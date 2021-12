Netflix - najlepsze filmy listopada 2021. Tego nie możesz przegapić

Listopad już za nami, w związku z tym przedstawiamy listę najczęściej oglądanych filmów na Netflixie. Sprawdź, czy widziałeś już wszystkie.

Listopad to miesiąc, w którym to na platformie Netflix pojawiły się liczne ciekawe produkcje, na które to widzowie czekali od tygodni. Mimo wszystko tylko dziesięć z nich mogło powalczyć o tytuł tych najlepszych. Ranking najciekawszych seriali możecie zobaczyć tutaj. Tymczasem zapraszamy do zapoznania się z listą filmów, które podbiły serca widzów Netflixa.

[1] Czerwona nota

Gdy Interpol wystawia czerwoną notę — globalny list gończy za najbardziej poszukiwanymi przestępcami na świecie — do akcji wkracza najlepszy behawiorysta z FBI John Hartley. W czasie pościgu przypadkiem trafia w sam środek brawurowego skoku. Aby złapać najgroźniejszego złodzieja dzieł sztuki na świecie znanego jako „The Bishop”, musi współpracować z jego rywalem Nolanem Boothem. Szalona przygoda rzuci to — ku niezadowoleniu niektórych — nierozłączne trio w najdalsze zakątki świata, na parkiet taneczny, do więzienia i do dżungli.

[2] Miłosna pułapka

reż. Hernán Jiménez García

Niemająca szczęścia w miłości dziewczyna z Los Angeles zakochuje się w chłopaku ze Wschodniego Wybrzeża, którego poznała w aplikacji randkowej, i postanawia zrobić mu niespodziankę, przylatując do niego na święta. Na miejscu odkrywa, że dała się złapać na fałszywy profil. Teraz sama postanawia zastawić sieci, a ta lekka komedia romantyczna opowiada o jej perypetiach w poszukiwaniu miłości.

[3] Jak zostać gwiazdą

reż. Anna Wieczur-Bluszcz

"Jak zostać gwiazdą" to polska komedia obyczajowa wyreżyserowana przez Annę Wieczur-Bluszcz. Fabuła opowiada o programie rozrywkowym typu talk show nazywanym "Music Race". W jego jury zasiadają: dawniej popularny piosenkarz Olo, influencerka Ewa oraz Urszula Dudziak.

[4] Armia złodziei

W tym prequelu do „Armii umarłych” Zacka Snydera Dieter, kasjer z małego miasteczka, zostaje wciągnięty w przygodę swojego życia, gdy tajemnicza kobieta werbuje go do ekipy złożonej z najbardziej poszukiwanych przez Interpol przestępców, która planuje serię napadów na legendarne, odporne na włamanie sejfy w całej Europie.

[5] Sonic. Szybki jak błyskawica

"Sonic. Szybki jak błyskawica" to aktorska komedia przygodowa, oparta na przebojowej grze wideo, której akcja skupia się na pewnym siebie, nieco bezczelnym niebieskim jeżu. Na ekranie zobaczymy przygody Sonica z całym skomplikowaniem życia na Ziemi, które właśnie zaczyna wieść u boku swego nowo poznanego przyjaciela – człowieka – Toma Wachowskiego. Sonic i Tom łączą siły, by powstrzymać działania dr. Robotnika, który pragnie schwytać jeża i użyć jego niezwykłych mocy, by przejąć kontrolę nad światem.

[6] Zemsta rewolwerowca

reż. Jeymes Samuel

Kiedy bandyta Nat Love dowiaduje się, że jego wróg, Rufus Buck wychodzi z więzienia, zbiera swój gang, żeby się zemścić. Wśród jego kompanów znajduje się jego była kochanka, Stagecoach Mary, jego dwaj pomagierzy — krewki Bill Pickett i szybkoręki Jim Beckwourth — oraz były oponent, a teraz zaskakujący sojusznik. Rufus Buck też ma silną ekipę, która nie zna słowa „przegrana”: towarzyszą mu między innymi „Zdradliwa” Trudy Smith i Cherokee Bill.

[7] Yara

reż. Marco Tullio Giordana

“Yara” w reżyserii Marco Tullio Giordana to wzruszający włoski dramat, którego fabuła została oparta na prawdziwej historii. Opowiada ona o tajemniczym zniknięciu trzynastolatki, które wstrząsnęło pewną panią prokurator. Kobieta jest zdeterminowana, by dociec prawdy, jak to się jednak dla niej skończy?

[8] Jack Reacher: Nigdy nie wracaj

reż. Edward Zwick

"Jack Reacher: Nigdy nie wracaj" to amerykański film sensacyjny wyreżyserowany przez Edwarda Zwicka. Fabuła opowiada o tytułowym Jacku Reacherze, który powraca do miejsc, gdzie wszystko się zaczęło. Jego następczyni i przyjaciółka, major Susan Turner zostaje aresztowana za rzekome szpiegostwo, a mężczyzna nie spocznie dopóki nie udowodni jej niewinności.

[9] Święta u Christmasów

"Święta u Christmasów" to brytyjska komedia wyreżyserowana przez Philippe Martinez i Micka Davisa. Rodzinne więzi czterech zwaśnionych sióstr zostają wystawione na ciężką próbę, gdy ojciec, którego nie widziały od lat, zjawia się w święta w ich wytwornej rezydencji. W rolach głównych: Elizabeth Hurley, John Cleese, Kelsey Grammer, Nathalie Cox, Kris Marshall, Ray Fearon, Caroline Quentin, Talulah Riley, Naomi Frederick oraz April Bowlby.

[10] Agent i pół

reż. Rawson Marshall Thurber

"Agent i pół" to zwariowany film szpiegowski wyreżyserowany przez Rawson Marshall Thurber. Fabuła skupia się na Agencie CIA, który nawiązuje kontakt z dawnym znajomym ze szkoły. Wspólnie będą starali się powstrzymywać śmiertelny spisek wymierzony w amerykańskich tajnych agentów. Na wielkim ekranie pojawiają się: Kevin Hart, Dwayne Johnson, Amy Ryan, Danielle Nicolet, Jason Bateman, Aaron Paul, Ryan Hansen, Tim Griffin, Timothy John Smith oraz Sione Kelepi.

To już wszystkie propozycje. Jeżeli czujecie niedosyt, koniecznie sprawdźcie Netflix — premiery i nowości grudnia 2021. Co jeszcze nas czeka?