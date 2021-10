Netflix - najlepsze filmy i seriale tej środy

Biblioteka filmów i seriali Netflixa jest wyjątkowo szeroka, ale tylko 10 tytułów jest najlepszych. Podpowiadamy, które z nich są popularne w tym tygodniu.

Netflix to jedna z najpopularniejszych w Polsce platform VOD, która szczyci się wyjątkowo szeroką biblioteką filmów i seriali. To właśnie w jej ramach możemy obejrzeć takie hity jak "Dom z papieru" czy "Sex Education". Każdego dnia przedstawiciele serwisu aktualizują na bieżąco listę najpopularniejszych pozycji, spójrzmy więc które z nich szczególnie warto zobaczyć dzisiaj.

10. Nocna msza [miniserial]

reż Mike Flanagan

Kolej na nowy mini-serial Netflixa, którym jest "Nocna msza". Fabuła opowiada o charyzmatycznym młodym księdzu, który sprowadza do podupadłego miasta serię cudów i mrocznych tajemnic. Mężczyzna ma na celu rozbudzić ślepą wiarę wśród mieszkańców okolic.

Reżyser: Mike Flanagan

Mike Flanagan Gatunek: Horror

Horror Kategorie: Przerażający, Straszny, Oszczędny w środkach, Wzruszający

Przerażający, Straszny, Oszczędny w środkach, Wzruszający Kategoria wiekowa: 16+

9. Lucyfer [serial]

twórca Tom Kapinos

"Lucyfer" to serial produkcji Warner Bros. Television. łączący wątki kryminalne z elementami fantasy. Scenariusz został napisany na podstawie komiksu o tym samym tytule pióra Neila Gaimana i Sama Kietha, wydawanego przez DC Comics. Początkowo "Lucyfer" Zadebiutował na antenie amerykańskiej telewizji Fox, na której to zlecenie powstały pierwsze trzy sezony. Wszystko się zmieniło od czwartego sezonu, kiedy to produkcją zajęła się platforma Netflix. Na dzień dzisiejszy serial składa się łącznie z sześciu sezonów. Fabuła serialu opowiada o znudzonym diable, który porzuca rolę władcy piekieł i przenosi się do Los Angeles. Tu otwiera klub nocny i zaczyna towarzyszyć pani detektyw z wydziału zabójstw.

Twórca: Tom Kapinos

Tom Kapinos Obsada: Tom Ellis, Lauren German, Kevin Alejandro, D.B. Woodside, Lesley-Ann Brandt, Aimee Garcia, Scarlett Estevez, Rachael Harris, Inbar Lavi, Tricia Helfer, Tom Welling, Jeremiah W. Birkett, Pej Vahdat, Michael Gladis, Dennis Haysbert

Tom Ellis, Lauren German, Kevin Alejandro, D.B. Woodside, Lesley-Ann Brandt, Aimee Garcia, Scarlett Estevez, Rachael Harris, Inbar Lavi, Tricia Helfer, Tom Welling, Jeremiah W. Birkett, Pej Vahdat, Michael Gladis, Dennis Haysbert Gatunek: Kryminalny

Kryminalny Kategorie: Prześmiewczy, Emocjonujący

Prześmiewczy, Emocjonujący Kategoria wiekowa: 13+

8. Oszustki [film]

reż. Chris Addison

Drobna naciągaczka poznaje genialną oszustkę i łączy z nią siły, aby niezwykle pomysłowymi metodami dobrać się do fortuny pewnego miliardera.

