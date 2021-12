Netflix - najlepsze horrory, które obejrzysz w 2021 roku [GRUDZIEŃ]

Horror w Polsce ma się bardzo dobrze. Ten gatunek ma w naszym kraju wielu wiernych fanów. Netflix oferuje bardzo duży wybór filmów, po których ciężko jest zmrużyć oko. Jakie najciekawsze produkcje znajdziemy na najpopularniejszym serwisie streamingowym?

Spis treści

Od kilku lat horror przeżywa istny renesans. Młodzi twórcy chętnie czerpią inspiracje od starszych kolegów i umiejętnie przeplatają je z nowoczesnymi elementami. Na Netflixie znajdziemy zarówno nowości jak i produkcje, które na przestrzeni lat przeszły do kanonu gatunku. Zasłoń okna i rozsiądź się wygodnie, bo zapraszamy Cię w podróż w towarzystwie duchów, wampirów, zombie i powracających koszmarów.

Egzorcysta

Egorcysta to jeden z największych klasyków kina grozy. Aktorka, która podejrzewa, że ją córkę opętał zły duch, prosi o pomoc dwóch księży. Ten obraz z 1973 roku nadal przeraża i zdecydowanie wart jest obejrzenia.

Zobacz również:

W lesie dziś nie zaśnie nikt 2

Kontynuacja polskiego slashera z 2020 roku. Tym razem głównym bohaterem jest młody policjant z małej wsi na Podlasiu. Jako jedna z postaci powróci także Zosia z pierwszej części filmu, a bliźniacy z lasu będą ponownie siać terror w okolicy.

Dawne rytuały

Dziennikarka, która pracuje nad reportażem o kulturze plemiennej wraca w swoje rodzinne strony. Miejscowa ludność twierdzi, że kobieta jest opętana przez demona i ją porywa, aby przeprowadzić egzorcyzmy. Czy uda jej się przeżyć?

Lśnienie

Lśnienie to absolutny klasyk wśród horrorów w reżyserii Stanleya Kubricka, który powstał na podstawie powieści niekwestionowanego mistrza gatunku, Stephena Kinga. Jack Torrance otrzymuje posadę stróża w zamkniętym hotelu na odludziu. Po pewnym czasie jego umysł ogarnia szaleństwo. W okolicy nie ma nikogo. Swój gniew kieruje przeciwko przerażonym członkom własnej rodziny.

Krwawe niebo

Porwanie samolotu, terroryści i wampiry. Na pomysł takiego połączenia wpadł Netflix i trzeba przyznać, że wyszło to całkiem nieźle. Krwawe niebo opowiada historię kobiety, która cierpi na tajemniczą chorobę. Musi zrobić wszystko, aby ochronić swojego syna, ponieważ samolot, którym lecą został porwany przez terrorystów.

Dom z koszmarów

Dom z koszmarów to film opowiadający historię małżeństwa, które przeżywa kryzys. Doradczyni małżeńska proponuje im zmianę otoczenia. Para decyduje się, żeby zamieszkać w domu, który sprawia wrażenie idealnego. Po jakimś czasie na jaw wychodzi mroczna tajemnica posiadłości.

Klasyczny horror

Klasyczny horror jest to włoska produkcja, która opowiada historię grupki nieznajomych sobie osób. Podczas wspólnej podróży muszą stawić czoła niebezpieczeństwu, czyhającemu na nich z każdej strony. W gęstych lasach zło nigdy nie śpi.

Ulica strachu - część 1: 1994

Jest rok 1994. Grupa nastolatków odkrywa, że ich miasteczko opanowała tajemnicza siła. Jest to pierwsza część trylogii opowiadającej o mrocznej, 300-letniej historii Shadyside.

Ulica Strachu - część 2: 1978

W drugiej części trylogii, Cindy Berman opowiada nastolatkom znanym z pierwszej części o masakrze, którą przeżyła w 1978 roku. Nie brakuje tutaj grozy, humoru oraz klimatu znanego z klasycznych slasherów.

Ulica Strachu - część 3: 1666

Ulica Strachu - część 3: 1666 to zwieńczenie filmowej trylogii. Jest to świetne połączenie slashera oraz folk horroru. Poznamy tutaj genezę koszmaru, który nawiedza miasteczko Shadyside.

Army of Dead

Army of Dead to nowa produkcja Netflixa, w której za reżyserię, scenariusz oraz zdjęcia odpowiedzialny jest Zack Snyder. Jest to świetny przykład na to, jak klasyczny motyw można przeplatać z nowym spojrzeniem na gatunek. Film opowiada historię grupy śmiałków, którzy wchodzą w sam środek opanowanego przez zombie Las Vegas, aby zdobyć ukryte w sejfie ogromne pieniądze. Obraz może nie przestraszy, jednak na pewno zagwarantuje świetną zabawę wszystkim fanom gatunku i żywych trupów.

