Netflix - najlepsze filmy 2021 roku w Polsce

Rok 2021 już za nami, w związku z tym przedstawiamy listę najczęściej oglądanych filmów na Netflixie w Polsce. Sprawdź, czy widziałeś je wszystkie.

Ostatni dzień grudnia to idealny czas na podsumowania. W związku z tym przygotowaliśmy listę dziesięciu filmów, które zdobyły największe zainteresowanie polskich widzów na platformie Netflix w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. Czy znasz wszystkie te produkcje? Jesteśmy pewni, że część z pewnością Cię zaskoczy! Dane pochodzą z zagranicznej strony FlixPatrol.

Zdjęcie autorstwa Lucas Pezeta z Pexels

Kosmiczny mecz

"Kosmiczny mecz" to tytuł z 1996 roku wyreżyserowany przez Joego Pytkę. Film swoją popularność zawdzięcza głównie obecności znanego koszykarza Michaela Jordana oraz bohaterów słynnych kreskówek z serii "Looney tunes". Fabuła opowiada o tym, jak drużyna złożona z Królika Bugsa, Strusia Pędziwiatra, Diabła Tasmańskigo oraz Tweety pod wodzą gwiazdy koszykówki chce zmierzyć się z przybyszami z kosmosu.

Zobacz również:

Ojcostwo

Na dziewiątym miejscu znajduje się produkcja, która swoją premierę miała w czerwcu. Mowa oczywiście o filmie "Ojcostwo" wyreżyserowanym przez Paula Weitza, którego fabuła jest oparta na faktach. Historia skupia się na świeżo upieczonym i owdowiałym ojcu mierzącym się z trudnościami, obawami, lękami i brudnymi pieluchami samodzielnie wychowując córkę. W rolach głównych: Kevin Hart, Alfre Woodard, Lil Rel Howery, DeWanda Wise, Frankie Faison, Anthony Carrigan, Paul Reiser oraz Melody Hurd.

Armia umarłych

"Armia umarłych" wyreżyserowany przez Zacka Snydera to jeden z najmroczniejszych tytułów, który pojawi się w zestawieniu najczęściej oglądanych filmów Netflixa w 2021 roku. Akcja produkcji dzieje się po wybuchu epidemii zombie w Las Vegas, gdzie grupa najemników podejmuje śmiertelne ryzyko i zapuszcza się do strefy objętej kwarantanną, aby dokonać skoku wszech czasów. Kiedy minuty zaczynają uciekać jak szalone, skarbiec za nic nie chce się otworzyć, a bohaterów otacza horda szybkich i sprytnych zombie, w tym skoku wszech czasów pewna jest już tylko jedna rzecz — kto przetrwa, zgarnie wszystko. W rolach głównych: Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana de la Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada, Tig Notaro, Raúl Castillo, Huma Qureshi, Samantha Win, Michael Cassidy, Richard Cetrone i Garret Dillahunt.

Czarnobyl 1986

Dwudziestego pierwszego lipca tego roku na platformie Netflix odbyła się premiera jednego z najciekawszych filmów wszech czasów. Każdy, kto miał przyjemność obejrzeć "Czarnobyl 1986" wyreżyserowany przez Dania Kozlovsky przyzna, że jest to tytuł, obok którego nie da się przejść obojętnie. Fabuła opowiada historię strażaka, który zostaje wysłany do likwidacji szkód spowodowanych katastrofą w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Tuż przed tym wydarzeniem przechodzi jednak na emeryturę i odnajduje dawną miłość, jednak jego spokojne dotąd życie wkrótce zostaje zakłócone. W rolach głównych: Danila Kozlovsky, Oksana Akinshina, Filip Avdeev, Nikolay Kozak, Ravshana Kurkova oraz Igor Chernevich.

Sekretne życie zwierzaków domowych 2

Na szóstym miejscu znajduje się kontynuacja świetnej bajki dla dzieci, która zdobyła ogromną popularność pierwszą częścią. "Sekretne życie zwierzaków domowych" to fajna propozycja dla najmłodszych uwielbiających wszelkiej maści stworzenia. Akcja filmu dzieje się na farmie pod Nowym Jorkiem, gdzie Max usiłuje stać się bardziej przebojowy oraz w mieście, gdzie Tuptuś próbuje uratować tygrysiątko, a Bridget udaje kota.

Minionki

Tak przechodzimy do piątego miejsca, na którym znajduje się nic innego jak "Minionki" wyreżyserowane przez Briana Lyncha, czyli prequel do filmu "Jak ukraść Księżyc". Za jego pomocą możemy przyjrzeć się dokładniej żółciutkim i pozornie nieporadnym towarzyszom Gru. Tytułowe miniówki opowiadają historię ich współpracy z najgorszymi złoczyńcami.

Smok życzeń

"Smok życzeń" to komedia familijna wyreżyserowana przez Chrisa Appelhansa. Fabuła opowiada o nastoletnim Dinie, który bardzo tęskni za przyjaciółką z dzieciństwa. Chciałby jej zaimponować, jednak wydaje mu się, że jest zbyt biedny, by o nim pamiętała. Wszystko się jednak zmienia, gdy chłopiec spotyka spełniającego życzenia smoka, który pokazuje mu możliwości, jakie daje magia. Din dzięki swoim decyzjom poznaje, czym jest prawdziwa przyjaźń, miłość i rodzina.

Sala samobójców. Hejter

Pierwszą trójkę otwiera polski film "Sala samobójców. Hejter" wyreżyserowany przez Jana Komasę. Jest to wart polecenia obraz ze świetną rolą Macieja Musiałowskiego oraz całą plejadą polskich talentów aktorskich. Fabuła skupia się na zmaganiach Tomka z otaczającym go światem, relacjami międzyludzkimi, własnymi błędami i kłamstwem. Pod pozorem obowiązków zawodowych Tomek zaczyna inwigilować Krasuckich, aktywnie włączonych w kampanię polityczną kandydata na prezydenta stolicy – Pawła Rudnickiego. Wkrótce plan internetowego hejtera zaczyna nabierać coraz realniejszych kształtów, a droga do jego realizacji wiedzie przez wirtualny świat popularnej gry komputerowej.

Mitchellowie kontra maszyny

Czas na propozycję familijną, z której ucieszą się zarówno rodzice, jak i dzieci. "Mitchellowie kontra maszyny" to produkcja wyreżyserowana przez Mike Rianda oraz Jeffa Rowe, która długo utrzymywała się w ścisłej czołówce zainteresowania widzów Netflixa. Fabuła opowiada historię rodziny Mitchell, której w wycieczce przeszkadza... bunt maszyn. Teraz los ludzkości leży w rękach najbardziej zakręconej rodziny świata. "Mitchellowie kontra maszyny" opowiada o tym jak ważni są rodzice i relacje rodzinne.

Pętla

Na pierwszym miejscu znajduje się polski film wyreżyserowany przez Patryka Vegę. Zaskoczeni? Fabuła oparta na prawdziwej historii zaczyna się od pozornego zbiegu okoliczności, który łączy losy policjanta Daniela oraz dwóch braci bliźniaków w Ukrainy. Wkrótce pod pozorem działań zawodowych mężczyzna przejmuje kontrolę nad domem publicznym. Decyduje się na instalację kamer w pokojach, żeby zbierać materiały do szantażu ważnych odwiedzających takich jak: politycy, duchowni czy przedstawiciele show-biznesu. Jednak wystarczy jeden błąd, by oficer stał się głównym celem nie tylko polskich służb specjalnych, ale także rosyjskiego wywiadu.