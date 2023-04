Netflix - najlepsze horrory, które obejrzysz w 2023 roku [KWIECIEŃ]

Netflix oferuje bardzo duży wybór filmów, po których ciężko jest zmrużyć oko. Od kultowych dzieł po nowoczesne widowiska wzbudzające strach i przerażenie. Jakie najciekawsze horrory znajdziemy na najpopularniejszym serwisie streamingowym w kwietniu 2023?

Od kilku lat horror przeżywa istny renesans. Młodzi twórcy chętnie czerpią inspiracje od starszych kolegów i umiejętnie przeplatają je z nowoczesnymi elementami. Na platformie Netflix znajdziemy zarówno nowości jak i produkcje, które na przestrzeni lat przeszły do kanonu gatunku. Zasłoń okna i rozsiądź się wygodnie, bo zapraszamy Cię w podróż w towarzystwie duchów, wampirów, zombie i powracających koszmarów.

Sanktuarium

W filmie Sanktuarium (The Unholy), poznamy historię młodej dziewczyna, która zmaga się z uszkodzeniem słuchu, jest światkiem objawień Matki Boskiej. Osoby, które gromadzą się wokół niej, aby obserwować cud, doświadczają przerażających wydarzeń. Czy to dzieło Maryi, czy kogoś zdecydowanie bardziej złowrogiego?

Taśmy Watykanu

Młoda kobieta przebywa w szpitalu. To właśnie tutaj zostaje opetana przez demona. Na jej pomoc przybywają dwaj watykańscy egzorcyści oraz miejscowy ksiądz. Czy to wystarczy?

Egzorcyzmy Emily Rose

Egzorcyzmy Emily Rose określane są jako jeden z najbardziej przerażających horrorów w historii. Poznamy tutaj opowieść o tytułowej Emily, która umiera na skutek przeprowadzanych na niej egzorcyzmów. Cały obraz poznajemy z perspektywy adwokat, która broni księdza oskarzonego o spowodowanie śmierci. Historia oparta jest na prawdziwych wydarzeniach, a konkretnie opętaniu i egzorcyzmach Anelliese Michelle.

Wilk wikingów

Nastolatka przeprowadza się do nowego miasteczka. Na jednej z imprez jest świadkiem makabrycznego morderstwa. Wkrótce potem zaczyna mieć niepokojące wizje i pragnienia.

Ciche miejsce 2

Rodzina Abbottów zostaje zmuszona do opuszczenia swojego domu i znalezienia bezpiecznego schronienia przez krwiożerczymi bestiami zwabianymi przez dźwięk. Okazuje się, że nie tylko one będa stanowić śmiertelne niebezpieczeństwo.

Ostatnia wieczerza

Ostatnia wieczerza to polski horror, który opowiada historię młodego milicjanta. Zostaje wysłany do klasztoru, w którym "opiekę" znajdują osoby opętane. Wcielając się w postać zakonnika stara się rozwikłać mroczną tajemnicę tego miejsca.

Powrót klątwy

Powrót klątwy to azjatycki horror, w którym poznamy historię Li Ronan. Kobieta sześć lat wcześniej złamała religijne tabu i została przeklęta. Teraz musi ochronić także swoją córkę.

Starzy ludzie

Kobieta wraca do rodzinnego domu, aby wziąć udział w ślubie swojej siostry. Nie spodziewa się jednak, że zamiast dobrej zabawy, czeka ją walka o bezpieczeństwo swojej rodziny. Przed kim musi ich bronić? Przed opętanymi żądzą mordu starszymi ludźmi.

Nawiedzony Dom na Wzgórzu - serial

Nawiedzony Dom na Wzgórzu to serialowa adaptacja klasycznej powieści Shirley Jackson o tym samym tytule. Poznamy tutaj opowieść o rodzinie, która musi zmierzyć się ze wspomnieniami o swoim starym, nawiedzonym domu oraz traumą, jaka w nich pozostała po tych wydarzeniach.

