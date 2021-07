Netflix - najciekawsze premiery tygodnia [27.07-2.08]

Zastanawiacie się co obejrzeć na Netflix? Zobaczcie wszystkie nowości tego tygodnia amerykańskiej platformy VOD.

Spis treści

W tym tygodniu największa ilość premier przypada na niedzielę, czyli 1 sierpnia. Standardowo więc, pierwszy dzień kolejnego miesiąca obfituje w wiele nowości na platformie Netflix. Swoją premierę będzie miała polska produkcja Bartkowiak z Józefem Pawłowskim w roli głównej oraz filmy Creed: Narodziny legendy i Creed 2, w których Sylvester Stallone powróci jako ikoniczny Rocky Balboa.

Bartkowiak

Młody profesjonalny zawodnik MMA Tomek zostaje zdyskwalifikowany po walce o mistrzostwo. Postanawia zniknąć i zmienić swoje dotychczasowe życie. Zmuszony do powrotu przez niespodziewaną śmierć bliskiej osoby, przejmuje klub nocny Ring. Po drodze, wraz z córką swojego byłego trenera, wkracza w groźny świat przestępczy. Próbując rozwikłać tajemnicę z przeszłości, wpadają w kłopoty oraz narażają się niebezpiecznym i wpływowym ludziom.

Kraj produkcji : Polska

: Polska Reżyseria : Daniel Markowicz

: Daniel Markowicz Scenariusz : Daniel Bernardi

: Daniel Bernardi Gatunek : kryminał, akcja

: kryminał, akcja Obsada : Józef Pawłowski, Zofia Domalik, Szymon Bobrowski, Bartłomiej Topa, Janusz Chabior, Rafał Zawierucha, Antoni Pawlicki

: Józef Pawłowski, Zofia Domalik, Szymon Bobrowski, Bartłomiej Topa, Janusz Chabior, Rafał Zawierucha, Antoni Pawlicki Data premiery: 28.07

Creed: Narodziny legendy

Sylvester Stallone powraca na ekrany jako Rocky Balboa, jeden z najsłynniejszych bohaterów w historii kina. We współczesnej odsłonie serii do Filadelfii przyjeżdża młody Adonis Creed. Jest synem Apolla, niegdyś zaciekłego rywala i jednocześnie wielkiego przyjaciela Rocky’ego. Młody mężczyzna nigdy nie poznał ojca, ale boks niewątpliwie ma we krwi. Rzuca świetnie zapowiadającą się karierę i, ryzykując swoją przyszłość, stawia na realizację marzeń. Nieakceptowany przez środowisko zawodowców, mentora znajduje w Rockym. Mistrz, początkowo niechętny, dostrzega w końcu w Adonisie siłę i determinację ojca. Czy przy wsparciu legendarnego pięściarza i ukochanej kobiety młody Creed zdoła udowodnić swoją wartość? Czy będzie w stanie stworzyć własną legendę?

Kraj produkcji : USA

: USA Reżyseria : Ryan Coogler

: Ryan Coogler Scenariusz : Ryan Coogler

: Ryan Coogler Gatunek : dramat, sportowy

: dramat, sportowy Obsada : Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson, Phylicia Rashad, Andre Ward, Graham McTavish, Tony Bellew, Liev Schreiber

: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson, Phylicia Rashad, Andre Ward, Graham McTavish, Tony Bellew, Liev Schreiber Data premiery: 1.08

Blade: Mroczna trójca

Blade powraca, już po raz trzeci. Władzę nad Ziemią, z rąk ludzi, starają się przejąć Wampiry. Jedyną osobą, która może zapobiec zagładzie planety jest Blade, "Chodzący za dnia" wampir, któremu niestraszne jest dzienne światło. Pomaga mu starzec Whistler, który wspiera go swoją wiedzą i produkowaną przez siebie, specjalną bronią na wampiry. Blade staje do walki, ale przywódca wampirów rozpoczyna kampanię oszczerstw w prasie, na jego temat. Od tej chwili, nasz bohater musi uciekać przed polującą na niego policją, która uważa go za strasznego potwora.

Kraj produkcji : USA

: USA Reżyseria : David S. Goyer

: David S. Goyer Scenariusz : David S. Goyer, Marv Wolfman, Gene Colan

: David S. Goyer, Marv Wolfman, Gene Colan Gatunek : horror, akcja

: horror, akcja Obsada : Wesley Snipes, Dominic Purcell, Jessica Biel, Ryan Reynolds, Paul Levesque, Kris Kristofferson, Parker Posey

: Wesley Snipes, Dominic Purcell, Jessica Biel, Ryan Reynolds, Paul Levesque, Kris Kristofferson, Parker Posey Data premiery: 1.08

Wszystkie premiery tego tygodnia na Netflix

27.07 (wtorek)

Jak sprzedawać dragi w sieci (szybko) [sezon 3]

Plastic Cup Boys [część 1]

Mighty Express [sezon 4]

28.07 (środa)

Bartkowiak

Crank

Przerabianie tatuaży [sezon 1]

Niezwykły świat grzybów

Miłość jest ślepa [sezon 1]

29.07 (czwartek)

Nie uciekniesz od miłości

Transformers: Wojna o Cybertron: Królestwo [rozdział 1]

30.07 (piątek)

Outer Banks [sezon 2]

Ostatni najemnik

Ruruoni Kenshin: The Beginning

Magicy makijażu [sezon 3]

John Delorean. Potentat i legenda [sezon 1]

Świat centraurów [sezon 1]

Piekło

1.08 (niedziela)