Reżyser: Chris Addison

Chris Addison Scenariusz: Stanley Shapiro, Paul Henning, Dale Launer, Jac Schaeffer

Stanley Shapiro, Paul Henning, Dale Launer, Jac Schaeffer Obsada: Anne Hathaway, Rebel Wilson, Alex Sharp, Dean Norris, Timothy Simons, Ingrid Oliver, Nicholas Woodeson, Tim Blake Nelson

Anne Hathaway, Rebel Wilson, Alex Sharp, Dean Norris, Timothy Simons, Ingrid Oliver, Nicholas Woodeson, Tim Blake Nelson Gatunek: Komedie

Komedie Kategorie: Prześmiewczy

Prześmiewczy Kategoria wiekowa: 13+

7. Upadek królestwa [serial]

Alfred Wielki broni swojego królestwa przed najeźdźcami z północy, a Uhtred, Sas wychowany przez wikingów, stara się odzyskać to, co mu należne.

Obsada: Alexander Dreymon, Emily Cox, David Dawson, Ian Hart, Harry McEntire, Eliza Butterworth, Tobias Stantelmann, Simon Kunz, Peri Baumeister

Alexander Dreymon, Emily Cox, David Dawson, Ian Hart, Harry McEntire, Eliza Butterworth, Tobias Stantelmann, Simon Kunz, Peri Baumeister Gatunek: Dramat

Dramat Kategorie: Brutalny, Mocny, Mroczny, Emocjonujący

Brutalny, Mocny, Mroczny, Emocjonujący Kategoria wiekowa: 16+

6. Sex Education [serial]

twórczyni Laurie Nunn

“Sex education” w reżyserii debiutującej Laurie Nunn to absolutny hit ostatnich lat. Fabuła opowiada o Otisie, nastolatku, który chociaż sam jest prawiczkiem, to o seksie wie naprawdę dużo. Dzieje się to za sprawą jego mamy, która z zawodu jest seksuologiem. Chłopak nie chce jednak trzymać wiedzy tylko dla siebie, więc wspólnie z Maeve zaczyna udzielać w szkole porad seksualnych. W rolach głównych: Gillian Anderson, Asa Butterfield, Ncuti Gatwa oraz Emma Mackey.

Twórcy: Laurie Nunn

Laurie Nunn Obsada: Asa Butterfield, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Emma Mackey, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Alistair Petrie, Aimee Lou Wood, Mimi Keene, Chanel Kular, Tanya Reynolds, Patricia Allison, Mikael Persbrandt, Rakhee Thakrar, Jemima Kirke, Anne-Marie Duff

Asa Butterfield, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Emma Mackey, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Alistair Petrie, Aimee Lou Wood, Mimi Keene, Chanel Kular, Tanya Reynolds, Patricia Allison, Mikael Persbrandt, Rakhee Thakrar, Jemima Kirke, Anne-Marie Duff Gatunek: Dramat, Komedia

Dramat, Komedia Kategorie: Sprośny, Uczuciowy, Prześmiewczy

Sprośny, Uczuciowy, Prześmiewczy Kategoria wiekowa: 16+

5. Kasztanowy ludzik [serial]

reż. Mikkel Serup

"Kasztanowy ludzik" to upiorny serial, który (przeciwnie niż mogłaby wskazywać na to nazwa) zdecydowanie nie jest produkcją dla dzieci. Scenariusz został napisany na podstawie powieści o tym samym tytule autorstwa Sørena Sveistrup. Akcja serialu ma miejsce w okolicach Kopenhagi, gdzie pewnego dnia policja znajduje ciało młodej kobiety. Sytuacja jest o tyle nietypowa, że tuż obok niej leży kasztanowy ludzik niewiadomego znaczenia. Do rozwiązania tej zagadki przydzielono dwóch detektywów, którzy szybko orientują się, że sprawa jest bardzo skomplikowana.

Reżyser: Mikkel Serup

Mikkel Serup Obsada: Mikkel Boe Følsgaard, Iben Dorner, Danica Ćurčić, Lars Ranthe, Esben Dalgaard Andersen

Mikkel Boe Følsgaard, Iben Dorner, Danica Ćurčić, Lars Ranthe, Esben Dalgaard Andersen Gatunek: Kryminał, thriller

Kryminał, thriller Kategorie: Mocny, Mroczny, Trzymający w napięciu.

