Netflix – najciekawsze premiery tygodnia [9.08-15.08]

Zastanawiacie się co obejrzeć na Netflix? Zobaczcie wszystkie nowości tego tygodnia amerykańskiej platformy VOD.

Spis treści

W tym tygodniu Netflix przygotował dla nas wiele seriali dokumentalnych i historycznych z Niemiec. Pojawią się one na platformie w niedzielę. Poza tym obejrzymy film Bloodshot, opowiadający historię super-żołnierza Raya Garrisona. Zadebiutuje także najnowszy film Netflixa Beckett z Alicią Vikander i Johnem Davidem Washingtonem w rolach głównych.

Beckett

W czasie wakacji w Grecji amerykański turysta Beckett zostaje uwikłany w sprawę tragicznego wypadku. Musi uciekać, aby ratować życie. Próbuje dotrzeć do ambasady amerykańskiej, aby oczyścić swoje imię, jednak władze depczą mu po piętach, napięcie sięga zenitu, narastają niepokoje polityczne, a Beckett pogrąża się w niebezpiecznej sieci spisku.

Kraj produkcji : USA, Grecja, Włochy, Brazylia

: USA, Grecja, Włochy, Brazylia Reżyser : Ferdinando Cito Filomarino

: Ferdinando Cito Filomarino Scenariusz : Kevin A. Rice

: Kevin A. Rice Gatunek : thriller

: thriller Obsada : Alicia Vikander, John David Washington, Boyd Holbrook, Vicky Krieps, Daphne Alexander, Panos Koronis

: Alicia Vikander, John David Washington, Boyd Holbrook, Vicky Krieps, Daphne Alexander, Panos Koronis Data premiery: 13.08

Bloodshot

Ray Garrison jest żołnierzem, który ginie podczas akcji i zostaje przywrócony do życia przez korporację RST jako super-człowiek zwany Bloodshot. Jego krew pełna jest neotechnologicznych rozwiązań, dzięki czemu mężczyzna jest nie do zatrzymania. Jest silniejszy od każdego, a jego organizm ma niezwykłą zdolność do natychmiastowej regeneracji. Niestety za sprawą decyzji korporacji traci kontrolę nad swoim życiem. Jego wspomnienia i pamięć zostają mu wykasowane, trudno mu więc odróżnić prawdę od fikcji.

Kraj produkcji : USA

: USA Reżyser : Dave Wilson

: Dave Wilson Scenariusz : Eric Heisserer, Jeff Wadlow

: Eric Heisserer, Jeff Wadlow Gatunek : akcja, sci-fi

: akcja, sci-fi Obsada : Vin Diesel, Elza Gonzalez, Sam Heughan, Guy Pearce, Toby Kebbell, Lamorne Morris, Talulah Riley

: Vin Diesel, Elza Gonzalez, Sam Heughan, Guy Pearce, Toby Kebbell, Lamorne Morris, Talulah Riley Data premiery: 10.08

The Kissing Booth 3

To ostatnie lato Elle przed wyjazdem do college'u. Dziewczyna musi podjąć najtrudniejszą decyzję w życiu - przeprowadzić się na drugi koniec kraju ze swoim wymarzonym chłopakiem Noah albo dotrzymać dawno złożonej obietnicy i wybrać uczelnię, na którą wybiera się jej najlepszy przyjaciel Lee. Czyje serce złamie Elle?

Kraj produkcji : USA

: USA Reżyser : Vince Marcello

: Vince Marcello Scenariusz : Vince Marcello, Jay Arnold

: Vince Marcello, Jay Arnold Gatunek : komedia romantyczna, młodzieżowy

: komedia romantyczna, młodzieżowy Obsada : Joey King, Joel Courtney, Jacob Elrodi, Meganne Young, Maisie Richardson-Sellers, Taylor Zakhar Perez

: Joey King, Joel Courtney, Jacob Elrodi, Meganne Young, Maisie Richardson-Sellers, Taylor Zakhar Perez Data premiery: 11.08

Wszystkie premiery tego tygodnia na Netflix:

9.08 (poniedziałek)

Król Szamanów [sezon 1]

10.08 (wtorek)

Bloodshot

Sportowe opowieści: Bójka w The Palace

Phil Wang: Philly Philly Wang Wang

Koci domek Gabi [sezon 2]

Tajemnica anioła

11.08 (śróda)

The Kissing Booth 3

Misha i wilki

Słodka brygada [sezon 1]

Bogini asfaltu

12.08 (czwartek)

AlRawabi School for Girls

Lokillo: Nic już nie jest tak samo

Riverdale [odc. 11, sezon 5]

13.08 (piątek)

Szybci i wścielki: Wyścigowi agencji [sezon 5]

Beckett

Nowy smak wiśni

Bez pożegnania

Valeria [sezon 2]

Monster Hunter: Legends of the Guild

Jego królestwo [sezon 1]

15.08 (niedziela)