl Mută Munții

Z kamerą u Kardashianów [sezon 6]

Nieopowiedziane historie

Winda dla pacjentów

19.09 (niedziela)