Nocna msza

Charyzmatyczny młody ksiądz sprowadza do małego miasteczka serię cudów i tajemnic sprawiając, że wśród spragnionych nadziei mieszkańców wybucha religijny ferwor.

Diabeł z Ohio - serial

Diabeł z Ohio to serial, w którym poznajemy historię pewnego psychiatry. Postanawia pomóc kobiecie, która uciekła z tajemniczej sekty. Jeszcze nie wie, że tym samym on i jego rodzina znaleźli się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.

Anabelle: Narodziny zła

Anabelle to jedna z najbardziej kultowych postaci w świecie horrorów, a w szczególności w uniwersum Obecności. W Narodzinach zła poznamy początki tej przerażającej, opętanej lalki. Zobaczymy jak powstała i co się stało, że grupa sierot tak przeraźliwie się jej bała.

Teksańska masakra piłą mechaniczną

50 lat po wydarzeniach z pierwszej części Leatherface ponownie odsłania swoje brutalne oblicze. Grupa influencerów przybywa do małego, teksańskiego miasteczka i sprawia, że psychopatyczny morderca ponowne sięga po piłę mechaniczną.

Wybieraj albo umieraj

Dwoje nastolatków zostaje skuszonych wizją otrzymania nagrody, która wcześniej nie została odebrana. Postanawiają ponownie uruchomić grę z lat 80-tych. Jeszcze nie wiedzą, że dopiero teraz rozpoczęła się gra na śmierć i życie.

Zbaw nas ode złego

Nowy Jork dotyka seria tajemniczych przestępstw. Policjant Ralph Sarchie prowadzi dochodzenie w sprawie morderstw. Pomocy w sprawie udziela mu ksiądz Mendoza, który jest przekonany, że obaj mają do czynienia z opętaniem i siłami nieczystymi. Kto z nich ma rację i gdzie leży prawda?

Przywilej

W filmie Przywilej poznamy historię 18-letniego Finna, który wiele lat po tragicznej śmierci siostry zmaga się z nocnymi koszmarami i wizjami. Wszyscy mówią, że są one spowodowane traumą po stracie siostry. Kiedy przybierają na sile, chłopak nie może tego dłużej udawać, że to tylko wytwór jego wyobraźni. Co więcej, z pozoru normalna rodzina ukrywa przed nim koszmarny sekret.

Archiwum 81 - serial

Serial Archiwum 81 opowiada historię Dana Turnera, archiwisty, który został zatrudniony przez ekscentrycznego milionera do odnowienia taśm z 1994 roku. Materiał ze śledztwa zaginionej dokumentalistki Melody Pendras, która badała sprawę tajemniczej sekty jest bardzo zniszczony. Mężczyzna postanawia nie tylko odkryć tajemnicę stojącą za jej zniknięciem, ale także uratować kobietę.

All of Us Are Dead - serial

All of Us Are Dead to koreański serial, który opowiada historię grupy uczniów, którzy zostali uwięzieni w szkole podczas epidemii zmieniającej ludzi w zombie. Znajdziemy tutaj sporo motywów, które doskonale znamy z innych opowieści o żywych trupach, jednak koreański styl ma w sobie coś, co przyciąga i nie pozwala odejść od ekranu.

W lesie dziś nie zaśnie nikt 2

Kontynuacja polskiego slashera z 2020 roku. Tym razem głównym bohaterem jest młody policjant z małej wsi na Podlasiu. Jako jedna z postaci powróci także Zosia z pierwszej części filmu, a bliźniacy z lasu będą ponownie siać terror w okolicy.

Dawne rytuały

Dziennikarka, która pracuje nad reportażem o kulturze plemiennej wraca w swoje rodzinne strony. Miejscowa ludność twierdzi, że kobieta jest opętana przez demona i ją porywa, aby przeprowadzić egzorcyzmy. Czy uda jej się przeżyć?