Wywiad z wampirem

Wywiad z wampirem to kultowy już obraz 1994 roku, w którym poznajemy historię Louisa de Pointe du Lac. Jest to dwustuletni wampir, który spotyka się z dziennikarzem Malloyem, aby opowiedzieć mu o swoim życiu i cierpieniu. W filmie nie trafimy na typowy, horrorowy obraz wampira, który przemierza świat w poszukiwaniu kolejnych ofiar. Luis cały czas próbuje się pogodzić z tym, czym się stał i szuka odpowiedzi na pytania dotyczące jego nowej, mrocznej natury. Film powstał na podstawie powieści Anne Rice o tym samym tytule.

Jako w piekle tak i na ziemi

Grupa badaczy trafia do paryskich katakumb w poszukiwaniu kamienia filozoficznego, zupełnie nieświadoma tego, co na nią czeka. Czy zbuntowana badaczka, archeolog oraz cierpiący na klaustrofobię kamerzysta wyjdą cało z tuneli skrywających mroczną tajemnicę?

Rite

Film Rite opowiada historię młodego księdza, który trafia do Szkoły Egzorcystów. Poznaje tutaj ekscentrycznego duchownego, ojca Lucasa (Anthony Hopkins), który pokazuje mu mroczną stronę wiary. Obraz powstał na podstawie książki Matta Baglio pt. „Obrzęd. Tajemnice współczesnych egzorcystów”.

Veronica

Veronica to hiszpański horror z 2017 roku. Obraz inspirowany prawdziwymi wydarzeniami opowiada historię młodej dziewczyny, która po udziale w seansie spirytystycznym zauważa, że wokół niej zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Film, który na prawdę potrafi przestraszyć i pozostawia w pamięci ślad, który pozostanie na dłużej.

Obecność

Obecność opowiada historię Eda i Lorraine Warren, słynnej pary badaczy zjawisk paranormalnych, którzy zostali poproszeni o pomoc przez rodzinę, w której domu dzieją się niepokojące rzeczy. Okazuje się, że przyjdzie im się zmierzyć z najpotężniejszym demonem, z jakim mieli do tej pory do czynienia. Historia oparta na prawdziwych wydarzeniach.

W lesie dziś nie zaśnie nikt

Na temat filmu W lesie dziś nie zaśnie nikt krążą bardzo różne opinie, jednak warto samemu przekonać się, co ma do zaoferowania ten polski slasher. Film opowiada o wyprawie grupy młodych ludzi na obóz dla młodzieży uzależnionej od internetu. Czy w starciu ze śmiertelnym zagrożeniem poradzą sobie w środku lasu bez dostępu do technologii? Jest to produkcja która może sprawić, że polski horror zapisze się w przyszłości na kartach tego gatunku.

Aktualizacja [14.06.2021]

W ostatnich dniach w serwisie Netflix pojawił się fenomenalny Doktor Sen, czyli kontynuacja Lśnienia. Dostępny jest także mroczny obraz Wrota do piekieł oraz kultowy Dracula w reżyserii Fracisa Forda Copolli.

Doktor Sen

Doktor Sen to kontynuacja fenomenalnego i kultowego horroru Lśnienie z 1980 roku. Zarówno pierwsza część jak i Doktor Sen powstały na podstawie prozy niekwestionowanego mistrza gatunku, Stephena Kinga. Fabuła filmu rozgrywa się około 30 lat po wydarzeniach ze Lśnienia. Dorosły już Danny Torrance (w tej roli świetny Ewan McGregor), który stara się zapomnieć o tym, co przytrafiło mu się przed laty w hotelu Overlook, musi zmierzyć się z tajemniczym kultem Prawdziwy Węzeł, polujący na dzieci, które są obdarzone zdolnościami paranormalnymi.

Wrota do piekieł

Film Wrota do piekieł opowiada historię Christine, której dusza została przeklęta przez starą Cygankę. Dziewczyna pracująca w banku odmówiła jej pomocy, a ta postanowiła się zemścić. Teraz na jej życie czyha Lamii, czyli potężny demon, a główna bohaterka musi wykazać się niezwykłą bezwględnością, aby uwolnić się od klątwy.

Dracula

Dracula to kultowy obraz z 1992 roku w reżyserii Fracisa Forda Copolli. Vlad Dracula wyrusza w podróż do Londynu, w poszukiwaniu kobiety, która przypomina mu tragicznie utraconą ukochaną. Po piętach jednak cały czas depcze mu pogromca wampirów, Van Helsing, który chce unicestwić rumuńskiego księcia. Film był nominowany do 12 Oskarów, z czego zdobył 3 statuetki (najlepsze kostiumy, dźwięk, charakteryzacja).