Mocny, Mroczny, Trzymający w napięciu. Kategoria wiekowa: 16+

4. Winni [film]

reż. Antoine Fuqua

Niedawno na platformie Netflix pojawił się kolejny dramat. Mowa o filmie "Winni" w reżyserii Antoine Fuqua, który na swoim koncie ma już takie produkcje jak: "Dzień próby", "Do utraty sił" oraz "Strzelec". Fabuła opowiada o dyspozytorze ratunkowym, który odbiera serię dziwnych telefonów. Finalnie okazuje się, że są ze sobą połączone, więc próbuje uratować pewną kobietę. Konsekwencje będą jednak dramatyczne. W roli głównej: Jake Gyllenhaal.

Reżyseria: Antoine Fuqua

Antoine Fuqua Scenariusz: Nic Pizzolatto

Nic Pizzolatto Obsada: Jake Gyllenhaal

Jake Gyllenhaal Gatunek: Kryminalny, Dramat, Thriller

Kryminalny, Dramat, Thriller Rok produkcji: 2021

2021 Kategorie: Przerażający, Trzymający w napięciu

Przerażający, Trzymający w napięciu Kategoria wiekowa: 16+

3. Psi patrol [serial]

twórcy: Keith Chapman

Sześć odważnych szczeniaków pod wodzą obytego z techniką 10-latka realizuje trudne misje ratunkowe, korzystając z poczucia humoru, umiejętności i oryginalnych pojazdów.

Twórcy: Keith Chapman

Keith Chapman Obsada: Devan Cohen, Owen Mason, Kallan Holley, Gage Munroe, Stuart Ralston, Tristan Samuel, Alex Thorne

Devan Cohen, Owen Mason, Kallan Holley, Gage Munroe, Stuart Ralston, Tristan Samuel, Alex Thorne Gatunek: Seriale dla dzieci

Seriale dla dzieci Kategorie: Pogodny, Emocjonujący

Pogodny, Emocjonujący Kategoria wiekowa: Dla każdego

fot. Netflix

2. Sprzątaczka [miniserial]

twórczyni Molly Smith Metzler

"Sprzątaczka" to nowy miniserial dramatyczny w reżyserii Molly Smith Metzler. Inspirację stanowiły wspomnienia Stephanie Land zatytułowane "Sprzątaczka. Jak przeżyć w Ameryce, będąc samotną matką pracującą za grosze", które trafiły na listę bestsellerów "New York Timesa". Fabuła opowiada o samotnej matce, która odważyła się odejść od partnera. Niestety, w konsekwencji skazała siebie i córkę na biedę. Mimo wszystko kobieta utrzymuje się w swojej decyzji i podejmuje pracę sprzątaczki, by wiązać koniec z końcem.

Twórcy: Molly Smith Metzler

Molly Smith Metzler Obsada: Margaret Qualley, Andie MacDowell, Nick Robinson, Anika Noni Rose, Tracy Vilar, Billy Burke, Rylea Nevaeh Whittet

Margaret Qualley, Andie MacDowell, Nick Robinson, Anika Noni Rose, Tracy Vilar, Billy Burke, Rylea Nevaeh Whittet Gatunek: Dramat

Dramat Kraj produkcji: USA

USA Kategorie: Osobisty, Wzruszający

Osobisty, Wzruszający Kategoria wiekowa: 16+

1. Squid Game [serial]

twórca Hwang Dong-hyuk

Setki spłukanych graczy przyjmują dziwne zaproszenie do udziału w grach dla dzieci. Nagroda jest kusząca, ale stawka — przerażająco wysoka.

Twórca: Hwang Dong-hyuk

Hwang Dong-hyuk Gatunek: Thriller

Thriller Kategorie: Trzymający w napięciu

Trzymający w napięciu Kategoria wiekowa: 16+