Krwawe niebo

Porwanie samolotu, terroryści i wampiry. Na pomysł takiego połączenia wpadł Netflix i trzeba przyznać, że wyszło to całkiem nieźle. Krwawe niebo opowiada historię kobiety, która cierpi na tajemniczą chorobę. Musi zrobić wszystko, aby ochronić swojego syna, ponieważ samolot, którym lecą został porwany przez terrorystów.

Dom z koszmarów

Dom z koszmarów to film opowiadający historię małżeństwa, które przeżywa kryzys. Doradczyni małżeńska proponuje im zmianę otoczenia. Para decyduje się, żeby zamieszkać w domu, który sprawia wrażenie idealnego. Po jakimś czasie na jaw wychodzi mroczna tajemnica posiadłości.

Klasyczny horror

Klasyczny horror jest to włoska produkcja, która opowiada historię grupki nieznajomych sobie osób. Podczas wspólnej podróży muszą stawić czoła niebezpieczeństwu, czyhającemu na nich z każdej strony. W gęstych lasach zło nigdy nie śpi.

Ulica strachu - część 1: 1994

Jest rok 1994. Grupa nastolatków odkrywa, że ich miasteczko opanowała tajemnicza siła. Jest to pierwsza część trylogii opowiadającej o mrocznej, 300-letniej historii Shadyside.

Ulica Strachu - część 2: 1978

W drugiej części trylogii, Cindy Berman opowiada nastolatkom znanym z pierwszej części o masakrze, którą przeżyła w 1978 roku. Nie brakuje tutaj grozy, humoru oraz klimatu znanego z klasycznych slasherów.

Ulica Strachu - część 3: 1666

Ulica Strachu - część 3: 1666 to zwieńczenie filmowej trylogii. Jest to świetne połączenie slashera oraz folk horroru. Poznamy tutaj genezę koszmaru, który nawiedza miasteczko Shadyside.

Army of Dead

Army of Dead to nowa produkcja Netflixa, w której za reżyserię, scenariusz oraz zdjęcia odpowiedzialny jest Zack Snyder. Jest to świetny przykład na to, jak klasyczny motyw można przeplatać z nowym spojrzeniem na gatunek. Film opowiada historię grupy śmiałków, którzy wchodzą w sam środek opanowanego przez zombie Las Vegas, aby zdobyć ukryte w sejfie ogromne pieniądze. Obraz może nie przestraszy, jednak na pewno zagwarantuje świetną zabawę wszystkim fanom gatunku i żywych trupów.

Veronica

Veronica to hiszpański horror z 2017 roku. Obraz inspirowany prawdziwymi wydarzeniami opowiada historię młodej dziewczyny, która po udziale w seansie spirytystycznym zauważa, że wokół niej zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Film, który na prawdę potrafi przestraszyć i pozostawia w pamięci ślad, który pozostanie na dłużej.

W lesie dziś nie zaśnie nikt

Na temat filmu W lesie dziś nie zaśnie nikt krążą bardzo różne opinie, jednak warto samemu przekonać się, co ma do zaoferowania ten polski slasher. Film opowiada o wyprawie grupy młodych ludzi na obóz dla młodzieży uzależnionej od internetu. Czy w starciu ze śmiertelnym zagrożeniem poradzą sobie w środku lasu bez dostępu do technologii? Jest to produkcja która może sprawić, że polski horror zapisze się w przyszłości na kartach tego gatunku.

Dracula

Dracula to kultowy obraz z 1992 roku w reżyserii Fracisa Forda Copolli. Vlad Dracula wyrusza w podróż do Londynu, w poszukiwaniu kobiety, która przypomina mu tragicznie utraconą ukochaną. Po piętach jednak cały czas depcze mu pogromca wampirów, Van Helsing, który chce unicestwić rumuńskiego księcia. Film był nominowany do 12 Oskarów, z czego zdobył 3 statuetki (najlepsze kostiumy, dźwięk, charakteryzacja).