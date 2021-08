Netflix – najciekawsze premiery tygodnia [23.08-29.08]

Zastanawiacie się co obejrzeć na Netflix? Zobaczcie wszystkie nowości tego tygodnia amerykańskiej platformy VOD.

Spis treści

W tym tygodniu Netflix przygotował dla nas wiele serialowych nowości. Przede wszystkim możemy obejrzeć wszystkie dotychczasowe sezony Mr. Robot z Ramim Malekiem w roli głównej. Swoją premierę będzie miała także najnowsza polska produkcja platformy, czyli serial Otwórz oczy. W ofercie pojawią się także takie hity kinowe jak Jumanji: Następny poziom oraz Tomb Raider, a także zapowiadana od dłuższego czasu animacja Wiedźmin: Zmora Wilka.

Jumanji: Następny poziom

Jumanji: Następny poziom to powrót słynnych bohaterów, których poznaliśmy w Jumanji: Przygoda w dżungli. Tyle że zasady gry zmieniły się diametralnie. Wszyscy zmuszeni są do powrotu do świata Jumanji, by uratować jednego ze swych przyjaciół, któremu nie udało się opuścić gry. Nie spodziewają się jednak, że nic nie pójdzie zgodnie z ich oczekiwaniami. Przyjdzie im stawić czoła niebezpieczeństwom i temu, co nieznane – od jałowych pustyń przez śnieżne szczyty gór. Tylko czy uda im się wyjść z najbardziej wciągającej gry świata?

Zobacz również:

Kraj produkcji : USA

: USA Reżyseria : Jake Kasdan

: Jake Kasdan Scenariusz : Jake Kasdan, Jeff Pinkner, Scott Rosenberg

: Jake Kasdan, Jeff Pinkner, Scott Rosenberg Gatunek : fantastyka, przygodowy

: fantastyka, przygodowy Obsada : Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillan, Kevin Hart, Nick Jonas, Danny DeVito, Awkwafina, Danny Glover, Rory McCann

: Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillan, Kevin Hart, Nick Jonas, Danny DeVito, Awkwafina, Danny Glover, Rory McCann Data premiery: 25 sierpnia

Otwórz oczy

Serial opowiadać będzie historię Julki, nastolatki, która cierpi na amnezję. Choroba spowodowana została przez tragiczny wypadek, w którym ginie rodzina dziewczyny. Trafia na terapię do ośrodka, w którym poznaje inne osoby, które trafiły tam z takim samym schorzeniem jak Julka. Poznaje tam Adama, który staje się tam jej przewodnikiem. Kiedy jednak Julka zaczyna mieć dziwne sny, które wydają się jej aż nazbyt realne, zastanawia się, czy miejsce, w którym się znajduje jest tym, za które je dotychczas uważała. Dziewczyna stara się uciec z ośrodka jednocześnie dążąc do odkrycia prawdy: ten świat nie jest takim, jakim się wydaje.

Kraj produkcji : Polska

: Polska Reżyseria : Anna Jadowska, Adrian Panek

: Anna Jadowska, Adrian Panek Scenariusz : Kasper Bajon, Igor Brejdygant, Milena Dutkowska, Klara Kochańska

: Kasper Bajon, Igor Brejdygant, Milena Dutkowska, Klara Kochańska Gatunek : thriller, sci-fi

: thriller, sci-fi Obsada : Maria Wawreniuk, Marcin Czarnek, Marta Nieradkiewicz, Ignacy Liss, Zuza Galewicz, Sara Celler-Jezierska, Klaudia Koścista, Dawid Kartaszewicz

: Maria Wawreniuk, Marcin Czarnek, Marta Nieradkiewicz, Ignacy Liss, Zuza Galewicz, Sara Celler-Jezierska, Klaudia Koścista, Dawid Kartaszewicz Data premiery: 25 sierpnia

Tomb Raider

Lara Croft to niepokorna córka ekscentrycznego podróżnika, który zniknął, gdy dziewczyna miała kilkanaście lat. Teraz, jako 21-letnia kobieta, podąża własną ścieżką, odmawiając spełnienia woli ojca, który chciał dla niej spokojnego życia. Zostawia wszystko za sobą i udaje się w ostatnie znane miejsce jego pobytu. Poszukując śladów, musi odnaleźć osławiony grobowiec na mitycznej wyspie u wybrzeży Japonii. Jeśli nie przezwycięży własnych lęków, może nie przeżyć niezwykle niebezpiecznej wyprawy. Jak wiele poświęci, by poznać tajemnicę zniknięcia ojca i zyskać miano tomb raidera?

Kraj produkcji : USA

: USA Reżyseria : Roar Uthug

: Roar Uthug Scenariusz : Geneva Robertson-Dworet, Alastair Siddons

: Geneva Robertson-Dworet, Alastair Siddons Gatunek : przygodowy

: przygodowy Obsada : Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins, Daniel Wu, Kristin Scott Thomas, Derek Jacobi, Nick Frost, Hannah John-Kamen

: Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins, Daniel Wu, Kristin Scott Thomas, Derek Jacobi, Nick Frost, Hannah John-Kamen Data premiery: 23 sierpnia

Wszystkie premiery tego tygodnia na Netflix:

23.08 (poniedziałek)

Tomb Raider

Wiedźmin: Zmora Wilka

Mr. Robot [sezony 1-4]

24.08 (wtorek)

Sportowe opowieści: Caitlyn Jenner

Oggy Oggy [sezon 1]

25.08 (środa)

Jumanji: Następny poziom

Otwórz oczy [sezon 1]

Bob Ross: Szczęśliwe wypadki, zdrada i chciwość

Clickbait

Dawne rytuały

Post Mortem: W Skarnes nie umiera nikt [sezon 1]

Naprawdę miłość

Scott Lindgren: Z nurtem życia

Hotelowe metamorfozy [sezon 1]

Jan Boży: Uzdrowienia i zbrodnie

26.08 (czwartek)

Zjazd rodzinny [część 4]

Edens Zero [sezon 1]

27.08 (piątek)

Cały on

SAS: Atak na Eurostar

D.P. [sezon 1]

Valdosta Wildcats: Drużyna mistrzów [sezon 1]

King of boys: The Return of the King

Ario w Nowym Jorku [sezon 1]

Ride on time [sezon 3]

29.08 (niedziela)

Nevertheless [sezon 1]

The Ingenuity of the Household [sezon 1]

