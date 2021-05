Netflix - najlepsze horrory, które obejrzysz w 2021 roku

Horror w Polsce ma się bardzo dobrze. Ten gatunek ma w naszym kraju wielu wiernych fanów. Netflix oferuje bardzo duży wybór filmów, po których ciężko jest zmrużyć oko. Jakie najciekawsze produkcje znajdziemy na najpopularniejszym serwisie streamingowym?

Spis treści

Od kilku lat horror przeżywa istny renesans. Młodzi twórcy chętnie czerpią inspiracje od starszych kolegów i umiejętnie przeplatają je z nowoczesnymi elementami. Na Netflixie znajdziemy zarówno nowości jak i produkcje, które na przestrzeni lat przeszły do kanonu gatunku. Zasłoń okna i rozsiądź się wygodnie, bo zapraszamy Cię w podróż w towarzystwie duchów, wampirów, zombie i powracających koszmarów.

Army of Dead

Army of Dead to nowa produkcja Netflixa, w której za reżyserię, scenariusz oraz zdjęcia odpowiedzialny jest Zack Snyder. Jest to świetny przykład na to, jak klasyczny motyw można przeplatać z nowym spojrzeniem na gatunek. Film opowiada historię grupy śmiałków, którzy wchodzą w sam środek opanowanego przez zombie Las Vegas, aby zdobyć ukryte w sejfie ogromne pieniądze. Obraz może nie przestraszy, jednak na pewno zagwarantuje świetną zabawę wszystkim fanom gatunku i żywych trupów.

Wywiad z wampirem

Wywiad z wampirem to kultowy już obraz 1994 roku, w którym poznajemy historię Louisa de Pointe du Lac. Jest to dwustuletni wampir, który spotyka się z dziennikarzem Malloyem, aby opowiedzieć mu o swoim życiu i cierpieniu. W filmie nie trafimy na typowy, horrorowy obraz wampira, który przemierza świat w poszukiwaniu kolejnych ofiar. Luis cały czas próbuje się pogodzić z tym, czym się stał i szuka odpowiedzi na pytania dotyczące jego nowej, mrocznej natury. Film powstał na podstawie powieści Anne Rice o tym samym tytule.

To: Rozdział II

To: Rozdział II to kontynuacja filmu To z 2017 roku. Przyjaciele z "klubu frajerów" przysięgli sobie, że jeżeli klaun Pennywise wróci do Derry, ponownie stawią mu czoła. Czy po 27 będą w stanie znów zmierzyć się ze swoim największym koszmarem? Postać Pennywise'a została stworzona przez niekwestionowanego mistrza horroru, Stephena Kinga.

Jako w piekle tak i na ziemi

Grupa badaczy trafia do paryskich katakumb w poszukiwaniu kamienia filozoficznego, zupełnie nieświadoma tego, co na nią czeka. Czy zbuntowana badaczka, archeolog oraz cierpiący na klaustrofobię kamerzysta wyjdą cało z tuneli skrywających mroczną tajemnicę?

Rite

Film Rite opowiada historię młodego księdza, który trafia do Szkoły Egzorcystów. Poznaje tutaj ekscentrycznego duchownego, ojca Lucasa (Anthony Hopkins), który pokazuje mu mroczną stronę wiary. Obraz powstał na podstawie książki Matta Baglio pt. „Obrzęd. Tajemnice współczesnych egzorcystów”.

Veronica

Veronica to hiszpański horror z 2017 roku. Obraz inspirowany prawdziwymi wydarzeniami opowiada historię młodej dziewczyny, która po udziale w seansie spirytystycznym zauważa, że wokół niej zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Film, który na prawdę potrafi przestraszyć i pozostawia w pamięci ślad, który pozostanie na dłużej.

Obecność

Obecność opowiada historię Eda i Lorraine Warren, słynnej pary badaczy zjawisk paranormalnych, którzy zostali poproszeni o pomoc przez rodzinę, w której domu dzieją się niepokojące rzeczy. Okazuje się, że przyjdzie im się zmierzyć z najpotężniejszym demonem, z jakim mieli do tej pory do czynienia. Historia oparta na prawdziwych wydarzeniach.

Halloween

Halloween to kultowy obraz z 1978 roku. Michael Myers, psychopatyczny zabójca, który jako sześciolatek zamordował swoją siostrę, ucieka ze szpitala psychiatrycznego i wraca do swojego rodzinnego miasta, siejąc na ulicach terror podczas święta Halloween. Jego śladem rusza psychiatra Sam Loomis, który opisuje go jako czyste zło. Obowiązkowa pozycja dla każdego fana horroru.

Oszukać przeznaczenie

Pierwsza część słynnej serii filmów. Alex Browning ma wybrać się z klasą na wycieczkę do Paryża. Przed startem samolotu ma wizję, podczas której widzi katastrofę. Wpada w panikę i wraz z kilkoma kolegami zostaje wyprowadzony z pokładu. Okazuje się, że w rzeczywistości dochodzi do wypadku, a ocaleni zaczynają po kolei ginąć w przerażających okolicznościach. Czy uda im się oszukać śmierć?

Brightburn: Syn Ciemności

Tori i Kyle nie mają swoich dzieci. W pewnym momencie w pobliżu ich farmy dochodzi do dziwnego wydarzenia, wskutek którego mały chłopiec staje się członkiem rodziny. Po kilku latach jego zachowanie diametralnie się zmienia i staje się agresywny. Jakie siły przybyły do tego świata wraz z małym Brandonem? Można powiedzieć, że jest to bardzo mroczna wersja historii Supermana.

W lesie dziś nie zaśnie nikt

Na temat filmu W lesie dziś nie zaśnie nikt krążą bardzo różne opinie, jednak warto samemu przekonać się, co ma do zaoferowania ten polski slasher. Film opowiada o wyprawie grupy młodych ludzi na obóz dla młodzieży uzależnionej od internetu. Czy w starciu ze śmiertelnym zagrożeniem poradzą sobie w środku lasu bez dostępu do technologii? Jest to produkcja która może sprawić, że polski horror zapisze się w przyszłości na kartach tego gatunku.